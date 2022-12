Aitana triunfa con un atrevido (pero elegante) vestido transparente y con nuevo corte de pelo

Todos los presentes esperaban ansiosos su aparición. Aitana acaparó todas las miradas el pasado miércoles en la fiesta navideña celebrada por Yves Saint Laurent en Madrid. Y no solo por los recientes rumores de ruptura con Miguel Bernardeau, o por sus declaraciones pidiendo que los periodistas respetaran su intimidad. Además, la cantante consiguió deslumbrar ante las cámaras gracias a su cambio de look y a un vestido negro transparente que sacaba su lado más sexy.

Aitana ha cortado por lo sano y se ha unido al peinado más en tendencia de la temporada, el 'bob', un corte a la altura de los hombros completado con su ya mítico flequillo. Deja atrás, así, la larga melena oscura y brillante con la que estábamos acostumbradas a verla en sus últimas apariciones, para dar la bienvenida a una nueva era en su estilo.

Aitana en la fiesta navideña de Yves Saint Laurent GTRES

Jesús de Paula, el peluquero de confianza de las 'celebrities' e 'influencers', ha sido el encargado de este cambio de look, que ha peinado con un elegante semi-recogido y unas puntas redondas hacia dentro. El 'beauty look' no se ha quedado atrás. No hay nada como un buen labio rojo para sacarle partido a un cambio como este y lucir más empoderada que nunca.

Pero, si algo ha dado que hablar, ha sido su vestido. Se trata de un diseño de Jacquemus, un vestido de tul transparente con un escote estilo 'bardot' y tirantes cruzados. Este look da un paso más en la línea de estilismos rompedores y sexys con los que hemos visto últimamente a la cantante, que ya ha dejado muy atrás su imagen de "niña buena".

El atrevido diseño, largo hasta los pies, consigue el equilibrio perfecto entre elegancia y sensualidad, uniéndose así a la lista de los más icónicos revenge dress de la cultura popular. Por su parte, los zapatos eran de la firma Aquazzurra y las joyas de Tous.

