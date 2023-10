¿Qué pasaría si el androide más sofisticado del mundo llevase una armadura de circonio?

Las inteligencias artificiales y los conflictos armados están siendo el tema del momento. Todo el auge que está habiendo con ChatGPT y sus sofisticados trabajos son un brutal avance y, a su vez, un temor para muchas personas. Las “conversaciones” que puedes tener con esta IA pueden ser tan realistas que podría pasar por una persona perfectamente. La capacidad de aprendizaje de estas inteligencias artificiales ha escalado exponencialmente en unos pocos años. Por eso, de la misma que tiene a un público que la alaba, los detractores también se hacen notar.

¿Cuándo una máquina puede pasar totalmente como un ser humano al dirigirte a ella? Ya hemos tenido películas en las que la inteligencia artificial ha sobrepasado a la humana y el balance de poder ha caído del lado de lo tecnológico. Terminator muestra un futuro en el que precisamente este escenario está más que consolidado, aunque se centra más en viajes en el tiempo y en cómo solucionar en el pasado un futuro que no pinta nada bien para nosotros. No dejan de ser peliculones, pero igual el que mejor refleja lo que queremos contar es Yo, Robot, película protagonizada por Will Smith que cuenta cómo un robot “se sale del molde” y se cuestiona su existencia, rompiendo incluso las tres leyes de la robótica de Asimov, cuya primera ley es: “Un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño”. La segunda es “un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley” y la tercera “un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley”.

Hollywood tiene más films del estilo, por supuesto, pero en Netflix se va a estrenar una obra que justamente mezcla este paradigma de los androides y las IAs, con asesinatos y conflictos armados. Desgraciadamente, un escenario bastante similar al de la realidad. Este manga, convertido a anime por la plataforma de la N roja, se llama Pluto, y está realizado por una 'colaboración' entre el llamado dios del manga, Osamu Tezuka y otro mangaka soberbio, Naoki Urasawa. Colaboración entrecomillada porque Tezuka falleció en 1989 y Urasawa ha cogido un arco de su obra Astroboy y la ha readaptado de forma magistral.

Pluto'. NETFLIX

Pluto nos presenta al robot detective de la Europol Gesicht en sus intentos por resolver el caso de una serie de muertes de robots y humanos en todo el mundo en las que todas las víctimas tienen objetos introducidos o colocados junto a la cabeza, imitando cuernos. El caso se vuelve más desconcertante cuando las pruebas sugieren que un robot es el responsable de los asesinatos, lo que supondría la primera vez que un robot mata a un humano en ocho años. Los siete grandes robots del mundo, los más avanzados científicamente y con potencial para convertirse en armas de destrucción masiva, parecen ser los objetivos del asesino, y los humanos asesinados están relacionados con la preservación de las Leyes Robóticas Internacionales, que conceden a los robots igualdad de derechos.

Esta etapa de la obra Astroboy, que coronó los quioscos de Japón en la época de los 50-60, se dio en un momento en el que la tecnología aún no había despuntado. Aún quedaban muchísimos descubrimientos científicos por hacer, pero la imaginación de Tezuka desbordaba tanto que el ya vislumbraba posibles escenarios futuristas, como la posibilidad de que un detective androide estuviera hecho de circonio.

Gesicht, el detective de circonio

El protagonista de la obra Pluto es Gesicht, un robot detective alemán, encargado de investigar qué está sucediendo con los humanos y robots asesinados. En la versión actual de la obra, la realizada por Urasawa, Gesicht está hecho de una aleación llamada Zeronium, y es capaz de disparar una explosión devastadora utilizando la aleación como caparazón. Ese disparo es único y, si en algún momento llegase a realizarlo, su trazabilidad es fácil. Es decir, se sabría que el que lo ha realizado sería el propio Gesicht.

En la obra de Urasawa este material se actualizó para darle esa particularidad, como si fuese una aleación única y futurista. Pero en la obra de Tezuka, Gesicht es diferente, ya que está hecho de circonio y no de zeronium. Según la definición de Gesicht en el manga de los 60, el cuerpo de circonio es extremadamente robusto y le hace inmune a los disparos y a los niveles extremos de energía. Tiene superfuerza, puede hacer túneles subterráneos y saltar varios metros en el aire a gran velocidad. En los hombros y el abdomen porta gran variedad de pistolas láser que puede disparar a un objetivo con sólo flexionar los brazos.

Gesicht de la serie 'Astro Boy'. CAPTURA

Igual para la época decir que un androide está hecho de circonio es algo impresionante, pero en realidad puede que no sea tan bueno. De ser así, nuestra tecnología hubiera tomado también ese rumbo, ¿no? ¿Es tan bueno el circonio como lo pintaba Tezuka o se equivocó con el material?

El circonio es bueno… Para lo nuclear

Para poder hablar con rigor sobre el circonio hemos contactado con Jordi, del canal Ciencia de Sofá, donde realiza unos vídeos sobre divulgación científica excelentes y sus conocimientos en minerales nos sirven para echar luz a esta pregunta sobre Gesicht.

En este vídeo nos explica, entre otros datos interesantes como, por ejemplo, los usos del dióxido de circonio como recubrimiento en las hélices de los motores de los aviones, que el circonio es muy resistente a la corrosión y que su principal uso se destina, aleado con otros materiales, a las barras de combustible de las centrales nucleares debido a su “transparencia” con los neutrones. La fisión nuclear dentro de los reactores nucleares se realiza con isótopos de uranio 235, que interaccionan con los neutrones dando lugar a una reacción brutalmente energética. Este uranio está recubierto por circonio, que precisamente deja pasar con facilidad a los neutrones para que puedan realizar el proceso de fisión.

Es un material dúctil y maleable que funde a 1800ºC aproximadamente, con lo cual, si Gesicht estuviera hecho de circonio, al menos aguantaría altas temperaturas. Pero el dato más curioso, justamente, tiene que ver con ese disparo que puede realizar gracias al zeronium, ya que el circonio también permite tener una especie de disparo como el “aliento de dragón”, un tipo especial de proyectil con efecto incendiario para escopetas compuesto principalmente de perdigones/esquirlas de magnesio. No es tan letal como el disparo de Gesicht, pero es algo a tener en cuenta.

Las características de este material son impresionantes, pero jugar la baza de la ficción y el Zeronium, lógicamente, da más lugar a la imaginación y a considerar a Gesicht un avance tecnológico impropio de su época. Eso no quiere decir que el circonio sea malo, ni mucho menos. Gracias a la explicación de Jordi ahora sabemos que juegan un papel importante en la proporción de energía para nuestras casas, así que hay que aprovecharla bien viendo Pluto cuando se estrene en Netflix. Espero que la disfrutéis tanto como nosotros recomendándola.