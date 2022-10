Esta es la primera colección de 'moda adaptativa' para personas con discapacidad

Aproximadamente uno de cada cinco europeos tiene algún tipo de discapacidad, según la OMS. Por ello, apostar por un modelo adaptativo e inclusivo también en moda supone un gran avance en este sentido.

Desde la plataforma Zalando aseguran querer dirigirse a las personas con discapacidad que manifiestan movilidad limitada o sensibilidad sensorial. Por ello, y como parte de su compromiso con la moda inclusiva, lanza su primera colección de moda adaptativa creada también para mejorar la experiencia de compra.

Se trata de una línea de piezas específicas para el uso de sillas de ruedas, productos fabricados con materiales especiales que respeten la sensorialidad, piezas con cierres fáciles y patrones adaptables a prótesis o vendajes. Sin embargo, antes de esta creación, Zalando ha hecho una investigación cualitativa y cuantitativa con clientes de sus diferentes mercados con el fin de averiguar y entender sus necesidades.

Una colección inclusiva

La colección de Zalando ofrece más de 140 productos a través de sus marcas propias: Zign, Pier One, Anna Field, Yourturn y Even&Odd. En ella encontramos prendas de ropa, calzado y accesorios que se adaptan a las necesidades de personas con discapacidad, contando con diseños específicamente creados para ser accesibles y funcionales.

¿Dónde encontrarla? La colección estará disponible en los 25 mercados en los que opera Zalando, entre ellos, por supuesto, España. Se trata de una línea con artículos tanto para mujeres como para hombres la colección incluye productos para mujer y para hombre. Sin embargo, no todo es eso... Desde la plataforma también han querido crear una experiencia de compra más accesible "para ayudar a las personas con discapacidad a descubrir, navegar y comprar los diseños de moda adaptativa de Zalando". Para ello, la compañía ha creado un 'hub' de moda adaptativa con señalética especial para identificar los productos.

Botas de la colección de moda adaptativa de Zalando Cortesía de Zalando

Esta campaña nace bajo el lema Embrace what makes you, you (Acepta lo que te hace ser tú) que, según explican desde la compañía, "representa voces y contenidos creados por personas con discapacidad".

Sara Díez, vicepresidenta de la categoría de Woman y Marcas Propias de Zalando, afirma: "Nuestra visión es ser el punto de partida de la moda y una compañía que da la bienvenida a todas las personas. Sin embargo, vemos una clara brecha en la industria: encontrar moda adaptativa con diseños que sigan las tendencias de moda actuales es un auténtico desafío". Asimismo, desde Zalando han introducido la colección Tommy Hilfiger Adaptive a la plataforma. "Esperamos contribuir a resolver este desafío y ofrecer una variada selección de opciones a la moda, cubriendo también todas las categorías de precios y tallas en un solo lugar", añade Díez.

Camiseta con tirante de velcro de la colección de moda adaptativa de Zalando Cortesía de Zalando

