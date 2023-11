Bolaños justifica la figura del mediador como un "acompañante" porque ni el PSOE "se fía" de Junts ni Junts del PSOE

En 2019, la entonces vicepresidenta Carmen Calvo lo llamó "relator" y, ahora, Félix Bolaños, su sucesor al frente del Ministerio de la Presidencia, lo define como un "acompañante". Esta ha sido la palabra elegida por uno de los negociadores de Pedro Sánchez para definir la figura del mediador que estará presente en la mesa de negociación entre PSOE y Junts, según lo pactado por ambos partidos para que el presidente del Gobierno en funciones recupere sus plenas competencias en la Moncloa. Además, defiende su necesidad por la desconfianza que todavía hay -y que admite- entre ambos partidos.

“Seguramente, ni ellos [se fían] de nosotros ni nosotros de ellos”, ha lanzado el titular de Presidencia al ser preguntado por la necesidad de que haya un mediador en una mesa de partidos. Lo ha respondido así en una entrevista en la Cadena SER, la primera tras cerrar ayer Junts y PSOE el acuerdo que garantiza que los siete diputados de la formación de Carlos Puigdemont, expresident fugado en Bélgica, votarán a Sánchez como presidente en la investidura, que probablemente se celebre la semana próxima tras dar su luz verde hoy el PNV.

Bolaños ha asegurado que la figura del mediador será la de “acompañar” en el diálogo entre los dos partidos, unas conversaciones que ha puesto en valor porque Junts, ha recordado, “estaba fuera de la Constitución y de las instituciones democráticas hace años”. “Eso fortalece nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho es más fuerte porque se está dialogando dentro de las instituciones con partidos que estaban fuera”, ha remachado.

El ministro de la Presidencia ha reconocido que hace tres meses “prácticamente” no tenían interlocución, pues empezaron a negociar a raíz de los resultados electorales, que solo permitían a Sánchez volver a ser investido si sumaba a Junts a una mayoría de la investidura que hasta entonces estaba formada por Sumar, ERC, EH Bildu o PNV. “Hemos logrado un punto de equilibrio, por supuesto que hay más confianza que hace tres meses, pero seguimos siendo partidos muy diferentes”, ha continuado narrando Bolaños, que ha asegurado que en el documento firmado ayer hay “tres o cuatro puntos en los que no nos hemos puesto de acuerdo”. Es el caso de la validez del referéndum ilegal de 2017, por ejemplo, o en la celebración de un referéndum, que ahora Junts pide que se celebre en el marco de la Constitución.

En este sentido, el ministro ha añadido que "no le pueden pedir a Junts que deje de ser independentista", al igual que no se puede pedir al PP "que dejen de ser de derechas". "Son partidos políticos legítimos que tienen sus ideologías", ha añadido antes de asegurar que lo que hace el PSOE es "acercarse, decirles que en España hay un proyecto que es bueno para los catalanes y que no hay manera de hacer política que no sea con una negociación y buscando puntos de equilibrio".

Sobre la amnistía, el socialista ha asegurado que aún no está del todo lista porque "queda algún detalle". La medida de gracia tendrá efectos desde el año 2012, antes de la consulta del 9-N de 2014, aunque Bolaños no ha aclarado si afectará a Laura Borrás. La presidenta de Junts está condenada a cuatro años de prisión por fraccionamiento de contratos. “Lo que sí dice la ley es que han de ser causas que estén vinculadas o relacionadas con el proceso soberanista”, ha apuntado. En este sentido, ha declarado que la amnistía beneficiará a “toda la ciudadanía de Cataluña”. “¿De verdad alguien cree que en Cataluña irían mejor las cosas si se condena a directores de colegio por abrir su centro aquel 1 de octubre?”, se ha preguntado.

El ministro de la Presidencia también se ha pronunciado por otro de los puntos más polémicos del acuerdo: la mención del lawfare, que todas las asociaciones judiciales han criticado. Bolaños ha aclarado que “evidentemente que una comisión de investigación ni ratifica ni rectifica lo que dice un juez” y ha asegurado que de lo que se trata es de pactar tres comisiones de investigación que tendrán “conclusiones, lógicamente, en paralelo a los procedimientos judiciales abiertos”.