Paula Echevarría tiene el vestido amarillo de Primark que solucionará todos tus looks de otoño

La colección de Paula Echevarría x Primark ha sido todo un éxito en ventas desde su lanzamiento con toda clase de looks casuales ideales para este otoño. No obstante, la nueva colección de la 'influencer' para estas fiestas no se queda atrás, con looks llenos de brillo y, sobre todo, glamour.

La asturiana se ha convertido en un icono de estilo para todas aquellas personas que no les gusta arriesgar con sus conjuntos y prefieren estilos cómodos y bonitos para su día a día. El martes nos mostraba como combinar dos de las tendencias mas potentes de la temporada, la logomanía y las botas de suela track, sin fallar en el intento y ayer nos dio una de las prendas que no pueden faltar en nuestro armario ahora que viene el fresco: los vestidos maxi.

Si todavía no quieres renunciar a la comodidad de los vestidos, su versión más larga se convertirá en tu básico imprescindible del otoño, especialmente si es de manga larga. Las capas serán la clave para jugar con estas prendas, ya que podemos llevarla con una chaqueta para escapar del frío matutino y quitárnosla en cuanto suban las temperaturas a media mañana.

Una prenda que vale para todo

En su Instagram, Paula Echevarría ha colgado un look inspiración con este tipo de vestido que podemos llevar a cualquier parte y, como no podía ser de otra manera, es de una de las prendas de su colección con Primark.

Con una frase de la escritora y activista Helen Keller como pie de foto, la 'influencer' posaba en una pequeña plaza rodeada de árboles con un vestido maxi de cuello camisero, manga larga y efecto cruzado en la parte delantera que le da una mayor fluidez. Una de las cosas que más llaman la atención de la prenda es su estampado, ya que mezcla varios colores cálidos en tonalidades amarillas, marrones y beige que lo hacen perfecto para el otoño.

Gracias a su diseño, lo podemos combinar con casi cualquier tipo de accesorio y zapatos. Paula lo ha llevado con unas zapatillas blancas, pero también podría haber utilizado cualquier bota, botín, bailarina o mocasín que el resultado habría sido igual de acertado y favorecedor.

Por otra parte, tanto el largo como el estampado lo hacen ideal para utilizarlo en cualquier ocasión, ya sea para un paseo por la ciudad (como ha hecho Paula), como para una cena con amigos o para hacer los recados más mundanos, haciendo de este vestido una prenda todoterreno.

Vestido de la colección Paula Echevarria x Primark Cortesía

Como ya hemos adelantado antes, el vestido pertenece a la colección Paula Echevarría x Primark, sin embargo, al no tener una tienda online, no podemos saber su precio (aunque los precios de la colección oscilan entre los 3 y los 60 euros) ni si todavía hay unidades disponibles, por lo que tendrás que acercarte a tu Primark de confianza si quieres intentar hacerte con uno.

