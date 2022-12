La polémica sobre la última campaña de la colección de esquí de Zara: "Como mujer y esquiadora desde niña me siento insultada"

'Ski Collection' es una de las últimas campañas de Zara que ya está desatando numerosas críticas en redes sociales. Desde la firma de Inditex han lanzado una línea de ropa de esquí en la que encontramos todo tipo de diseños (supuestamente especializados) para mujeres y hombres que practiquen este deporte, como es el caso de monos, pantalones, abrigos, o incluso accesorios como gafas de ventisca o cascos.

De esta manera, parece que Zara sigue los pasos de su tienda compañera de grupo Oysho, que ya lleva un par de temporadas poniendo a la venta este tipo de prendas. Sin embargo, es cierto que dentro del grupo Inditex ha sido Oysho la que se ha posicionado en el lado más deportivo y 'wellness', mientras que Zara parecía que estaba dirigiéndose hacia un camino más lujoso, especialmente a raíz de la llegada de Marta Ortega a la presidencia del grupo. Y por ello ha sorprendido tanto (para bien o para mal) este último lanzamiento. En un principio esta colección pareció conquistar a muchas, pero no ha tenido tan buena acogida entre otras...

Tengo que confesar que me encanta esquiar. En ningún caso diré que me considero una persona con un gran nivel (tengo mi público). Empecé más tarde de los que me gustaría a practicarlo pero me parece que el esquí es un deporte de invierno divertido y de lo más completo. Como también amante de la moda que soy (es a lo que me dedico), cuando vi alguno de los diseños de esquí que había lanzado Zara confesé a mis compañeras de redacción que me encantaría comprarme uno de esos monos que parecen tan favorecedores pero lo cierto es que también me paré a pensar, ¿están vendiendo desde Zara una imagen real de lo que supone practicar este deporte?

María Gijón, más conocida como 'Educar sin Esterotipos', agente de igualdad y experta en género y que cuenta con más de 53.000 seguidores en Instagram, ha sido una de las primeras en hacer que salte la liebre sobre esta última campaña de Zara, pero no ha sido la única... En uno de sus últimos posts en esta red social, la experta recopila en un vídeo 'reels' diferentes imágenes del editorial y de los 'lookbooks' de la firma de Inditex y llega a diferentes conclusiones.

Las comparaciones...

"Para Zara así esquían los hombres"... "Y así esquían las mujeres...". En la comparación de las imágenes se puede apreciar cómo en el caso masculino vemos a un hombre bajar una pista a toda velocidad, abrigado y con todos los accesorios necesarios para esquiar; mientras que en el caso de la moda femenina todo es muy distinto... En la fotografía de la campaña de la firma vemos a una modelo luciendo un mono ajustado pero con la cremallera delantera abierta, donde se intuye un pecho y claramente no lleva una camiseta térmica por debajo (cuando claramente es una prenda indispensable para ir bien abrigadas a la nieve).

Imagen de la campaña de esquí de Zara Zara

Además, en la campaña también podemos apreciar que ni una sola modelo lleva los esquís puestos, la razón podría ser que 'estropear' el look. Otras de las imágenes que han indignado a distintas mujeres y esquiadoras es las que aparecen modelos con el abrigo totalmente desabrochado y en tirantes (e incluso sin gafas que protejan la vista, necesarias en la montaña) o incluso en otras las podemos ver totalmente sexualizadas luciendo solo un abrigo y llevando las piernas totalmente desnudas (algo que es totalmente impensable).

Alboroto en las redes sociales

"¿Alguien habrá pensado en que la ropa sea técnica o simplemente es para posar? ZARA muy MAL. Basta ya de sexualizarnos, de cosificarnos, de anularnos como personas y como deportistas", confesaba María Gijón en el post de Instagram en el que denuncia la campaña. "Como mujer y esquiadora desde niña me siento INSULTADA. Espero que nadie compre nada de esta colección", añadía. En este mismo post, la experta solicitaba que incluso el Instituto de las Mujeres debería mandar al menos una carta a la marca. "Nadie en su sano juicio iría así a la montaña", concluía el vídeo de la agente de igualdad, añadiendo además otras fotografías de esta misma campaña en la que aparecen hombres totalmente tapados (sin que se leves vea la cara o el cuerpo) y donde lo que importa es la sensación de aventura y adrenalina que proyectan en las fotografías, además de la importancia de ir abrigados, que es lo que realmente se necesita cuando se practica este deporte.

Este mismo post recopila cientos de comentarios de usuarios y usuarias dando su opinión al respecto: "He trabajado en 3 grandes empresas de moda, en todas ellas la alta dirección estaba en manos de hombres…", explicaba uno de ellos. "Como mujer y esquiadora, estoy cansada de ver que muchas chicas van a tomar el sol, mostrando modelito y de esquiar nada de nada... Y aunque yo no soy de modelitos, tampoco me gusta ir pareciendo don pimpón y me preocupo de mi imagen. Aunque no os guste, esa es la realidad", añadía otra.

Imagen de la campaña de esquí de Zara Zara

Una imagen irreal de la mujer esquiadora

Asimismo, desde el blog de Nevasport.com, especializado en esquí, también se han sumado a la denuncia de esta campaña con una entrada titulada La penosa y polémica campaña de ropa de esquí de Zara. Se trata de un texto escrito por una esquiadora que denuncia que desde la tienda de Inditex dan "una imagen de la mujer esquiadora lamentable".

"En una situación de normalidad absoluta ya se podría hacer este anuncio y no pasaría nada. Pero estamos tan lejos de ese punto, que lo que toca ahora es remar para que el estigma se elimine y no hacer esta mierda de anuncios que indignan a tantas chicas esquiadoras, cuya imagen no tiene nada que ver con la que se quiere proyectar en estos anuncios de Zara. Y si al menos también ellos lucieran igual... Pero no, claro", añade en su denuncia.

Ellos esquían y son deportistas, ¿y ellas no?

Más allá de la imagen sexualizada de la mujer esquiadora que se puede juzgar en la campaña de Inditex, otro de los aspectos que denuncian las mujeres es la triste comparativa que se genera entre ambos sexos dentro de este deporte. La ropa masculina se lanza bajo el nombre 'Athletic Z', mientras que la de ellas es 'Collection', lo que ha provocado que incluso se llegue a plantear que ellos son deportistas y esquían, y ellas no. "Si una de las primeras empresas de moda del mundo se dedica a hacer esta basura de campaña para su ropa de deporte, es que seguimos muy, muy mal. Y si lo que quieres es enseñar también las capas interiores, pues lo haces, pero ¡pon también fotos de chicas esquiando!", añade la autora del post de Nevasport.com.

Trato diferente

La campaña, si fuera una campaña aislada en una revista de moda o en el propio e commerce de la marca, entraría dentro de lo habitual en este tipo de publicaciones. Podría compararse con fotos, por ejemplo, de modelos vestidas de alta costura comiendo pasta con tomate en la cocina (de este tipo hay muchas). Son fotos creativas, tienen el objetivo de ser 'sofisticadas' y a nadie se le pasa por la cabeza que representan una escena cotidiana. El problema es la comparación entre ambos sexos. Si vamos a hacer deporte, lo hacemos todos. Si vamos a posar en la nieve, posamos todos.

Desde Mujer.es nos hemos puesto en contacto con Inditex para conocer su versión, actualizaremos la información en cuanto nos den declaraciones desde el grupo.

