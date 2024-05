Jéssica Albiach: "Estas elecciones son un plebiscito entre dos modelos de Cataluña"

Jéssica Albiach es la candidata de Comuns Sumar a las elecciones catalanas del próximo domingo 12 de mayo. Rechaza beneficiar a los más "poderosos" y apuesta por poner en el centro "medidas necesarias para la gente" y por alianzas con fuerzas "progresistas". Su ‘no’ a los Presupuestos del Govern, sobre todo por su posición contraria a que prospere el macroproyecto del Hard Rock, hizo que no salieran adelante las cuentas, lo que llevó al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a convocar comicios anticipados.

¿Cómo están viendo la campaña?Algunos quieren que gire en torno a las aventuras y desventuras de Illa, Puigdemont y Aragonés y de sus tensiones internas. Pero cuando estoy en la calle y hablo con la gente, de lo que me doy cuenta es de que necesita de una manera urgente un Govern estable y sólido y, sobre todo, que se hable de sus problemas. Esta campaña para nosotras va de dos modelos. Uno es el de quienes defienden las recetas de siempre, pues quieren seguir profundizando en el tema de los macroproyectos, de que Cataluña sea el casino de Europa, en un modelo productivo que lo único que nos trae es precariedad. Y luego está nuestro modelo, que propone que en el próximo Govern de la Generalitat pongamos en el centro medidas que son necesarias para la gente.

Albiach, en los jardines del Parlament. MIQUEL TAVERNA

De esas medidas, ¿Cuáles consideran prioritarias?Necesitamos que la vivienda sea accesible y poder tener una visita médica presencial por fin y que además podamos tener cita en 48 horas. También queremos que se puedan resolver los problemas en el sistema educativo. Tenemos una crisis educativa profunda, que lo ha dicho el informe Pisa, pero que ya veníamos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Y hay problemas como la climatización de las aulas. Y también nos encontramos con que la gente necesita que el transporte público funcione mejor. En este sentido, mientras algunos están más preocupados por los 50 millones de turistas que llegan cada año a Cataluña por avión y quieren ampliar aeropuertos, yo lo que propongo es una tarifa plana mensual para el transporte público, de 15 euros por una zona y de 30 para toda Cataluña. Para nosotras es esencial preocuparnos del transporte público, porque es el de la gente trabajadora.

¿Cómo definirían su espacio político y la Cataluña que quieren?Para mí la Cataluña que viene es una Cataluña que tiene una economía justa, que sabe que no se puede dejar a nadie atrás, que ofrece coherencia y seguridades en un mundo cada vez es más incierto y que entiende que hacer frente a la emergencia climática no es una opción, sino una responsabilidad, una obligación y una oportunidad. Pero para que sea una oportunidad, tiene que estar planificada y tiene que ir acompañada de recursos para que nadie pierda su trabajo. Estamos en unas buenas cifras de paro, en el 9%, mejor que en los últimos años, pero nuestro objetivo es llegar al pleno empleo.

Un primer plano de la candidata de Comuns Sumar. MIQUEL TAVERNA

El ministro Ernest Urtasun dijo que estas elecciones eran un plebiscito sobre el modelo de país.Ernest lo planteó muy bien, porque estamos viendo que algunos pretenden que estas elecciones sean un plebiscito sobre Puigdemont y no lo son. Son un plebiscito entre dos modelos de Cataluña. Y tenemos a otros señores, a Esquerra Republicana, que parece que acaban de llegar y que no han gobernado en los últimos años. Vemos como ERC y PSC están asumiendo un modelo similar al de Junts, que defiende a los poderosos y que quiere que le rebajemos impuestos a los ricos, lo que implicaría que se debilitarían nuestros servicios públicos. O que potencian una educación privada o concertada, cuando nosotros lo que queremos es reforzar la educación pública y trabajar en la Formación Profesional. Necesitamos también invertir en innovación, en tecnología y en desarrollo.

Las encuestas vaticinan que pueden tener unos resultados similares a los de las elecciones de 2021 o incluso mejorarlos. Sin embargo, los resultados de Sumar en las elecciones vascas y gallegas no han sido muy buenos.A mí me gustaría diferenciar. Los comuns somos una fuerza que está arraigada al territorio, que es sólida, catalanista y autónoma. Otra cosa es que, evidentemente, tenemos una alianza estratégica con Sumar a nivel estatal, porque entendemos que es importante transformar Cataluña, pero también el resto de España. Es lógico que Sumar en ciertos territorios todavía está desarrollándose e implantándose. Recordemos que se creó como plataforma electoral para las elecciones de julio, no hace ni un año. En Euskadi, lo que sí que era importante es poder entrar y, a partir de ahí, ir creciendo. La realidad con Cataluña es completamente distinta. Nosotros venimos de estar ocho años en el gobierno municipal de Barcelona, y no solo eso, sino que en las generales fuimos segunda fuerza.

La candidata, durante la entrevista. MIQUEL TAVERNA

Ha hablado de la Alianza con Sumar. ¿Qué consecuencias puede tener la ruptura con Podem?Me gustaría poner en valor la decisión que ha tomado Podem Catalunya de no presentarse a estas elecciones. Me parece que ha sido un gesto responsable y generoso. Los Comuns tenemos muy clara que la unidad es importante y que no hay que equivocarse de adversario. Yo, por ejemplo, vengo de Podemos, y hace relativamente poco, más de un centenar de compañeros de Podem también dieron el paso a los Comuns. Quiero poner en valor que los Comuns reúnen a personas de tradiciones políticas distintas que tienen un mismo objetivo: transformar Cataluña y que las instituciones trabajen al servicio de la ciudadanía.

Tras las elecciones, se necesitarán alianzas. ¿Con quién pactarían? ¿Cuáles son sus líneas rojas?Llevamos muchos años esperando y creo que no podemos esperar cuatro años más a tener un gobierno progresista que ponga las herramientas de las instituciones al servicio de la gente. Cuando hablamos de pactos, siempre soy muy transparente, diría que casi la más transparente de los candidatos. Evidentemente, no se puede pactar con la extrema derecha, ya sea Vox o Aliança Catalana. Por otro lado, tenemos uno de los parlamentos más progresistas de Europa y se da una anomalía: que acaban siempre pactando con la derecha en el Govern. No pactaremos ni con Junts ni con el PP y me cuesta entender que ni ERC ni PSC cierren la puerta a eso. Nosotras no iremos aquí. Quiero un gobierno progresista que haga políticas progresistas.

Habla de solo pactos con partidos progresistas, pero ni el PSC ni ERC han cerrado la puerta a proyectos que ustedes rechazan, como el Hard Rock o el cuarto cinturón de la B-40. ¿Eso puede ser una línea roja para ustedes?Cuanta más fuerza tengamos los comuns, más podremos situar en el corazón del Govern las políticas que pensamos que son positivas para Cataluña. Si alguien quiere un acuerdo con nosotros, lo primero es descartar pactar con la derecha. Lo segundo, ni ampliaciones del aeropuerto, ni Hard Rock , ni B-40. Y en tercer lugar, vivienda, educación, sanidad, transición ecológica justa, movilidad y transporte público a precios asequibles y que funcione.

El no de su grupo a los Presupuestos del Govern llevó a Aragonès a convocar elecciones. ¿Le parece positivo el adelanto electoral? ¿Cree que Aragonès lo buscaba o que hubiera preferido unas cuentas aprobadas?Creo que tenemos un problema y es que en estos días todo funciona de una manera muy acelerada, pero tiene un lado positivo. Y es que el tiempo lo acabará poniendo todo en su sitio de una manera más rápida. Cuando miras un poquito con perspectiva lo que ha pasado en las últimas semanas, te das cuenta de que Aragonès quería elecciones. Aprobar Presupuestos o no era secundario, porque si los aprobaba, se atribuía un éxito, y si no, pensaba que ya responsabilizaría a otras fuerzas políticas. No es normal que cuando tú eres el presidente del Govern y dices que quieres acabar la legislatura y las elecciones son en febrero de 25, en enero de 24 tu partido te nombre candidato para unas elecciones para las que todavía falta más de un año. No es lógico que sitúes en el Govern hace dos meses al que ha sido históricamente el jefe de campaña de ERC, Sergi Sabrià. No es lógico que estés hasta el día anterior de la votación de los Presupuestos, 21 días, sin llamarme para ver cómo resolvemos que no haya acuerdo.

Algunos han acusado a los comuns de irresponsables por no apoyar las cuentas.No es lógico que nos quedemos sin Presupuestos porque el PSC ha dicho que sí o sí se tiene que hacer el casino más grande de Europa, que solamente tiene el apoyo del 16% de la ciudadanía. Y la máxima responsabilidad de que Cataluña tenga presupuestos o no es del ‘president’. Nosotras hemos demostrado sobradamente que sabemos negociar y pactar. Apoyamos los Presupuestos en 2020, 2022 y 2023. Esta vez era diferente, porque sí que iban a aprobar ya el plan del Hard Rock. Entonces dijimos: "Si no nos plantamos ahora, luego será un infierno de indemnizaciones poder parar este proyecto".

Albiach, en su despacho. MIQUEL TAVERNA

¿Por qué fue tan determinante para ustedes un complejo turístico como el Hard Rock a la hora de apoyar o no las cuentas?Le llaman complejo turístico, pero no. Estamos hablando de 1200 máquinas tragaperras y 300 salas de juegos, y al lado está lleno de familias con niños. Además, iría entre Vilaseca y Salou, que está entre los 10 municipios más pobres de Cataluña, con todo su modelo productivo basado en el turismo de masas. Es un proyecto que supone ludopatía, delincuencia, inseguridad y consumo de agua absolutamente desmesurado, pues consume tanta como una ciudad de 30.000 habitantes en medio de la peor sequía. Además, si el Hard Rock se pone en marcha, los impuestos de los casinos, que ahora son del 55%, pasarían al 10%. Tendríamos la misma fiscalidad que Macao. Es una auténtica locura y una injusticia que no puedo permitir y no estoy dispuesta a blanquear.

Si hubieran apoyado los Presupuestos, quizás hubieran salido adelante los del Estado y los comuns lo habrían tenido más fácil para entrar al gobierno de Barcelona. ¿No les compensaba?Los Presupuestos del Estado ya estaba claro que no se iban a hacer. Pedro Sánchez era muy consciente de que en un contexto electoral tan ferviente, con elecciones vascas, europeas y catalanas, con la ley de amnistía que verá la luz en pocos meses, con la ofensiva judicial y política tan salvaje por parte de la derecha y de la extrema derecha, tener que negociar unos presupuestos en 2024 con Bildu, PNV, ERC y Junts le salía demasiado caro. Sobre Barcelona, nos hemos encontrado con unos 'lobbies' en la ciudad que no quieren que BComú entre porque no quieren que sigamos con las ‘superilles’, que haya una conexión del tranvía por la Diagonal, que se destine el 30% de vivienda a parque social. Collboni lo ha aceptado y parece que ERC también. Por tanto, después de las catalanas, con toda probabilidad nos encontraremos un gobierno del PSC con ERC. Lo que está haciendo Collboni es inédito porque es alcalde gracias a nuestros votos.

¿Cómo gestionarían los comuns la sequía? ¿Que le parecen las últimas medidas aprobadas por el Govern?Para mí la sequía se tendría que abordar desde tres pilares. El primero es la planificación. El Govern ha llegado tarde. En este país no se hace política pública hídrica desde hace 14 años. Lo segundo, estamos viendo que las medidas que están tomando mantienen privilegios para ciertos sectores, como puede ser el turismo. Hablan de desalinizadoras móviles privadas para los hoteles, y aquí lo que nos podemos encontrar es que quien pueda pagárselo, tenga agua y quien no, no, mientras que cada vecino está haciendo todo lo que puede para ahorrar hasta la última gota de agua. En tercer lugar, debería haber una nueva cultura del agua, y esto quiere decir que nos tenemos que preocupar más por los vecinos que por los turistas y no promover la masificación turística. Por otro lado, es inconcebible que el Govern pase la patata caliente de si una piscina privada es un refugio climático o no a los ayuntamientos.

Aragonès está incidiendo mucho en esta campaña en el referéndum y la financiación. ¿Son cuestiones que los comuns también consideran prioritarias?Me parece curioso que Aragonès esté hablando más de referéndum en campaña que en los tres años de legislatura, pero nosotras pensamos que Cataluña tiene que poder votar. Sobre la reforma de la financiación, ya en 2022 presentamos nuestra propuesta. Yo llevo más de dos años pidiéndole a Aragonès que todos los partidos trabajemos un modelo conjunto, porque no tiene sentido que seamos prácticamente el 17% de la población del Estado y estemos recibiendo como si fuésemos el 13%. Pero el punto de electoralismo de Aragonès es tal que incluso la Junta Electoral le ha dicho que este anuncio de una nueva financiación para Cataluña no lo puede hacer como ‘president’, porque ya es propaganda electoral. Estas cosas hay que tomárselas en serio y trabajarlas entre todos los partidos y no desde un atril, lanzar un anuncio que no has consensuado con nadie.

¿Es incómodo para los comuns que algunas candidaturas estén centrando la campaña inmigración o seguridad?Lo que me parece una auténtica falsedad es relacionar inmigración con inseguridad. ¿No? Y me gustaría dar una cifra porque creo que al final estas cosas se acaban desmontando con cifras. En Cataluña el 17% de la población procede de fuera y cuando miramos los datos de afiliación a la Seguridad Social o las cotizaciones, el 17% son personas de fuera. Eso significa que la gente que viene, cotiza, trabaja, ayuda a levantar este país. Y son personas que están haciendo trabajos que muchas veces están estigmatizados, cuando son esenciales para que el resto de la economía pueda funcionar. Me parece de una injusticia absoluta criminalizarles. Creo que es una profunda irresponsabilidad que fuerzas de derecha acaben comprando este discurso de extrema derecha que relaciona inmigración con inseguridad. Es muy peligroso.