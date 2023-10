Una empleada de Primark revela qué es lo que más odia de su trabajo

Primark es una de las firmas de moda que más está creciendo en los últimos años. Su concepto de moda actual a precios muy reducidos tiene mucho éxito y cada vez tiene más clientes... y empleados.

Una trabajadora de la cadena irlandesa en Reino Unido ha publicado un vídeo en TikTok que se ha hecho viral en el que ha explicado cuáles son las cosas que más detesta de su trabajo, en concreto de los clientes.

Kiera Edwards, que así se llama la joven, empieza haciendo una petición a sus seguidores "No me malinterpretéis, es parte del trabajo, así que no me quejo ni digo que voy a renunciar por culpa de ellos".

"Lo más común que me pasa es cuando trabajo en probadores y un cliente simplemente me devuelve los artículos al revés, fuera de la percha hasta el punto que es imposible contarlos, por lo que hace la vida realmente difícil", dice Kiera.

La joven añade que es especialmente molesto "cuando ni siquiera reconoces que estoy allí y simplemente lo arrojas en el mostrador justo a mi lado y te vas, sin siquiera decirme nada porque, ¿en serio es tan difícil simplemente dejar tus artículos en su lugar o en la percha antes de devolvérmelos?", se pregunta.

Otra cosa que exaspera a la joven es cuando "los clientes se enfadan conmigo por negarme a probarme artículos, alegando que tengo el tipo de cuerpo de su mujer o de su hija".

"No, eso es espeluznante y, para ser justos, a veces ni siquiera preguntan, simplemente se me acercan con una sudadera y la sostienen contra mi cuerpo", dice indignada.

"Otra cosa que realmente me molesta es que si algo se rompe en el trabajo, sucede, ya sabes, es un error humano y no nos enfadamos con un cliente si accidentalmente deja caer algo en la sección de hogar", añade.

"Si se te han caído cristales por todas partes y no nos hemos dado cuenta y hay vidrios por todo el suelo, eso es un gran problema de salud y seguridad", prosigue. "He visto muchas veces casos en los que los clientes dejaron caer algo y salieron corriendo. Sólo dímelo, no estoy enfadada, no me importa", dice Kiera.

Otra cosa que exaspera a la joven: "Una cosa que es grosera conmigo y también con otros clientes es cuando hablo con otro cliente, especialmente si es un cliente que necesita asistencia adicional por ciertas razones, es que simplemente se acerquen a mí y hablen por encima de este cliente y simplemente dicen 'Disculpe, ¿dónde está esto?' o ni siquiera 'disculpe', simplemente, '¿dónde está la ropa interior?'", dice.

"'Estoy hablando con otra persona ahora mismo, ten un poco de paciencia, cariño'", dice la joven, mostrando cómo suele reaccionar a estos momentos.

Su última queja: "La última es cuando no me creen cuando digo 'oye, no, no podemos hacer esto por ti, va en contra de la política de la tienda'. No me creen, discuten conmigo y piden hablar con mi jefe", dice. "Mi jefe repite literalmente palabra por palabra lo que digo y de repente todo está muy bien", concluye.