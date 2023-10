¿Cómo destruir un asteroide de mil kilómetros que viene hacia la tierra? Esto es lo que habría que hacer

"Un pedazo de asteroide va a caer encima provocando una gran explosión visible desde el espacio y una onda expansiva reventará ciudades enteras. La humanidad se verá diezmada y tendrán que sobrevivir ante tal cataclismo. ¿Podrán hacerlo?¿Serán capaces de aguantar la aniquilación total? PRÓXIMAMENTE EN CINES".

¡Cómo molan este tipo de películas! Sí, la gran mayoría pueden estar trilladas. Que la familia del protagonista sea intocable o sólo sufra un poquito, lo justo para que la trama sea algo injusta pero no tanto; unos personajes secundarios que lo más seguro acaben muriendo por alguna vicisitud del argumento. En serio, siempre hay algún personaje que da su vida por el motivo más estúpido o lamentable, pero oye, no somos guionistas; sólo le sacamos punta a series y películas para hablar de ciencia. Pero antes que eso, somos espectadores, y es que piensas: "pero vamos a ver, la carretera se está hundiendo a medida que va pasando el coche de los protagonistas. Sí, sabemos que son los protagonistas, pero no seáis tan cantosos por favor", mientras agitas el puño en alto y la gente del cine te manda callar. Así es nuestra vida. Por eso dosificamos ver películas catastróficas con un pedrolo enorme que está apunto de impactar en la tierra, como Armageddon, Deep Impact o No Mires Arriba.

Fragmento del asteroide de la película 'Armaggedon' cayendo en París. PRIME VIDEO

En todas estas películas hay un momento donde un gran asteroide está de camino a nuestro planeta… Y no para aterrizar suavemente. Su llegada es impactante, literalmente, así que hay que tomar medidas y ponerse con un medio de defensa efectivo. Menos mal que en la vida real, a priori, parece que estamos muy concienciados con la posibilidad de que el impacto de un objeto proveniente del espacio, aunque tenga una probabilidad pequeña, sigue siendo probable. Por eso toda precaución es poca y hay que estar preparados. Más que nada porque tenemos fichados a muchos cuerpos que pueden ser potencialmente peligrosos, como la última noticia sobre el asteroide Apofis, de 300 metros de diámetro que puede impactar contra la Tierra en 2068 (sí aunque tenga una probabilidad de impacto de 1 entre 150.000). La previsión es clave en estos casos, pero si se diese el escenario de alta probabilidad de impacto, existen defensas planetarias efectivas y muy, muy molonas.

Los medios de defensa reales, parecen de película

Seguramente estéis pensando que lo mejor es lanzar una bomba nuclear que destruya en mil pedazos la amenaza proveniente del espacio. Sí, estaría bien, pero puede pasar como en Deep Impact, con la explosión dividiendo el asteroide en un fragmento grande y en otro “pequeño”. El trozo gordo no cae, pero el pequeño sí y la lía. Lo mejor sería que si el asteroide fuese aniquilado por un dispositivo nuclear no quedase ningún resto potencialmente peligroso, o que en su defecto si quedase alguno, se desintegrase con la interacción de la atmósfera al caer en nuestro planeta. Al menos en Armageddon los trozos del astro se desvían de la Tierra con el sacrificio de Bruce Willis (aunque ya sabemos que la película tiene un montón de fallos científicos). Precisamente, desviar las amenazas es una de las tácticas que se estudian en la vida real para evitar catástrofes provenientes del espacio.

DART dentro de la Cofia. NASA

Hemos oído muchas veces la frase "la mejor defensa es un buen ataque", y oye, en defensa planetaria tienen razón. El mejor ejemplo que tenemos actualmente, es la misión espacial de la NASA, DART, (Double Asteroid Redirection Test), en la que se probó un método de defensa planetaria contra objetos cercanos a la Tierra cuyo objetivo era Dimorphos en el sistema 65803 Didymos, un sistema binario de asteroides en el que un asteroide es orbitado por otro más pequeño.

El impacto frontal de la nave espacial DART de 500 kg a 23760 km/h se esperaba que redujera la velocidad orbital de Dimorphos entre 0,06 km/h y 0,09 km/h. Sí, puede parecer una nimiedad, pero en el transcurso de los años, esa pequeña variación de velocidad se acumulará hasta suponer un gran cambio de posición del astro. Para un hipotético cuerpo amenazador para la Tierra, incluso un cambio tan diminuto podría ser suficiente para mitigar o evitar un impacto, si se aplica con la suficiente antelación. Dado que el diámetro de la Tierra es de unos 13.000 kilómetros, el impacto de un hipotético asteroide podría evitarse con un cambio tan pequeño como la mitad de ese valor (6.500 kilómetros). Un cambio de velocidad de 0,072 km/h se acumula hasta esa distancia en aproximadamente 10 años.

Cuando la ficción se flipa con los asteroides

Este año hemos realizado una charla en el Salón del Cómic de Getxo y propusimos a la gente que nos preguntasen a ver si ciertas cosas de varias series, mangas o animes podían ser reales. Empezamos a hablar de explosiones nucleares y asteroides y, de repente, dos asistentes muy simpáticos nos preguntaron: "la bomba que ponen en el asteroide de la película Armageddon… ¿Cuántos megatones tendría?". Oh, por favor. Esas preguntas nos dan alas. Así que nos hemos puesto a ello y la respuesta es… Una ida de olla colosal.

Charla de Garuna Effect en el Salón del Cómic de Getxo. Borja Crespo

Mira que hemos visto cómo algunos personajes tienen como superpoder lanzar asteroides a la tierra, como Madara en Naruto o Fujitora en One Piece, pero es que son de un tamaño “moderado”. En la película “Armageddon” se afirma que el asteroide es del tamaño de Texas. Es decir, aproximadamente entre 800 y 1.000 kilómetros de diámetro. Para que nos situemos bien, es del tamaño de la península ibérica

Lo más cercano que tenemos en nuestro sistema solar es el planeta enano Ceres, descubierto el 1 de enero de 1801 y fue visitado por la misión Dawn en 2015. Se estima que el Chicxulub Impactor, el asteroide que eliminó de la faz de la Tierra a los dinosaurios, era de 12 kilómetros. Pues nada, los de Armageddon dijeron "para asegurarnos de que Bruce Willis quede como el mayor héroe posible, que destruya un peñasco 100 veces más grande que el de los dinosaurios. ¿Por qué? Porque es Bruce Willis".

Según este artículo, la energía necesaria para desligarlo gravitatoriamente, es decir, hacer que las capas del astro ya no se mantengan unidas, sería de 14 mil millones de megatones.

Para situarnos, la bomba de Hiroshima tenía una energía de 16 kilotones y ya sabemos las horribles consecuencias que tuvo en la población nipona. Comparando ese dispositivo nuclear con el que Bruce Willis coloca en la película, se queda a la altura de un petardo, ya que es miles de millones de veces más potente que la lanzada en el país nipón en la segunda guerra mundial. La única manera de proporcionar un número para poder comparar, sería el de la energía de impacto del asteroide que arrasó la tierra, ya que haría falta un energía casi 195 veces mayor a la del Chicxulub impactor. Efectivamente, no, no tenemos en el mundo un arma nuclear tan potente (menos mal) y esperemos que nunca exista porque daría igual que viniera una piedra enorme directa hacia nosotros; conociendo al ser humano, nos extinguiríamos lanzándonosla.