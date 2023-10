Nuria Mateo, terapeuta ocupacional: "Nuestra gran meta es que la persona que tratamos tenga una vida satisfactoria"

El día 27 de octubre es el día mundial de la terapia ocupacional, una profesión cuyo nombre ‘suena mucho’, pero cuya labor, a la hora de la verdad, solo conocen bien los que trabajan con estos terapeutas o los necesitan. Sin embargo, la terapia ocupacional es una profesión cada vez más en auge. Por un lado, porque cada vez necesitamos más debido al envejecimiento de la sociedad y, por otro, porque existe una mayor conciencia de la necesidad de favorecer la autonomía, la independencia y el desarrollo personal de cada uno los individuos, sean cuales sean sus capacidades.

Para hablarnos de la profesión, de su importancia y de los nuevos desafíos a los que se enfrenta, charlamos con Nuria Mateo, la presidenta del COPTOCAM, Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid.

¿A cuántos profesionales representáis?Hemos visto un incremento muy grande en los últimos tres años, y hemos pasado de 900 a los casi 2.000 que somos actualmente. En la Comunidad de Madrid la colegiación no es obligatoria, pero sí es cierto que en los últimos años la están pidiendo para trabajar en residencias de mayores y centros de día de la Comunidad de Madrid porque quieren que los trabajadores tengan el seguro de responsabilidad civil, y a eso se debe este aumento, un aumento que creemos que está contribuyendo a unir al colectivo en torno al colegio. Tanto los centros, ya sean de carácter público o privado, como los propios profesionales son cada vez más conscientes de la importancia de colegiarse.

La terapia ocupacional es esencial en la vida de muchas personas, pero sigue siendo muy desconocida a nivel social. ¿Por qué ocurre esto?En los equipos de rehabilitación, en los equipos multidisciplinares, trabajando con otros profesionales, sí estamos reconocidos, pero es cierto que fuera no se sabe mucho qué hacemos. Pero esto está cambiando, creo que nos encontramos en un momento muy positivo para la Terapia Ocupacional, de expansión, de mayor conocimiento… Sobre todo, desde la pandemia, sí notamos más que se está potenciando mucho más este apoyo a las actividades de la vida diaria, a la autonomía, el autocuidado… Cuando nos encerraron en casa nos dimos cuenta de la importancia de tener actividades, ocupaciones… y que estas fueran significativas.

¿Os siguen preguntando ‘qué es un terapeuta ocupacional o qué hacéis’?Sí, aunque desde que finalicé la carrera tengo la sensación de que eso sucede cada vez menos, y cuando comento cuál es mi profesión la reacción de la gente ha ido poco a poco progresando desde que me digan “¿tera-qué?” a respuestas del tipo de “Ah, mi hijo o mi padre o mi sobrina, hacen terapia ocupacional”.

¿En cuáles tenéis más presencia?Aquellas áreas en las que más se solicitan los servicios de un terapeuta ocupacional son en la atención a la tercera edad (como son residencias o centros de día) debido al envejecimiento de la población; a la infancia en atención temprana ( autismo , trastorno generalizado del desarrollo, síndrome de Down …) y centros especializados en patología neurológica ( ictus , lesión medular, esclerosis múltiple …), donde ha habido un gran despunte. Aunque en el ámbito público creo que nuestra presencia en los servicios de salud mental es incuestionable. También estamos cada vez más presentes salud mental y en discapacidad , diversidad… Donde hemos observado que hay una menor presencia de terapeutas ocupacionales es en ámbitos como prisiones y servicios sociales.

¿Qué hay que estudiar para ser un terapeuta ocupacional?La Terapia Ocupacional es programa universitario, un grado de cuatro años, y no disponemos de especializaciones dentro del propio grado. En el grado nos dan unos conocimientos muy amplios y muy genéricos a nivel de anatomía, Psicología… para conocer al ser humano en todas las áreas. Luego existen formaciones de posgrado, máster, formación continua… para conseguir esa especialización, pero solo con el grado de Terapia Ocupacional, hay trabajo y estamos muy preparados para poder empezar a trabajar. Los ámbitos que sí requieren más especialización son el neurológico, la rehabilitación o la atención temprana.

Uno de vuestros principales ámbitos es el de la discapacidad. ¿A qué personas con discapacidad podéis ayudar y cómo?Nuestro objetivo final es, siempre, la calidad de vida, sin importar el proceso que está afectado a la persona, pero sí es cierto que trabajamos mucho, por ejemplo, con las personas con algún tipo de discapacidad a nivel funcional y físico que tengan limitaciones para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. En este sentido, trabajamos, bien entrenando nuevos apoyos, bien adaptando las actividades o incluso el propio entorno. También con personas con diversidad intelectual, especialmente en ocupaciones significativas, participación en la sociedad, el empoderamiento, la autodeterminación en la toma de decisiones… para que la persona pueda valerse por sí misma en todos los ámbitos. Y también podemos estar presenten con personas con discapacidades sensoriales, problemas de visión, etc.

¿Dirías entonces, que la terapia ocupacional es una profesión en auge?Sí, porque la realidad es que actualmente el paro en la profesión es cero, e incluso empezamos a estar preocupados porque en algunas comunidades autónomas no se cubren las ofertas de empleo. A nivel nacional, se está trabajando con los diferentes colegios para crear sinergias y poder ofrecer este tipo de ofertas a todos los colegiados. Por otro lado, más universidades están abriendo el grado de Terapia Ocupacional porque ven que la sociedad la está demandando, la necesita. Y, además, a nivel político nos están empezando a incluir en esos programas donde deberíamos haber estado antes o que en muchos sitios aún no estamos, como lo que comentaba de la educación, la atención temprana, atención primaria… Y es que la terapia ocupacional no solo favorece la salud mental y física, sino también el sentimiento de tener una valía, de dignificar a la persona…