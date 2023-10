Los Veintisiete pactan la reforma eléctrica tras asegurarse de que el precio de la luz no distorsionará la competencia dentro de la UE

Los 27 gobiernos de la UE han conseguido por fin este martes acordar su postura sobre cómo reformar el mercado europeo de la electricidad después de quedara asegurado para unos y otros que la nueva manera de fijar los precios de la luz no supondrá que la electricidad sea más barata en unos países que en otros, afectando de ese modo a la competitividad de empresas e industrias nacionales. Esta es la preocupación que, meses después de empezar la negociación, seguían manifestado no pocas delegaciones y que está en la base del enfrentamiento más enconado, entre Francia y Alemania. París ha defendido hasta el último momento que el impulso a las renovables que contempla la reforma no dejara atrás la generación nuclear, su principal fuente de generación eléctrica, y Berlín, que las ayudas públicas a las centrales nucleares no abarataran el precio de la electricidad en mayor medida que en países con un impulso más decidido en renovables, como es su caso.

El acuerdo se ha alcanzado en base a una última propuesta que ha redactado la Presidencia española del Consejo de Energía tras escuchar de nuevo por separado a todos los ministros, que modifica algunos puntos para dejar claro que el esquema de ayudas públicas se aplica a "todas" las subastas públicas de electricidad -de origen eólico, solar, geotérmico, hidroeléctrico y también nuclear, todas "limpias"- y que en el caso de que haya beneficios porque el precio de subasta sea menor que el de mercado, su redistribución "no creará distorsiones sobre la competencia y el comercio en el mercado interior" de la UE.

En caso de haya sospechas que las ayudas a la generación eléctrica o la redistribución de beneficios puedan distorsionar la competencia entre los países de la UE, será la Comisión la que estudie estas subastas estatales a la luz de las reglas de competencia de la UE, ha resumido la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, antes de pedir a los ministros que hicieran una última valoración de la propuesta de compromiso para dar el visto bueno que finalmente se ha producido, con el único voto en contra de Hungría.

(habrá más información en breve)