Qué nos dice la ciencia sobre Fast & Furious X: cuando la velocidad supera la ficción

Saber que vas a ver una fantasmada de película hace que la disfrutes mil veces más. Además, ser consciente de que vas a ver una película que se flipa una barbaridad es necesario para no llevarte un chasco. Más de una vez se ha intentado vender que una película quería tirar por una vía dramática o de acción y al final… Se ha quedado en nada. Eso como espectador frustra. Piensas que han jugado contigo y dices “Para qué he venido a ver esto, si en el tráiler era todo lo contrario”. Pero menos mal que con esta franquicia no es así. Los films de Fast & Furious son plenamente conscientes de cuál es su sitio, y es maravilloso. Por eso el estreno de Fast X ha aumentado nuestro hype a cotas inimaginables.

La identidad de una saga puede ir variando con el paso de los años. Lo que en principio podían ser unas películas simples de carreras puede pasar a tener argumentos dignos de películas de Misión Imposible. Fantasmadas de proporciones bíblicas protagonizadas por Dominic Toretto (Vin Diesel) que empezó como un marrullero que hacía carreras ilegales y ahora tiene la fuerza y resistencia de un superhéroe de Marvel. Y no se queda sólo ahí, ya que está rodeado de un equipo de inteligencia y operaciones… Perdón, una FAMILIA compuesta por Leticia Ortiz (Michelle Rodríguez), Bryan (Paul Walker) y otros tantos integrantes dignos de equiparar a la Liga de la Justicia. Los villanos iniciales eran gente mala de poca monta que solucionaba sus problemas con alguna peleilla de barrio o una apuesta ilegal, pero ahora de vándalos que te quieren ganar el coche ya no tienen nada, si no que te quieren gobernar o destruir el mundo dos veces por semana.

Está claro que si quisiéramos ver con lupa todos los desvaríos que ha tenido la saga, especialmente en estas últimas películas, el artículo sería excesivamente largo. Para poder deleitarnos con las flipadas de esta franquicia, mejor vamos poco a poco. Iremos desenmarañando cada una de ellas en varios artículos. Justo en este, vamos a remarcar dos muy particulares. Dos momentos de la sexta y novena entrega de Fast & Furious que al espectador le provoca una sensación de "aquí está pasando algo raro".

La pista de aterrizaje eterna

Escena en el aeropuerto en Fast & Furious fast & furious 6

Nos remontamos al año 2013 con la película Fast & Furious 6, donde la escena final se desarrolla con un avión intentando despegar mientras los coches de los protagonistas están alrededor intentando… Hacer cosas. Mientras unos se pegan dentro y otros están corriendo a velocidades de vértigo a la par, el avión sigue despegando. La pelea de los protagonistas finaliza y los coches ya han logrado rescatar a algunos de sus amigos mientras el avión, cómo no, sigue despegando… Hasta que explota. En total, la escena del despegue han sido de unos 13 minutos. La pregunta es sencilla. ¿Cuánto medía la rampa de despegue?

Primero, vamos a poner en la mesa cuales son los aeropuertos con las pistas más largas que hay en el mundo. El récord Guinness del aeropuerto con la pista de aterrizaje más larga es para Qamdo Bamda en China, con 5,5 km de largo. Para complementar un poco más la información, según esta lista, que recopila los aeropuertos con pistas pavimentadas de al menos 4 kilómetros, los aeropuertos con las pistas más largas, a parte de Qamdo Bamda, son el aeropuerto Ulyanovsk Vostochny en Rusia y el Shigatse Peace de China. Ambos con 5 kilómetros de distancia, mientras que el aeropuerto de Madrid-Torrejón de Ardoz está cerca con una pista de 4,817 kilómetros.

Sabiendo cuánto miden estas zonas de despegue en la vida real, hay que analizar la escena de la película debidamente. Para ello recurrimos al vídeo realizado por el canal de YT Engineered Explained, que analiza fase por fase a qué velocidad aproximada va el avión en esos 13 minutos de acción. Sus resultados muestran que, como mínimo, la pista mide unos 30 kilómetros, siendo casi 5 veces mayor a la de Qamdo Banda. A ver, es lógico en Fast and Furious. Si se flipan con las escenas de acción sería raro no hacerlo con la longitud de un aeropuerto. En cualquier caso, esta exageración se queda corta con la visita de los protagonistas… Al espacio.

Mete quinta, Armstrong

Roman (Tyrese Gibson ) y Tej (Ludacris) se van al espacio con un Pontiac Fiero FAST 9

Si seguimos estirando del hilo de vehículos que despegan, es imperativo hablar de la escena de la película Fast 9 donde, básicamente, Roman (Tyrese Gibson ) y Tej (Ludacris) se van al espacio con un Pontiac Fiero. Sí, un coche. Si no has visto la película deja de leer y ve a verla. En serio.

Roman y Tej utilizan un dispositivo experimental creado por Sean Boswell (Lucas Black) Earl Hu (Jason Tobin) y Twinkie (Bow Wow), los protagonistas de la película Fast and Furious: Tokyo race, que es nada más y nada menos que un coche modificado con cohetes muy grandes. Para conseguir llegar a la órbita deseada, vuelan hasta una altura de 15 kilómetros ayudados por un avión, para luego iniciar la secuencia de despegue. Bueno, aquí llega lo complicado.

Según un artículo de Screen Rant, el director Justin Lin consultó a científicos sobre el aspecto espacial de F9, y Lin mencionó específicamente que estaba "aprendiendo sobre combustible y física" durante la producción para el coche-cohete. Sin embargo, una vez que despegan y alcanzan la frontera del espacio, la realidad pasa a un segundo plano y la película se vuelve Fast & Furious en estado puro.

Los satélites se sitúan en órbitas de alturas específicas respecto a la superficie de la tierra en función de cual sea su cometido, pero principalmente suelen estar en las LEO (Low Earth Orbits), entre 150 y 2000 kilómetros de la superficie terrestre, o suelen ser órbitas geosíncronas, es decir, que tardan en dar la vuelta a la tierra 24 horas. Para estas últimas es necesario que el satélite se sitúe a una altura concreta, en torno a los 35.786 kilómetros de la superficie. Vamos a suponer que Roman y Tej quieren llegar hasta la altura más baja de la LEO, unos 150 kilómetros, más que nada por mantener los niveles de fantasmada lo más bajo posibles… Dentro de lo que cabe.

Sabemos que el coche-cohete sale impulsado desde una órbita de 15 kilómetros de altura. Para saber la velocidad que necesita el Pontiac para llegar hasta el satélite se utiliza una trayectoria de Hohmann, que muestra que para pasar de una órbita circular de 15 kilómetros a una de 150 kilómetros de la superficie de la tierra, Roman y Tej necesitarían aumentar su velocidad saliendo desde el avión unos 6400 km/h para poder llegar hasta la órbita del proyecto Aries. Todo esto sin explotar, claro.

Orbita de Hohmann (2, en amarillo) que permite pasar de la orbita inicial (1, en azul) a la orbita final (3, en rojo) ARCHIVO

Los números no hacen justicia de la realidad, logicamente. Roman y Tej estarían de camino al otro barrio con las condiciones en las que viajaron en ese “cohete”. Pero las risas que te echas son tantas que merece la pena ver esta película y las siguientes. A la espera de ver Fast X, el hype que tenemos es brutal, y seguro que cumple con creces nuestras expectativas. Aun quedan por comentar muchas, pero muchísimas idas de olla de la saga Fast And Furious, pero eso se desglosará en otros articulos. Hasta entonces mejor ved la saga entera desde el principio, que son buenas películas para ver en… FAMILIA.

Cálculos

Delta V para pasar mediante trayectoria Hohmann de órbita circular inicial a 15 kilómetros a órbita circular final a 150 kilómetros de la superficie:

Fórmula matemática. GARUNA

