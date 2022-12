Aitana pide amparo tras romper con Miguel Bernardeau: "Estoy sola en casa, no me grabéis ahí, porque vienen hombres y tengo miedo"

Después de la noticia de su ruptura con Miguel Bernardeau, Aitana Ocaña reapareció este miércoles ante los medios de comunicación. Lo hizo en un acto y en él ni confirmó ni desmintió la noticia, pero sí hizo una petición importante a la prensa.

La artista, que aprovechó para promocionar el último concierto de su gira, este 20 de diciembre, pidió amparo a los medios. "Os lo digo, con la mano en el corazón, para ver si me podéis ayudar, que no me grabéis en casa. Porque está empezando a venir mucha gente, hombres, a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana... Yo estoy sola y lo paso muy mal. Tengo mucho miedo".

En cuanto a las noticias sobre su vida privada que hablan de una ruptura con su pareja los últimos cuatro años de su vida, la actriz de La última aseguró: "Ya sabéis perfectamente que nunca hablo de mi vida personal, que nunca cuento nada personal, y hoy no va a ser distinto. Nunca digo esas cosas y no voy a decirlas ahora".

Después de casi cuatro años de relación, Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau han decidido separar sus caminos. Según Lecturas, el actor ha abandonado la casa de la cantante, donde vivían juntos desde septiembre de 2021, y ha vuelto a vivir con sus padres. Aitana y Miguel Bernardeau rompen tras cuatro años de amor. (WOCHIT)

La extriunfita fue el nombre del día este miércoles tras la portada de Lecturas que asegura que ha decidido separar su camino del de Miguel. Según la revista, el actor ha abandonado la casa de la cantante, donde vivían juntos desde septiembre de 2021, y ha vuelto a vivir con sus padres.

Tal y como muestra en su reportaje gráfico, y asegura la revista, el actor ya no tiene las llaves de la vivienda de Aitana y se le ve llamar al timbre para que le abran. En su visita, el intérprete aparece cabizbajo y, siempre según la misma información, acude a la vivienda, que está muy cerca de los padres de él, para recoger algunos enseres.

Según recoge la publicación, Ana Duato, la madre de Miguel, está siendo un gran apoyo para él en estos momentos difíciles.

Siempre según la revista, la serie que han grabado juntos, La última, les ha pasado factura hasta el punto de romper su relación.

En crisis desde mayo, él tuvo que renunciar a muchos proyectos y eso le frustraba, y ella, por su parte, estaba muy volcada en su música, lo que, según cuenta el entorno de la ya expareja, molestaba mucho al actor, porque afectaba a su compromiso y rendimiento en la serie. Además, cuenta Lecturas, había mucha tensión entre ellos durante el rodaje.

Termina así una relación -aunque no se sabe de manera definitiva- que empezó en 2018, en pleno boom de Operación Triunfo, dondAitana quedó en segundo puesto, y Élite, serie que lanzó a la fama a Miguel.