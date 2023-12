El vestido de Nochevieja de Shein que cuesta solo 15 euros y sigue todas las tendencias de fiesta

Estrenar un 'outfit' por cada evento en Navidad, y especialmente en Nochevieja, es, sin lugar a dudas, una de las grandes 'red flags' de las amantes de la moda en España, que no son pocas. Ahora bien, no en todos los casos es posible estar a la vanguardia de la moda, ya sea por falta de tiempo para ir a las grandes cadenas de moda o simplemente por limitaciones en el presupuesto. Sin embargo, existen alternativas 'low cost' con distintas opciones de diseños que nos permiten una nueva adquisición en nuestro armario.

Ahora bien, ya se sabe que la firma de origen chino tarda unos días en hacer las entregas de sus pedidos, en torno a unos 10-15 laborables, así que de cara a comprar ropa, complementos o zapatos para vestir de gala en la última noche del año, es el momento ideal de ponerse manos a la obra. Para ello, con aras de ayudaros en esta gran decisión, hemos dado un con un vestido de Shein por solo 15 euros. ¿Preparada para brillar con luz propia y arrancar el 2024 como te mereces?

El vestido de Shein barato para brillar esta Nochevieja

Este vestido ceñido negro de manga abullonada y hombro al aire cumple con todas las tendencias de fiesta 2023. Su precio es de 15 euros y las tallas que encontramos en la conocida web van desde la XS (34) hasta la XXL (44).

En cualquier caso, al tratarse de una compra online, cabe recordar que si se pulsa sobre la talla, aparece directamente las medidas en centímetros. Además, justo abajo también aparece el tallaje que está usando la modelo de la foto. En este caso es un XS. Por otra parte, entre las usuarias de la web tiene una puntuación de 4.9 puntos.

Un apunte. También está disponible en otros colores: blanco, rojo, fucsia y verde oscuro. Ahora bien, en cuanto al calzamos, apostamos por unos taconazos o 'stilettos', ahora bien, a poder ser lisos y sin plataforma, puesto que la carga visual recae, principalmente, en las armoniosas líneas que dibuja el vestido. Además, como buena parte de la espalda está al aire, recomendamos hidratar la piel del cuerpo previamente para que se vea luminosa y jugosa, lo que será un plus.

Otras opciones de looks económicos para Navidad

Por increíble que pueda parecer, también existen otras opciones incluso por debajo de los 20 euros. En este caso, hablamos también de otro vestido ajustado, aunque en esta ocasión, de cuello halter con lentejuelas. Su coste es de 12,50 euros y se puede adquirir desde la talla S (36) hasta la XL (44). En esta ocasión, la puntuación sigue siendo muy alta: de un 4.86, por lo que merece la pena darle una oportunidad.

En cualquier caso, estas son algunas de las opciones que se pueden encontrar en su web y que marcarán tendencia entre los vestidos de fiesta este invierno:

Lazos de todos los tamaños: Cada detalle es importante en la colección y la sofisticación de los lazos crea un look encantador que refleja una personalidad única.

Cada detalle es importante en la colección y la sofisticación de los lazos crea un look encantador que refleja una personalidad única. Plumas: Los vestidos con detalles de plumas añaden un toque etéreo y femenino a tu atuendo festivo. Además, envolverán en una sensación de lujo y estilo.

Los vestidos con detalles de plumas añaden un toque etéreo y femenino a tu atuendo festivo. Además, envolverán en una sensación de lujo y estilo. Tejidos con brillo y metalizados: Estos tejidos capturan la atención de manera única, creando un efecto deslumbrante que harán deslumbrar en cualquier evento.

Estos tejidos capturan la atención de manera única, creando un efecto deslumbrante que harán deslumbrar en cualquier evento. Nochevieja en rojo: Para las más supersticiosas, SHEIN apuesta por vestidos rojos con los que atraer buena suerte mientras comienza el nuevo año.

A todo ello hay que sumarle que la colección de fiesta se complementa con una gran variedad de calzado que va desde elegantes sandalias de tacón hasta cómodos mocasines con brillos pensados para fechas especiales. Además, para conseguir un total look perfecto también están en maxi-pendientes, anillos con plumas o bolsos de fiesta y clutch para que no falte un detalle en los looks de fiesta de estas navidades.

