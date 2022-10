Paula Echevarría tiene las botas de Mango que ya tienen lista de espera en algunas tallas

Junto a las gabardinas, las botas son la prenda estrella del otoño, pero este año, han cobrado más fuerza que nunca. La tendencia 'old money' que nos viene desde TikTok han hecho de este calzado un imprescindible de la temporada, destacando las negras de caña alta por debajo de la rodilla.

La estética ecuestre es una de las nuevas obsesiones del 'street style', lo que se traduce en ver botas con este diseño por todas partes, incluidas nuestras 'celebrities' e 'influencers' favoritas que pese a que no han bajado mucho las temperaturas, no dudan en calzarse el par de moda.

Entre toda la oferta que podemos encontrar en tiendas, destacan dos tipos: con plataforma y tacón o de suela track. Estas últimas han sido las que ha escogido Paula Echevarría y no ha dudado ni un segundo en subir una foto con ellas a su cuenta de Instagram.

Botas de suela track, la nueva obsesión de moda

La asturiana escogía la logomanía como característica clave de su look con un jersey de Space Flamingo (que nos recuerda mucho a Fendi). No obstante, las botas han sido las que al final le han robado todo el protagonismo, haciendo que no nos paremos de preguntar de dónde es el par.

Echevarría ha escogido un look simple, pero efectivo: una gorra, una sudadera que hace a la vez de vestido, un bolso baguette de Fendi y unas botas que han despertado nuestra obsesión.

Este par pertenece a la última colección de Mango, que en materia de calzado viene pisando fuerte (nunca mejor dicho). Estas botas de caña alta con suela track son de efecto piel y tienen la puntera redondeada, lo que las convierten en un básico atemporal. Por otro lado, al no tener tacón, son ideales para llevarlas en el día a día sin cansarnos.

Por otro lado, esta gran tendencia del otoño es muy fácil de combinar y podemos hacer como Paula y llevarlas con un vestido tipo sudadera o con looks más sofisticados: desde faldas a pantalones de traje o incluso vaqueros, ya que pegan con todo.

Consigue las tuyas

Bota alta suela de track de Mango Cortesía

Si te has enamorado del par que lleva Paula Echevarría, las puedes conseguir en Mango a un precio de 69,99 euros, aunque en las tallas 35, 36 y 37 ya tienen lista de espera, así que corre a por las tuyas antes de que se agoten. Ref: 37067107-YOKO-LM

Botas 'Suhail' de Alma en Pena Cortesía

Siguiendo con el rollito ecuestre, tenemos las botas Suhail de Alma en Pena (189,95 €). Realizadas en piel, cuentan con un diseño asimétrico en la parte delantera que nos recuerda a las botas que utilizan los jinetes. Por otro lado, la suela track con el cerco de pedrería modernizan este clásico. Ref: 42902.

Bota plana con aro de Piccola Piu Cortesía

En el caso de querer un modelo más discreto y clásico, los zapatos de Piccola Piu son siempre una buena elección. La firma cuenta con un modelo de bota con suela track muy modesto adornada con un pequeño aro en la zona del tobillo. Las podemos encontrar en Merkal a un precio de 59,99 euros. Ref: 22222VEP5TN1N22.

Botas de plataforma con suela 'track' de Bershka Cortesía

Si tu estilo es más minimalista, te recomendamos las botas de plataforma con suela 'track' de Bershka (49,99 €). Estos zapatos se han convertido en uno de los 'best-sellers' de la firma de este otoño y ya cuentan algunos números con lista de espera. Ref: 1003/860/040

