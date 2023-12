Aitana se va de fiesta por Madrid después de su concierto y lleva las medias más arriesgadas

Después de varios conciertos por Latinoamérica, Aitana regresa de nuevo a España para subirse al escenario y dar una de las actuaciones más esperadas en la capital antes de volver a cruzar el océano. En esta ocasión, hemos visto a muchas caras conocidas entre el público, que no han querido perderse una de las últimas actuaciones de la catalana en el país, como Rosanna Zanetti.

Parece ser que la modelo y actriz venezolana es bastante fan de la 'extriunfita' y no dudó en ir a verla después de terminar el concierto. Tanto la cantante como la 'influencer' posaron tras bambalinas en un lujoso sofá rojo, con Aitana llevando otro look diferente al que subió al escenario, mostrándonos no solo una de las últimas tendencias de la temporada, sino también una de las mejores opciones de estilo para las cenas que están por venir.

En esta recta final del año, el 'balletcore' está por todas partes, una nueva moda que ha nacido en redes sociales a partir de la romantización del ballet, que adapta las prendas típicas de este baile para lucirlas en la calle. Simone Rocha ya nos dio las primeras pistas en su colección otoño-invierno 23/24 y ahora creadoras de contenido como Dulceida o Hailey Bieber se han encargado de hacerlas virales.

Aitana no es ajena a esta corriente y, para salir de fiesta, se decantó por uno de los imprescindibles: las medias tupidas blancas, muy similares a las que llevan las bailarinas de ballet. Si bien esta temporada las medias de colores se cuelan en nuestro armario, las blancas serán una de las protagonistas de las Navidades.

En la foto que subía Zanetti, la veíamos a ella y a la cantante posando con el truco favorito de las famosas y luciendo dos looks imprescindibles para la temporada, aunque el de Aitana se ha convertido en nuestro favorito: un conjunto en blanco y negro, con escote 'strapless' y las medias en primer plano.

Este blanco que teñía los leotardos de nuestra infancia vuelve a estar de moda, convirtiéndose en una de las tendencias más potentes de la temporada que, si las combinamos con unas bailarinas, tendríamos el look más 'fashionista' para cualquier ocasión.

Cómo llevar las medias blancas

Al igual que pasa con el resto de medias de colores, no se trata de una tendencia fácil de llevar. Sin embargo, siguiendo unos pocos trucos, podremos convertirnos en todas unas expertas

Lo primero que tenemos que saber es que, cuanto más tupidas, mejor, ya que favorecen más y son más fáciles de combinar. Un ejemplo lo encontramos en el desfile de Acne Studios de la colección primavera-verano 24, que acompañan a vestidos de la misma tonalidad, consiguiendo un 'total look' perfecto. Para las chicas más pálidas, sin embargo, se recomienda un blanco menos puro por otro que les dé algo más de contraste.

Acne Studios SS24 spotlight.launchmetrics

Una variación de estas medias la encontramos en la tendencia 'coquette', una de las más románticas de la temporada que se complementa a la perfección con el 'balettcore'. Esta nos trae las medias blancas de encaje, que si bien son más difíciles de combinar, le dan un toque diferente a cualquier look. Las podemos llevar con minivestidos negros y unas merceditas o mary jane a juego.

Dolce&Gabbana SS24 spotlight.launchmetrics

Dónde encontrar las medias tendencia de la temporada

Actualmente, podemos encontrar unas medias blancas casi en cualquier tienda, sin embargo, si queremos unas de buena calidad y que nos duren, las mercerías o marcas especializadas serán una de nuestras mejores opciones.

Medias blancas de Calzedonia Calzedonia

Un ejemplo lo encontramos en Calzedonia, con unos pantis blancos de 50 denier que los hacen perfectos para estos meses más fríos. Tienen un tacto muy suave y una cintura cómoda que no aprieta. Además, este mismo modelo también lo podemos encontrar en rojo, pudiéndonos hacer con las dos tendencias en medias más fuertes del momento. Tienen un precio de 6,95 euros (ref: MIC050) y los podemos encontrar tanto en web como en tienda.

