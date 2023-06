La catástrofe de Fukushima hecha serie en 'Los días': así cayeron sus reactores nucleares

A lo largo de la historia de la humanidad se han sucedido diferentes catástrofes que se han querido plasmar en la gran pantalla mostrando de una manera más o menos fidedigna la realidad. Barcos a merced del océano como Titanic o Poseidón; adaptaciones de las consecuencias del atentado del 11-S que intentan plasmar la crudeza de uno de los acontecimientos más graves de Estados Unidos con World Trade Center o United 93; y recurrentes adaptaciones bélicas, como el ataque del ejército japonés en Pearl Harbor o la serie The Pacific. Lógicamente, era cuestión de tiempo que a este catálogo se añadiesen las catástrofes nucleares.

Sí, es innegable que la serie que más resuena ahora mismo es la cruda y brutal Chernóbil de HBO. Cinco capítulos basados en hechos reales que cuentan cómo aquel fatídico abril de 1986 truncó las vidas de muchos ciudadanos de la antigua Unión Soviética… y casi también en el continente europeo. Lo que ahora son Bielorrusia, Ucrania y Rusia fueron azotados por una nube radiactiva producto de una explosión en el reactor de la central nuclear, provocando que en torno a ocho millones de personas se expusieran a radiación. Uno de los primeros accidentes nucleares graves de la historia. Ojalá no se repitiera. Pero los accidentes pasan y, efectivamente, hubo otro más.

25 años después, en marzo de 2011, ocurre un incidente equiparable al de Chernóbil. La central nuclear de Fukushima Daiichi en Japón sufre un accidente nuclear, pero esta vez no se debe a una mala labor de los operarios ni a un diseño de central nuclear poco adecuado como en la soviética, sino a algo que el ser humano no puede controlar. Un tsunami provocado por un terremoto de escala 9 en el océano pacífico.

El accidente de Chernóbil tiene su propia miniserie y ahora en Netflix se ha estrenado Los Días, una producción japonesa que cuenta precisamente lo acontecido en Fukushima. ¿Es tan cruda como la producción de HBO?

¿Por qué sucedió el accidente de Fukushima?

El desastre de la central de Fukushima fue una serie de catastróficos sucesos. Cuando se produjo el seísmo, los reactores nucleares 1, 2 y 3 de la central nuclear estaban en funcionamiento, pero las unidades 4, 5 y 6 se habían apagado para una inspección programada. Justo después del terremoto, los reactores 1, 2 y 3, que producen electricidad, apagaron automáticamente sus reacciones de fisión. Como los reactores ya no podían generar energía para hacer funcionar sus propias bombas de refrigeración, se pusieron en marcha generadores diésel de emergencia, tal y como estaba previsto, para alimentar los sistemas electrónicos y de refrigeración.

Reactores de la central de Fukushima. Shigeru23 - CC BY-SA 3.0

El problema llegó con el tsunami, que inutilizó los generadores diésel que refrigeraban varios de los reactores. Esto provocó que la presión de los reactores aumentara, siendo una solución parcial la liberación de vapor radiactivo a la atmosfera. La situación, ya crítica, se agravó con la sucesión de explosiones de hidrógeno en los reactores 1, 3 y 4 causando graves daños estructurales elevando los niveles de radiación, que excedieron con creces los límites legales. Miles de personas tuvieron que ser evacuadas. A partir de ese día Fukushima se convertiría en otra cita histórica para hablar sobre accidentes nucleares.

La central de Fukushima quedó inservible. Por ello, el gobierno japonés decidió en agosto de 2013 la desmantelación de la central nipona. Una labor que, curiosamente, viene recogida en uno de los medios de comunicación más característicos de Japón. Un manga.

'Ichi Efu', las vivencias de un operario de Fukushima

Aunque Los Días sea la primera adaptación audiovisual de la que nos hemos hecho oír, esta catástrofe ya la teníamos plasmada en un manga llamado Ichi Efu que cuenta las vivencias en primera persona de un operario de limpieza tiempo después del accidente de Fukushima.

'Ichi Efu' Norma Editorial

Si te entusiasma el mundillo del manga y la ciencia, esta obra es obligatoria. Hay que reconocer que es un poco densa, pero la información que da es importante. El autor, Kazuko Tatsuta (nombre ficticio para no desvelar su identidad), cuenta las metódicas labores que se llevaron a cabo en la central dañada mostrando todo el equipo de protección necesario para moverse por la zona afectada, los dosímetros de radiación que marcan los niveles que hay en función de por donde te muevas o las cantidad de radiación máxima a la que puedes estar expuesto en un periodo laboral, así como que si llegas a la máxima dosis legal permitida, no te contratan hasta pasado cierto periodo de tiempo.

Además de enseñar cómo funciona la gestión de desmantelación de la central, el autor muestra una visión personal del trabajo que realizan las empresas japonesas. Un punto de vista añadido a la crónica de la serie Los Días que, sin duda, muestra lo duro que fue ( y es) este acontecimiento.

Si no habéis visto la serie aún, vedla; y si no habéis leído esta obra y os interesa el tema, no lo dudéis, leedla.