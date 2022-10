10 vestidos de fiesta por menos de 30 euros con los que triunfar esta temporada sin arruinarnos

Más vale prevenir que curar, hombre precavido vale por dos, guerra avisada no mata soldado... El refranero español está lleno de frases que nos invitan a ser previsores para no llevarnos sorpresas y sabiendo que esta temporada de otoño-invierno se vienen muchos eventos, es mejor ir fichando los mejores looks de fiesta para estar preparadas.

Que si Halloween, cenas de empresa, cenas con amigos, Nochebuena, Nochevieja... Ahora es el momento de comenzar la búsqueda para hacernos con el vestido perfecto, sobre todo si nuestro presupuesto es reducido.

Como ya sabemos, los vestidos BBB (bueno, bonito y barato) no suelen durar mucho tiempo en las tiendas 'low cost', por lo que tenemos que darnos prisa si queremos conseguir el look de fiesta de nuestros sueños.

Indagando en nuestras tiendas favoritas, hemos encontrado los vestidos más bonitos por menos de 30 euros con los que seremos el centro de todas las miradas sin que sufra nuestra cartera.

1. Mini y fucsia

La locura por la estética de las Bratz continúa en el 2022. Si el año pasado fueron las botas de plataforma típicas de estas muñecas, para esta temporada triunfarán los mini vestidos que llevaban. Zara tiene su propia versión en el fucsia Valentino tendencia por 29,95 euros. Ref: 8207/109.

2. Mini con efecto laminado

Los mini vestidos serán otra de las tendencias para estas fiestas y nos los encontraremos de muchas formas con tejidos y colores muy diferentes. Un buen ejemplo de ellos es este con efecto laminado de Bershka a un precio de 22,99 euros. Su escote cuadrado y la abertura en la pierna lo hacen extremadamente favorecedor. Llévalo con un recogido noventero a lo Pamela Anderson para sacarle todo el partido. Ref: 5688/187/447.

3. Vestido midi efecto piel

El cuero es uno de los tejidos más versátiles que podemos tener en nuestro armario y, por suerte, esta temporada está más de moda que nunca. Desde pantalones hasta blazer o camisas: el cuero lo impregna todo. En los vestidos no iba a ser diferente y tenemos multitud de diseños de diferentes estilos hechos con este tejido, como el que propone Pull & Bear. La firma ha combinado dos de las tendencias principales, el lencero con el cuero, para traernos uno de los vestidos que más van a triunfar estas fiestas por tan solo 25,99 euros. Ref: 8390474.

4. 'Cut-out 'con lentejuelas

Como todos los años por estas fechas, las lentejuelas se adueñan de los vestidos de fiesta para darle este toque divertido y festivo a cualquier look. Uno de nuestros favoritos lo tiene H&M, con un diseño mini de manga abullonada y unos 'cut-outs' en la zona de la axila que lo hacen muy interesante a un precio de 24,99 euros. Ref: 1123267001.

5. Lencero con tirantes de 'strass'

La moda Y2K nos trae una tendencia inspirada en los años 2000: los tirantes muy finitos de 'strass'. Este pequeño detalle es capaz de elevar cualquier vestido lencero y que parezca mucho más glamuroso. Esta idea la ha cogido Stradivarius y lo ha plasmado en uno de sus últimos mini vestidos, con tiras de 'strass' que cruzan la espalda para darnos un escote muy original por 25,99 euros. Ref: 06317817-I2022.

6. Midi 'foil'

Una de las grandes opciones que encontramos para los vestidos de fiesta son los 'foil'. Los plateados y dorados son los reyes de la Navidad y este año no va a ser menos, por lo que Bershka ya se está preparando y ha sacado un vestido mini metalizado en ambos colores por 25,99 euros. Es de estilo lencero con un escote pronunciado en 'V' y una abertura lateral que no logrará que pasemos desapercibidas. Ref: 5701/315/808.

7. De manga larga y satinado

Este diseño que ha plagado las discotecas y fiestas este verano continuará con nosotros en la temporada navideña, sobre todo en rosa neón, champagne y verde. Zara ya ha sacado su propia versión por 29,95 euros en varios colores, pero muchas de las tallas ya tienen lista de espera, así que corre si quieres hacerte con las últimas unidades. Ref: 9492/650.

8. Con detalles en tul

En la última Semana de la Moda de París hemos sido testigos del resurgimiento del estilo gótico de la mano de grandes firmas como Dior. El tul es uno de los elementos más característicos de esta estética y puede crear grandes looks románticos y sexis al mismo tiempo. Mango pone esto en práctica con un vestido corto palabra de honor con un aplique de tul en el escote a un precio de 29,99 euros. Ref: 37049094-XCORO-LM.

9. Lencero con drapeado

Con lo fan que es Letizia de la moda 'low cost' y del color rojo, no comprendemos cómo todavía no ha pasado por su radar este vestido lencero de Zara. En la web de la firma nos hemos encontrado con este diseño mini de manga asimétrica son un favorecedor drapeado en el costado que crea la ilusión de una cintura diminuta y acentúa el pecho, todo por 29,95 euros. Ref: 9878/172.

10. Lentejuelas XXL

Si estás buscando un look de fiesta inspirado en los años 60, Mango tiene la opción ideal. La firma catalana nos propone este vestido mini de cuello halter muy favorecedor con lentejuelas XXL que combina a la perfección con unas botas de plataforma rebajado a 25,99 euros. Ref: 37082006-BIANCA-LM.

