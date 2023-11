Tamara Hernán, de 'Creciendo entre perros': "Una buena convivencia multiespecie conlleva dedicación física y psicológica"

El nacimiento de un bebé es uno de los principales motivos de abandono de animales de perros y gatos en España. Según el anual estudio de la Fundación Affinity sobre abandono y adopción de animales de compañía 2022, un 2,5 por ciento de estos animales de compañía cedidos a las protectoras o centros de acogida pertenecen a familias o parejas que esperan un bebé y se ven sobrepasados por el cambio de su situación.

Cuidar de un perro conlleva muchas responsabilidades y requiere de tiempo, algo que puede que no nos sobre en el momento que decidimos ampliar la familia trayendo un pequeño ser humano al mundo. Sin embargo, a pesar de tratarse de un cambio en nuestra rutina importante, debemos saber que la convivencia entre nuestros perros y gatos y nuestro futuro bebé es posible.

Con el objetivo de cambiar el paradigma actual sobre la convivencia entre animales y niños y la finalidad de hacer que desaparezcan los miedos en aquellos que te enfrentan a esta situación, Tamara Hernán creó Creciendo entre perros, un espacio pensado para ayudar a las familias a lograr "una convivencia multiespecie basada en el respeto y el amor, mediante la educación bidireccional y la consideración de perro/gato y humano como iguales, sin jerarquías, ni segundos planos".

"El proyecto nació durante mi embarazo, en 2018, cuando me puse a buscar en internet información sobre la crianza entre perros y bebés y me di cuenta de que era todo muy confuso y anticuado", explica la fundadora. "Siendo profesional (educadora canina y felina) me vi en la dificultad de no encontrar una guía para preparar a mis perros y gatos para la llegada del bebé, así que decidí crearla yo".

La crianza multiespecie

Buscando artículos científicos y leyendo y consultando muchísimas guías y estudios de antrozoología y el vínculo humano-animal, psicología infantil y contenidos relacionados, Hernán ha creado su propia fórmula: la crianza multiespecie.

"No se trata solo de preparar a los perros para la llegada, si no de acompañar a la familia a lo largo de todas las etapas del desarrollo de los peques, ya que marca las estrategias (diferentes cada vez) que vamos a necesitar", añade la experta. "No es lo mismo un bebé que llora todo el rato que uno que empieza a gatear, en cada etapa surgen necesidades y problemáticas nuevas".

Para Hernán, una buena convivencia familiar multiespecie es "una familia donde el perro o el gato sean uno más, que no se los deje de considerar importantes por la llegada de un bebé, es decir, que no se les aparte", detalla.

Tamara Hernán, fundadora de 'Creciendo entre perros'. CRECIENDO ENTRE PERROS

"Tanto al bebé, como a los animales hay que atenderles como se merecen", defiende. "El respeto y bienestar de todos los miembros debe ser igual, aunque conlleva una dedicación física y psicológica, de rutinas, laboral, etc.".

De hecho, en estos años que deba dedicándose a la divulgación de información, cursos y asesoramientos sobre este proceso, Hernán ha visto como cada vez son más las familias que acuden a ella en busca de ayuda durante la etapa del embarazo. "Normalmente son familias primerizas con perro", agrega.

"Creo que gracias al trabajo de estos años la gente ya asimila esta situación como algo asumible, pero las problemáticas que me llegan depende de la etapa en la que se encuentre la familia", comenta la experta. "No hay que trabajar igual antes de tener al bebé, que justo después del nacimiento, por ejemplo, ya que en la primera situación hay que preparar la llegada, y en la segunda, un posible miedo a que el perro se sienta rechazado, por ejemplo".

La convivencia entre perros y bebés

Entre los problemas más comunes a la hora de encontrar el equilibro en la convivencia entre perros y bebés, Hernán destaca "los casos de familias con un recién nacido entre los brazos que no pensaban que necesitaran asesoramiento y que ha resultado en que la situación le ha venido grande al perro".

"A veces el problema es que las familias no saben entender lo que nos quieren decir nuestros perros", explica. "Hay mucha falta de información al respecto de cuáles son sus necesidades y, en muchos casos, hemos caído en la trampa de la humanización, que no siempre cubre las necesidades del animal como individuo".

Cuando los peques empiezan a tener autonomía se dan con más facilidad las agresiones, pero siempre se puede trabajar

Según la experta, una de las etapas críticas en la convivencia entre bebés y perros es cuando los peques empiezan a tener autonomía: "Invaden espacio, empiezan a acariciar... Para un perro, ver que un niño se tambalea le puede generar inseguridad o confusión, por ejemplo".

"Es una etapa en la que se dan con más facilidad las agresiones, por ejemplo, si el perro se defiende de algo para lo que él es una amenaza", ejemplifica. "Pero siempre se puede trabajar".

En este sentido, Hernán cree que el problema real sobre el vínculo entre bebés y perros es la idealización. "Hay una burbuja, especialmente transmitida en vídeos, a través de redes sociales, donde vemos que la relación entre ambos puede ser preciosa, pero muchas veces no se está interpretando la comunicación del perro", advierte.

"Esto crea falsas expectativas en las familias que luego no se corresponden con la realidad", afirma la educadora canina. "Por eso yo trabajo mucho con el vínculo y el apego seguro, que es cuando se da un ambiente de bienestar".

La experta considera que en muchos aspectos el niño va a necesitar lo mismo que el perro. "Va a tener autonomía y nos va a buscar cuando necesite ayuda, pero tomando las decisiones por sí mismo", cuenta. "Con el perro ocurre igual, pero si basamos la convivencia en una comunicación de comandos, diciéndole al perro qué tiene que hacer, llegará un punto en el que el perro no sabrá cómo actuar, lo que se conoce como apego dependiente".

Si esperamos un bebé y convivimos con un perro...

Hernán todavía a día de hoy considera que hay mucha desinformación en internet a la que recurrir si necesitamos aprender sobre cómo preparar a nuestro perro (y nosotros mismos) ante la llegada de un bebé y cree que esto puede deberse a la falta de especialización en el sector profesional.

"Algunos compañeros de profesión consideran complicado tratar este tipo de casos porque hay un bebé de por medio y no podemos permitirnos ciertos errores, algo que da miedo", cuenta. "Por eso tengo la idea de hacer formación para educadores, darles herramientas para que puedan llevar los casos por sí mismos".

No obstante, Hernán considera que un factor importante que también puede influir es que "en el mundo de la educación canina hay una gran mayoría que no son mamás y papás, lo que puede variar mucho la perspectiva a la hora de hablar de maternidad o paternidad y la relación o el día a día junto a bebés, niños y perros". "Entre el pensamiento que yo tenía antes de quedarme embarazada y el que tengo ahora hay un mundo", asegura.

Con la llegada de un bebé todo se intensifica y las problemáticas pueden ser tediosas. No todas las familias están dispuestas a manejar esta situación

Por otro lado, sobre el abandono de perros y gatos que se produce con la llegada de un bebé al hogar, Hernán cree que se debe a que "hay mucho miedo a agresiones y mucha falta de educación total en cuanto a convivencia multiespecie".

"Con la llegada de un bebé todo se intensifica y las problemáticas pueden ser tediosas. No todas las familias están dispuestas a manejar esta situación", lamenta. "Es comprensible, pero da pena cuando sabes que se puede solucionar".

Por este motivo, Hernán anima a aquellas mamás y papás que conviven con perretes y que esperan un bebé a que se asesoren. "Que se formen, que consulten a profesionales, que no esperen a que pasen las cosas malas, esto es claver para el bienestar y la integridad del bebé de una familia multiespecie", defiende.

"Acudir a un experto una vez ya tenemos un problema (como un desplazamiento, ansiedad o, en el peor de los casos, una agresión) es mucho más costoso económicamente y también más complicado de solucionar", concluye.