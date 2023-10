La guerra entre Israel y Hamás hace subir el precio del gas con el invierno a las puertas y a dos meses del fin del mecanismo ibérico

Después del convulso año 2022 en el mercado energético por la guerra en Ucrania, el 2023 estaba siendo el del aterrizaje de los precios en el sector. El gas, la materia prima que en Europa marca el precio de toda la generación de electricidad, había vuelto a niveles normales, hasta el punto que desde febrero no ha sido necesario activar el mecanismo ibérico, porque el gas no ha superado los 50 euros/MWh. También daba cierta tranquilidad de cara a los próximos meses que la Unión Europea afrontara el próximo invierno con sus reservas llenas, sin necesidad de hacer grandes compras que eleven la demanda y encarecieran el gas.

Pero todo empezó a cambiar el 7 de octubre. Ese sábado, Hamás atacó Israel y dio comienzo a una escalada bélica que de momento no se sabe cuándo y cómo terminará, pero que los expertos ya pronostican que tendrá efectos en los precios del gas. Desde aquel sábado su precio ha alcanzado picos no vistos desde hacía meses y se ha acercado por momentos al umbral en el que será necesario activar de nuevo el mecanismo ibérico, precisamente a poco más de dos meses de que termine si el Gobierno y Bruselas no pactan una nueva prórroga.

De acuerdo a los precios que alcanzaron las compras de gas en el mercado diario en España y Portugal, el día del ataque inicial de Hamás marca el punto de partida de una tendencia ascendente, desde 35 euros, con picos de 52 euros el 15 de octubre, según la evolución de precios en el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas) para las compras diarias. De acuerdo a la cadencia de precios que el Gobierno y Bruselas pactaron en marzo pasado para prorrogar el mecanismo ibérico más allá de junio y hasta el 31 de diciembre próximo, esta cifra de 52 euros queda todavía lejos del umbral en el precio del gas a partir del cual se volvería activar el tope, 62 euros para el mes de octubre.

A partir del 7 de octubre, día del ataque a Hamás, el gas empezó a subir de nuevo hasta picos de 52 euros, a 10 euros de activar el mecanismo ibérico. Mibgas.

Que en las próximas semanas el precio del gas se situará en cotas superiores a las de los últimos meses es algo que reflejan la compras mayoristas a más largo plazo. Según el Mibgas, el precio a dos meses vista empezó a subir tras el primer ataque de Hamás. El 13 de octubre registró un pico de 55 euros Mwh y este viernes se pagaban 52 euros. Algo similar ocurre con las ventas a uno o varios trimestre vista.

Dudas en torno a las reservas de gas de Israel

Un reciente estudio del instituto Bruegel indica que el conflicto entre Israel y Hamás podría terminar afectando al mercado del gas porque los yacimientos israelíes se vean afectados o porque sus decisiones políticas terminen influyendo en las exportaciones. Israel ha descubierto nuevos yacimientos en su territorios, lo que lo ha convertido en los últimos años en exportador a Jordania y Egipto y ha permitido la migración del carbón al gas en su generación eléctrica.

Desde el 7 de octubre, el día del primer ataque de Hamás, Israel ha suspendido la producción de una de sus plataformas marinas por motivos de seguridad y ha parado la circulación del gasoducto que conecta con Egipto. De momento, se está haciendo llegar el gas a este país por un gasoducto alternativo, pero el documento de Bruegel apunta a una situación muy incierta sobre el tránsito de energía en la región de Oriente Próximo que también podría terminar afectando a Europa.

"El impacto de la situación actual sobre el equilibrio de gas doméstico [Israel], regional [Oriente Próximo] e internacional depende de la duración", apunta el informe. El tiempo, añade, "determinaría la capacidad de Egipto de satisfacer su creciente necesidad de gas y también afectaría a las exportaciones de gas natural licuado (GNL) a Turquía y a varios países de la UE". En concreto, cita a Italia y aunque Egipto es el único país al que España importa gas de la zona y no representan más que el 1,2%, una carestía general o la necesidad de que la demanda se adecúe a una menor oferta probablemente terminaría teniendo consecuencias.

Medida de emergencia

En medio de esta incertidumbre, hace unos días se tomó una decisión en el seno de la UE que se distancia de los llamamientos que desde hace meses viene haciendo la Comisión Europea a los Estados miembros para que vayan eliminando las medidas de apoyo extraordinarias que pusieron en pie el año pasado para hacer frente a la crisis de precios de la energía.

Justo en el momento en que gobiernos como España estudian la posibilidad de acabar con ayudas al transporte o rebajas fiscales a la electricidad o al gas, los Veintisiete incluyeron en su acuerdo para reformar el mercado de la electricidad una prórroga del tope de 180 euros MWh que habían acordado en septiembre de 2022 para recortar los beneficios extraordinarios de las eléctricas debido a los precios disparados del gas.

Esta medida de emergencia, que nunca ha tenido que activarse y que expiraba el 31 de diciembre, seguirá en pie hasta junio de 2024, según el acuerdo de los gobiernos europeos, dos semanas después de que el Parlamento Europeo no reflejara nada al respecto en su mandato para la negociación final de la reforma eléctrica, que aprobó en septiembre, antes del recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo.

Según las compras a plazo realizadas ya en el Mibgas, el gas se ha pagado a 55 euros para enero, 10 euros menos que el último umbral, para diciembre de 2023, a partir del cual se volvería a activar el mecanismo ibérico para que el precio de la electricidad generada con otras tecnologías más baratas no pueda superarlo, pero lejos también de los 40 euros con que se estrenó en junio de 2022 un instrumento que se demostró muy útil para contener el precio de la electricidad en los peores momentos de la crisis energética.

El mecanismo ibérico dejará de existir el 31 de diciembre si antes no se acuerda otra prórroga como la que la semana pasada se dio al tope de 180 euros. De momento, Transición Ecológica no se pronuncia sobre si la perseguirá o es factible, estando como está centrado en cerrar un acuerdo en la UE sobre la reforma del mercado de la electricidad, al que todavía le quedan varios meses. Tras el pacto entre los Estados miembros del martes pasado, este jueves empezó la negociación final con la Eurocámara, donde se ve una "gran ventana" para terminar antes de junio de 2024 -cuando terminará la legislatura europea- y otra "más pequeña, pero posible" de cerrar un acuerdo final antes de que termine el año y la Presidencia española del Consejo de la UE, a lo que seguirá otro tiempo para desarrollar los reglamentos.

Calma en un "mercado tenso"

En todo caso, y a pesar de la incertidumbre que también en el terreno de la energía plantea la situación en Oriente Próximo, la comisaria de Energía, Kadris Simson, aprovechó la rueda de prensa final del Consejo de Energía de esta semana para lanzar un mensaje de tranquilidad de cara al invierno.

"Empieza la temporada de la calefacción, la situación ha mejorado con respecto al año pasado, con diversificación de fuentes [de abastecimiento de gas], han aumentado las reservas y se utiliza el gas de forma más inteligente", señaló, añadiendo también que la UE cuenta ahora también con más capacidad renovable para generar electricidad.

Teniendo en cuenta la acumulación de desgracias imprevistas que condujeron el año pasado a la crisis energética, Simson no ocultó tampoco que todavía hay todo tipo de factores que pueden volver a torcer la situación: "El mercado sigue tenso y hay que estar vigilantes antes posibles nuevos cortes o disrupciones [del suministro] o a un invierno muy duro o a un ataque a infraestructuras".