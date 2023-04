Deadpool y Lobezno frente a frente, ¿quién se regenera antes?

Los amantes del universo Marvel estamos viviendo una edad de oro de la franquicia. Además del mundo del cómic, su vertiente cinematográfica está en auge sacando cada vez más y más contenido. Una de las primeras películas estrenadas fue X-Men en el año 2000, donde vemos como la patrulla mutante liderada por Charles Xabier (Patrick Stewart) tiene que enfrentarse a Magneto (Ian Mckellen) para evitar que transforme a la ciudad de Nueva York en mutantes usando a Pícara (Anna Paquin). Aquí destacó notablemente el papel de Lobezno (Hugh Jackman) que se ganó el cariño del público con sus icónicas garras de Adamantium y una especial habilidad de regeneración.

El universo Marvel fue aumentando y con ello, las adaptaciones a películas de muchos de sus personajes. En 2016 el mercenario bocazas Deadpool (Ryan Reynolds) se plantó en las grandes pantallas con una historia que rompió un poco el molde de las películas Marvel/Disney, traduciéndose en un rotundo éxito. Tan buena fue la acogida que se realizó Deadpool 2 dos años más tarde aumentando el elenco de personajes con la inclusión de Domino (Zazie Beetz) o Cable (Josh Brolin) y siendo más gamberra que la anterior. El público gozó de nuevo con el film y la tercera película no se tenía que hacer esperar.

Es sabido que fuera de las pantallas el actor Ryan Reynolds y Hugh Jackman tienen una muy buena relación, y a los fans les da alas para soñar con un crossover entre los dos personajes que ellos mismos han popularizado. Efectivamente, el momento ha llegado y se ha dejado entrever que en Deadpool 3 tendremos la aparición de Lobezno y Deadpool. Es innegable que interesa mucho ver al mutante canadiense con malos humos y al mercenario que no se calla ni debajo del agua compartiendo pantalla. Bueno, ya hubo una especie de Crossover en X-Men: Orígenes en 2009 y… Es mejor olvidarlo.

Aunque a priori parezcan diametralmente opuestos, ambos tienen una cualidad en común. Su cuerpo se puede regenerar a velocidades exorbitantes. No hay manera de provocar una herida letal a ninguno de estos personajes. La pregunta es sencilla. Ante una herida muy grave ¿Quién se recuperaría antes?

¿Cómo funciona la regeneración?

Tanto Lobezno como Deadpool destacan en regenerar heridas o partes de su cuerpo y, para entender cómo funciona este proceso, se ha contactado con el médico y divulgador científico Daniel Orts, que ademas de disponer amplios conocimientos médicos y sobre el mundo del comic, es un gran aficionado al mundo de la esgrima medieval, con lo cual de cortes sabe mucho.

Dani nos explica que en la cicatrización de una herida hay dos partes. Primero, detener la hemorragia, y luego reconstruir el tejido perdido. La primera parte, detener la hemorragia, u "hemostasis" (hemo= sangre, stasis = parar") la llevan a cabo las plaquetas.

Las plaquetas básicamente son "bolsas de tapones" que van circulando por la sangre.

La clave aquí está en que cuando hay una herida, las "entrañas" de las células muertas generan una respuesta. El cuerpo sabe reconocer cuándo las células han muerto de forma natural (de viejas, por procesos naturales de renovación y demás) y cuándo han sido “asesinadas" porque sus componentes internos se liberan a la sangre. Así que cuando se produce una herida, esos trozos de cadáveres de células actúan de señales para que lleguen las plaquetas y se desplieguen como una red que tapona la herida en cuestión de minutos. Por eso los pequeños cortes en los dedos o similar dejan de sangrar al minuto. Tenemos esa capacidad de regeneración… Pero no tan inmediata.

Fundamentalmente las plaquetas liberan una red de filamentos que las une a todas las demás plaquetas como una especie de malla de plaquetas y algunos glóbulos rojos que pasaban por allí y ahora son como ladrillos para tapar el “agujero”. Esa es la fase inicial, ya que lo que más tiempo lleva es lo siguiente: sustituir ese "tapón" por las células funcionales que estaban allí antes. Lo que se conoce como cicatrización por primera intención y regeneración del tejido. Eso ya lleva bastante más tiempo porque tienen que acudir las células madre, generar células inmaduras que se vayan desarrollando y desplacen (en este caso, por ejemplo, de un corte) el tapón de plaquetas por nuevas células de la piel. El problema es que "tapar la herida en minutos" sólo sirve para los agujeros pequeños. Un corte grande, como por ejemplo un tajo de cuchillo, es una pérdida de piel demasiado grande como para que ninguna célula la tapone. Eso significa que si no se cierra cosiendo, eso sangra hasta que falleces. Ahí lo que se hace es, literalmente, coser los dos extremos de la herida y juntarlos para ayudar a la cicatrización. Si los bordes de la herida están juntos y están limpios, entonces se puede cicatrizar poco a poco.

Para el caso de Lobezno, por ejemplo, necesitaría tener un sistema ultra especializado como el de las lagartijas que regeneran su cola, estilo Doctor Connors en Spiderman. Básicamente primero cierran la herida para que no sangre y, en el momento, las células construyen un "andamio" de colágeno (que sería como los pilares del nuevo tejido) y enseguida sus células madre llegan y se transforman en células de piel agarradas a ese colágeno. Sería como construir un edificio a cámara súper rápida. Llegas, pones los pilares de la estructura, llenas todas las paredes, pintas y ya estaría, pero con células.

Muchas veces se queda "cicatriz" en heridas en las que no se ha podido regenerar correctamente la piel y se aparece ese "bulto” de color pardo, que no es más que un edificio a medio hacer. Cuanto más especializado sea el tejido que se ha rasgado, más difícil es sustituirlo. Hay diversos factores que influyen en lo "bien" que puede curar una herida. Como por ejemplo, la profundidad (peor cuanto más profunda) o lo que se mueva, como el tejido de reparación que esté cerca de una articulación. Como la articulación va a moverse y lo que en realidad necesita ese tejido es estar quieto para "soldar" bien, lo que ocurrirá es que quedará peor.

Retomando a Deadpool y Lobezno una super regeneración implicaría un ejército de células como las que tenemos los seres humanos normales, pero que actuasen mil veces más rápido. Lo más similar en el mundo animal es la regeneración del gusano "planaria", que se dice que es "inmortal bajo el filo de un cuchillo" porque el planaria puede ser cortado en cachos y cada pedazo puede regenerarse en un organismo completo.

Esto lo hace gracias a las células pluripotenciales, o células madre. Células indiferenciadas, que pueden "transformarse" en células concretas . La especialización de las células siempre va de células raras "genéricas" a células concretas con una forma y función muy específicas. Todas nuestras células tienen el mismo ADN; lo que hace que terminen siendo células del hígado, de pulmón o células de la piel es la expresión de ese material genético. Las células "madre" son como células amorfas que pueden ser cualquier cosa dependiendo de los estímulos que reciben, y en el caso de la regeneración milagrosa (en el planaria) funciona de esa forma. Cortas un trozo, y vienen las células madre y se tranforman en las células que había antes.

Nosotros los humanos podemos hacer más o menos eso para estructuras sencillas, como las células de los vasos sanguíneos que había, o las células de la piel, que se renuevan mucho y no son superespecializadas y valiosas. Pero por ejemplo, si te cortan un tendón o un músculo, no habrá esa regeneración, porque la capacidad de que vengan células madre a convertirse en tendón o músculo es muy baja. Nuestras células madre no son tan "pluripotenciales".

Lobezno o Deadpool tendrían células no sólo capaces de transformarse en cualquier cosa (un trozo de hígado, de hueso, de corazón...) sino que además lo harían a la velocidad del rayo. Algo que nosotros, los seres humanos, no tenemos desarrollado. Por algo ellos son superheroes y nosotros no.

¿Quién tiene mejor regeneración?

Su contestación ha sido contundente. Aunque no se haya confirmado directamente por parte de Marvel en los comics, comparando en diferentes historias de ambos personajes, el poder de regeneración más rápido es el de Deadpool. En este aspecto el mutante de Adamantyum está por debajo, peor no hay que menospreciarlo ni mucho menos.

Claro está que esto es en los comics. Con la noticia de Lobezno apareciendo en Deadpool 3 igual tendremos la posibilidad de ver con nuestros ojos quién posee de verdad mejor capacidad regenerativa. Hay ganas de ver el crossover. Bueno, hay ganas de ver Deadpool 3.

