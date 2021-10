Nuria Máximo: "Debería haber más terapeutas ocupacionales en escuelas, en las plantas hospitalarias, en UCIs…"

El 27 de octubre se celebra el Día Mundial de la Terapia Ocupacional, una profesión sociosanitaria poco conocida, pero que realiza una labor social muy importante, pues, a grandes rasgos, se ocupa de incrementar la independencia, aumentar el desarrollo y prevenir la incapacidad en ciertos colectivos vulnerables. Para hablarnos de la profesión, charlamos con Nuria Máximo, doctora en Terapia Ocupacional y Coordinadora de la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos.

La Terapia Ocupacional (TO) es una profesión poco conocida para el público en general. A grandes rasgos, ¿en qué consiste?

La TO es una profesión sociosanitaria que trabaja con diferentes colectivos para ayudar a las personas a tener la máxima independencia posible en las actividades que son importantes para ellas, teniendo en cuenta su ciclo vital y el contexto cultural. Estas actividades significativas, a las que da un uso terapéutico, pueden ser desde la higiene y autocuidado, actividades de la vida diaria, ocio, la productividad… entendiendo la productividad no solo el trabajo, sino, como en el caso de los niños, todo tipo de actividades que realice en el entorno escolar.

¿Por qué crees que es una profesión poco conocida con la labor tan importante que hacéis?

Es una profesión en la que hasta hace relativamente pocos años había un número reducido de promociones universitarias. Esto, sumado a la motivación por puestos de trabajo muy asistenciales y de poca gestión, ha frenado el conocimiento que de la profesión tiene la sociedad en general. Además, las dificultades en la creación de los colegios profesionales y el área de conocimiento han lastrado nuestro crecimiento.

¿Qué formación tiene que tener un terapeuta ocupacional?

Es una formación universitaria de grado con una duración de cuatro años. Después, es necesario mantenerse al día de los conocimientos científicos y seguir estudiando siempre.

¿Es una carrera muy demandada?

Sí, es una carrera bastante demandada, pero es cierto que para mucha gente no es su primera opción porque no es muy conocida, pero hay muchas escuelas y todas se terminan llenando. Eso sí, todos los que empiezan a estudiarla, se enganchan.

¿Cuál es la labor de un terapeuta ocupacional?

Los terapeutas ocupacionales podemos trabajar en el campo de la investigación, la gestión, la docencia y el campo asistencial. En este último, trabajamos tanto en niños recién nacidos pretermino -prematuros- hasta, por ejemplo, ancianos en cuidados paliativos. Nuestra labor es conseguir la máxima independencia y calidad de vida de las personas, tanto en actividades de autocuidado, ocio, como productividad potenciando las habilidades y fortalezas de la persona y compensando las dificultades. Se evalúan tanto los aspectos psicosociales y físicos del estado del paciente en función del contexto total del tratamiento y, si es necesario se adapta el entorno físico y los utensilios necesarios, como los cubiertos, la ropa o las herramientas escolares o laborales…

¿Cuáles son vuestros ámbitos de trabajo?

Si nos referimos a entornos, puede ser desde un hospital, una escuela, un centro penitenciario o una residencia de mayores. En estos últimos, es muy importante que no nos confundan con animadores, que es lo que nos pasa a veces, porque lo que hacemos en ellas es mantener la independencia de los ancianos lo máximo posible, sus habilidades cognitivas, hacemos actividades significativas para ellos…

En cuanto a los colegios, estamos en colegios de educación especial, por ejemplo, para ayudar a niños con parálisis cerebral, problemas de movilidad…, pero también deberíamos estar en ordinarios, para que cualquier niño, haga la actividad que haga en el colegio, ya sea a nivel académico, en el comedor, en el patio… pueda hacerla de manera independiente. Es el caso de niños con algún problema o trastorno del aprendizaje, TDAH, autismo… que están escolarizados en un centro ordinario. En España en estos colegios no se hace, algo que sí ocurre en otros países, como Reino Unido

En los hospitales solemos estar en el área de rehabilitación, pero faltan muchos terapeutas ocupacionales en las áreas de rehabilitación infantil, en las plantas y en UCIs, para ayudar a las personas que están ingresadas a vestirse, asearse, comer… siempre que la patología lo permita. En las unidades de ictus, por ejemplo, su trabajo es crucial, porque es muy importante lo que se haga en las primeras 48 horas.

En las cárceles lo que hay es más una problemática social, de exclusión social -un área en la que también trabajamos-, gente con algún tipo de trastorno mental…

¿Con qué tipos de personas trabajáis? Porque no son solo personas con discapacidad…

Con personas que necesitan apoyo, ya sea por una discapacidad o que lo necesiten en algún momento determinado de su vida, por una enfermedad, problemas de exclusión social, mujeres y niños víctimas de violencia, con pocos recursos, drogadicción… hay muchos campos en los que podemos llevar a cabo nuestra labor.

¿Suele ser una labor a largo plazo?

Hay gente que necesitará trabajar con un TO toda la vida… Hay patologías que afectan a las personas como las enfermedades de neurodesarrollo que necesitarán tratamiento desde la TO de modo puntual o por largas temporadas.

¿Con qué herramientas trabajáis?

Todos utilizamos las actividades significativas, con sentido para la persona destino de la terapia. En mi caso, la herramienta es la vinculación y la motivación que generan los animales dentro de una sesión de intervención. Aunque yo me dedico sobre todo a la docencia y la investigación. Doy clase en terapia ocupacional en infancia y adolescencia, codirijo un curso de especialista en el mismo campo y dirijo una Cátedra de Investigación que estudia y difunde los principios de bienestar animal y vinculación Inter especies desde la empatía y el respeto bidireccional. También coordino las prácticas clínicas de toda la carrera.

¿Por qué te elegiste ser terapeuta ocupacional?

Porque es un trabajo intenso, motivador y me apasiona lo que hago. Siempre me han gustado los niños y trabajar con ellos. El orientador de mi instituto me hablo de esta profesión, que no conocía, y me convenció poder trabajar para ayudarles a ser niños sea cual sea su condición de Salud o social.

¿Qué te gustaría reivindicar en Día Mundial de la Terapia Ocupacional?

Más TO en las escuelas y en las plantas hospitalarias, como las UCIs… Y un salario digno para todos mis compañeros de residencias, para que no tengan que trabajar en varios centros para tener un salario digno.