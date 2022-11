Zara, Mango, H&M... Vestidos de fiesta superbonitos por menos de 40 euros

Queda algo más de un mes para que oficialmente comiencen las fiestas de Navidad, pero nosotras ya tenemos la 'playlist' de Mariah Carey en bucle y no podemos esperar a llenar la casa con todos los adornos que vemos en los escaparates de las tiendas de decoración.

Una de las cosas que más nos gustan de esta temporada (a parte de las comedias románticas navideñas), son los vestidos de fiesta cargados de lentejuelas, purpurina y brillo. Las tendencias este año nos llevan a experimentar con otros materiales como el vinilo o el cuero, pero lo tradicional nunca pasa de moda.

Las tiendas 'low cost' se han puesto las pilas y ya han sacado sus colecciones más festivas con todo tipo de diseños y materiales para que, vayamos donde vayamos, arrasemos sin que sufra nuestro bolsillo.

Vestidos por menos de 40 euros que no puedes perderte

Vestido halter de lentejuelas verde de Pull & Bear Cortesía

Esta temporada ha vuelto el furor por el glamour y la diversión de los años 20 con vestidos muy cortos llenos de flecos para que podamos bailar toda la noche. Pull & Bear nos propone un diseño en verde de escote 'halter' y espalda descubierta que nos ha enamorado al instante por 35,99 €. Ref: 8392319.

Vestido midi lencero con strass de Stradivariur Cortesía

Los vestidos lenceros siempre son un acierto seguro. Este diseño se adapta la perfección a nuestra silueta, mientras que su tela satinada le aporta ligereza y mucho movimiento. Si la lo juntamos con los brillos, tenemos el 'outfit' definitivo, como ocurre con este vestido de Stradivarius con tirantes de strass y abertura en la pierna que, por 29,99 euros, nos convertirá en el centro de todas las miradas. Ref: 08219817-I2022.

Vestido de lentejuelas rojo de H&M Cortesía

¿Qué pasa si juntamos dos de los elementos más característicos de la navidad? Que obtenemos este impresionante vestido de H&M. La firma sueca ha unido el rojo con las lentejuelas para crear un look que, pese a usar los ingredientes tradicionales, lo actualiza con un largo mini y un escote asimétrico, todo por 24,99 €. Ref: 1013712004.

Vestido mini de flecos y lentejuelas de Zara Cortesía

Si buscas un vestido con todos los requisitos para triunfar estas fiestas, lo vas a encontrar en el catálogo de Zara. Se trata de un modelo al que ya habíamos echado el ojo antes, de color negro, corto, con manga larga (para ir bien abrigadas) y está decorado con apliques de lentejuelas y flecos. Lo encontramos en la web a un precio de 39,95 €, pero en tienda está a punto de agotarse. Ref: 9323/604.

Vestido de punto lurex de Mango Cortesía

Hace años que no veíamos en tienda una prenda de punto lurex, pero gracias al regreso de esta tendencia de los 2000, este tejido de punto metálico vuelve a conquistar nuestros armarios. Nos encanta por ser uno de los vestidos de fiesta más cómodos que podemos llevar, ya que, al ser elástico, se adapta muy bien a nuestro cuerpo sin apretarnos. Mango ha revivido este clásico en su versión mini por 35,99 euros y cuenta con tirantes finos y espalda abierta con un nudo que la cierra. Todo un imprescindible. Ref: 37099100-SPIDER-LM.

Vestido midi brillante de Stradivarius Cortesía

Quien también se ha apuntado al renacimiento del lurex es Stradivarius, que nos propone un vestido midi de escote holgado y tirante fino de este tejido, con abertura lateral en la falda. La firma lo tiene en dos tonos, negro y verde, pero nosotras nos quedamos con este último para darle un toque de color a nuestro look y que, además, es tendencia. Está prácticamente agotado, pero aún puedes hacerte con el tuyo por 25,99 €. Ref: 08223131-I2022.

Vestido ajustado con cordón de H&M Cortesía

H&M también apuesta por este tejido en su última colección de fiesta y nos lo presenta en un diseño muy original con escote recto y tirantes finos. Una de las cosas que más nos gustan de él es que cuenta con un cordón de ajuste en un lateral para crear un efecto drapeado que termina en una abertura en la falda que deja al descubierto la pierna. Actualmente solo lo podemos encontrar en la página web a un precio de 19,99 €. Ref: 1126146002.

Vestido mini de terciopelo de Zara Cortesía

Zara nos propone un diseño completamente diferente, con un vestido mini de terciopelo cuya gracia se encuentra en el escote barco de organza que le aporta volumen y personalidad. Lo encontramos a un precio de 29,95 euros y quedan muy poquitas unidades en tienda. Ref: 0387/194.

Vestido corto de fiesta con lentejuelas de Pull & Bear Cortesía

Este año los vestidos de fiesta metalizados (sobre todo los plateados) son el último grito en moda. No obstante, también hay espacio para el color con looks muy llamativos con los que ser el centro de atención, como nos demuestra Pull & Bear. La firma ha metido en su catálogo un mini vestido palabra de honor con cientos de lentejuelas de colorines para llevar un estilismo mucho más divertido y original por 29,99 €. Ref: 8392327

Vestido mini de terciopelo y plumas de Bershka Cortesía

Aunque su popularidad no es la misma que en los dos últimos años, las plumas siguen siendo un 'must' en cualquier look de fiesta que se precie, por lo que Bershka no ha perdido la oportunidad de presentarnos este vestido mini de terciopelo con escote hiper pronunciado y detalles de plumas azules en el bajo por 39,99 €. Ref: 5834/405/800.

Vestido de fiesta con lentejuelas asimétrico de Stradivarius Cortesía

¿Quieres algo original? Stradivarius tiene El Vestido. De diseño asimétrico, con lentejuelas, en azul eléctrico, mini y drapeado: lo tiene todo. Esta arriesgada propuesta puede ser nuestra por 39,99 €. Ref: 6310310-I2022.

Vestido midi de lentejuelas de Zara Cortesía

Si pensabas que las lentejuelas no pueden ser elegantes, te equivocas. Zara nos demuestra que podemos derrochar mucha clase con este vestido midi con tirantes finos y escote de pico que no podemos dejar pasar. Esta prenda, además de iluminar nuestra piel, favorece mucho a la figura y nos permite llevar un peinado recogido y un maquillaje más relajado, puesto que brilla por sí solo. Lo encontramos a 39,95 euros, pero está casi agotado en tienda. Ref: 9373/567.

