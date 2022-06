La negativa por parte de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a que sea posible matar lobos tampoco en las comunidades al norte del río Duero se mantiene, pero Asturias, una de las comunidades 'loberas', ve cierta señal de distensión que piensa aprovechar, para lo que buscara la colaboración con otras autonomías como Cantabria y Castilla y León, con el fin de que se flexibilice todo lo posible la norma que hoy impide cazar esta especie en toda España.

La cuestión del lobo es la gran "discrepancia" que ha reinado en la reunión que el presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha mantenido este lunes en Madrid con Ribera. La vicepresidenta tercera tiene ya un borrador para la estrategia del lobo que Barbón ha rechazado de plano porque hace muy difícil poder "extraer", es decir, matar al lobo, como reclaman ganaderos del norte de España. Sin dar demasiados detalles, ha apuntado que Ribera sigue negándose a permitirlo, como dice la Orden Ministerial de septiembre del año pasado que puso al norte del Duero en pie de guerra contra ella.

"Hace muy, muy difícil el poder controlar la población desde el punto de vista de la extracción", ha dicho Barbón del borrador de Ribera, a la que ha planteado poder "flexibilizar" los planes de la vicepresidenta y "hacer que las comunidades podamos modificar sus aplicaciones".

En este sentido, ha quedado con la vicepresidenta en que hará una contrapropuesta al borrador, que espera poder pactar con otras comunidades "loberas" y que, si es aceptada, deberá tener también el visto bueno de ganaderos asturianos. Si no, el Principado continuará la vía judicial contra la Orden Ministerial, un proceso largo y donde el éxito no está asegurado. Todo, ante el hecho de que, a diferencia de Cantabria, los servicios jurídicos del Principado no han informado a favor de aprovechar las excepciones que contempla la norma de Transición Ecológica para permitir dar caza al lobo.

"Nosotros no estamos de acuerdo con este borrador tal y como está, vamos a hacerle una contrapropuesta, donde recobramos la tramitación para poder intervenir el lobo y recuperar los controles y si llegáramos a un acuerdo en estas posiciones, Asturias lo sometería a debate con los representantes de los ganadores y si estuvieran de acuerdo, aún manteniendo el proceso judicial", ha indicado Barbón.