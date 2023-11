La Comisión volverá a escuchar a los países de la UE sobre la protección del lobo tras recibir 17.000 mensajes en consulta pública

Casi dos meses después de cerrar su última consulta pública para intentar cuantificar el número de lobos que hay en la UE, la Comisión Europea no tiene todavía una imagen fija y sigue analizando las 17.000 contribuciones que ha recibido en total. Cuando termine, la decisión de si mantener o rebajar el nivel de protección de esta especie, de modo que se le pueda dar muerte en mayor medida que ahora, no dependerá solo del resultado de la consulta, sino que la Comisión volverá a discutir sobre esta cuestión con los gobiernos europeos y otras partes interesadas. Si no hay ningún cambio, la postura del gobierno español quedó fijada en 2021, cuando el Ministerio de Transición Ecológica confirió al lobo la máxima protección en todo el país.

Según indicó un portavoz de la Comisión a 20Minutos, la institución que preside Ursula von der Leyen ha recibido 17.000 aportaciones en la consulta que se cerró el 22 de septiembre pasado y de momento está "estudiando todas las aportaciones recibidas con vistas a tener datos válidos para el análisis de la Comisión sobre la cuestión del lobo en la UE".

Cuando termine, no parece que sea suficiente para tomar una decisión sobre si la situación de la especie, si el número de ejemplares que arrojen los datos, aconsejan alguna modificación en la protección de este depredador, como piden algunos partidos como el PP en España y ganaderos por toda Europa. Fuentes oficiales afirman que "los Estados miembros y organizaciones interesadas serán consultadas en este proceso", por medio del Grupo de Expertos NADEG, sobre las directivas europeas de Aves y Hábitats.

Peligro real

De este modo, un eventual cambio en las normas sobre la protección del lobo en la UE -dentro de la Directiva Hábitats- no se tomará solamente de acuerdo con el resultado de la consulta que la Comisión abrió a principios de septiembre, cuando reconoció que la concentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas se había "convertido en un peligro real para el ganado y potencialmente también para los humanos" y se lanzó de nuevo a la búsqueda de datos fidedignos para conocer la situación real de esta especie, si se está extendiendo como denuncian los ganaderos. El objetivo era decidir con ellos si propone "modificar el estatus de protección del lobo dentro de la UE" para introducir "más flexibilidad" si es necesario.

No era la primera vez que la Comisión pedía datos sobre esta cuestión a los gobiernos europeos y organizaciones que se consideraran parte interesada. Unos meses antes, en abril de este año ya empezó a recolectar información sobre la población del lobo en la UE que, sin embargo, no le facilitaron "una imagen suficiente". Como consecuencia, en septiembre lanzó una segunda consulta -coincidiendo con la muerte poco antes del pony de Von der Leyen en Alemania, precisamente por un ataque de lobo- en un proceso que fuentes conocedoras calificaron de un tanto caótico, sin un filtro para conocer quién podía participar o las vías para hacerlo.

Polémica nacional

En España, esta cuestión ha resurgido con fuerza en los últimos meses en las llamadas "comunidades loberas", las que quedan al norte del río Duero, donde quedan más ejemplares del lobo. Allí, los gobiernos de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León o Navarra se han unido a sus ganaderos, con el apoyo del PP a nivel nacional, para reclamar al Gobierno que relaje el estatus de protección para dar una mayor posibilidad de darles caza y matarlos, ante los perjuicios que aseguran que generan a la actividad ganadera.

Por el contrario, la postura del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera ha sido la de conferir la máxima protección a esta especie. En 2021 por Orden Ministerial se incluyó totalmente al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), la más alta protección de la que hasta entonces disfrutaban los lobos al sur del Duero -donde son prácticamente testimoniales- y que a partir de entonces también se aplicó al norte de este río. Esa misma Orden sí permite la "captura de ejemplares" cuando haya una autorización cuando las medidas "preventivas o de protección del ganado" hayan resultado "ineficaces", una derogación a la protección total que en estos momentos rige en la UE y que Von der Leyen invitó a los gobiernos a aplicar en tanto se toma una nueva decisión sobre si modificarla a nivel comunitario.

De cara a esta última consulta y a la posibilidad de que esta vez la Comisión flexibilice la protección del lobo, las aportaciones oficiales, de las comunidades, que se hicieron desde España no han sido demasiado exhaustivas. El Ministerio se ofreció hace meses a reunir los datos de las autonomías, en varias reuniones al respecto de las que solo resultaron las aportaciones actualizadas de Galicia y País Vasco.

Junto al resto que hayan hecho otras organizaciones y también en otros países, Bruselas hará un primer cribado que no será determinante tampoco, porque lo volverá a someter a consideración de los gobiernos y otras partes interesadas en un grupo específico sobre la directiva de Hábitats.