'Fast & Furious X': Este personaje iba a ser interpretado por Keanu Reeves (y estaba hecho para él)

22 años después del estreno de A todo gas, la saga Fast & Furious está más imparable que nunca. Fast & Furious X, su décima y penúltima entrega, ya es un éxito de taquilla en su primer fin de semana de estreno tras haber recaudado 319 millones de dólares.

En esta nueva aventura global en coches tuneados, dirigida por Louis Leterrier tras la marcha de Justin Lin, Vin Diesel y su pandilla deben enfrentarse a una nueva amenaza, Dante Dante Reyes (Jason Momoa), hijo del narcotraficante Hernán Reyes (Joaquim de Almeida), a quien conocimos en Fast & Furious 5.

En aquella ocasión, la intromisión de Dom Toretto (Diesel) y Brian O’Conner (Paul Walker) costó a Reyes su imperio criminal y Dante está ahora deseando vengarse con algo peor que la muerte: el sufrimiento. Hasta Cipher (Charlize Theron) teme a este nuevo villano, un psicópata impredecible que quiere acabar con los protagonistas.

Esta décima entrega, además de reunir a habituales de la 'familia' como Michelle Rodriguez (Letty), Jordana Brewster (Mia), Tyrese Gibson (Roman), Jason Statham (Deckard Shaw) o Ludacris (Tej), entre otros, ha fichado a nuevas estrellas para la misión. Tenemos al ya mencionado Jason Momoa, pero también a Brie Larson en la piel de Tess, la hija de Don Nadie (Kurt Russell), y a Rita Moreno como la abuela Toretto.

'Fast & Furious X' quiso a Keanu Reeves

Sin embargo, la lista de fichajes pudo haber sido aún más estelar de haber contado con Keanu Reeves, que iba a interpretar a otro nuevo personaje. Se trataba de Aimes, el director de la Agencia al que terminó por da vida Alan Ritchson (Smallville).

En una entrevista para EW, Ritchson ha desvelado que su rol era para Reeves. "Fue un poco de suerte y el momento perfecto", ha explicado: "Estaba trabajando en una película con Hilary Swank en Winnipeg, helado de frío, y me llamaron para decirme que los planes con Keanu Reeves habían cambiado, el que creo que inicialmente lo iba a interpretar".

Ritchson ha afirmado que hubo muchos problemas de agenda que casi provocaron que él tampoco pudiera unirse a Fast & Furious X: "Básicamente, la cosa era que, si no había problemas, si no parábamos por Covid o por el tiempo, debería salir adelante, y dos semanas después, nos dijeron que íbamos a sufrir la peor ventisca en la historia de Winnipeg".

"La producción se paró. Fue descorazonador. Pensaba que se había acabado antes de empezar, pero conseguimos que funcionara y ellos pudieron retrasar las fechas un poco", ha seguido recordado.

Más adelante, Ritchson volvió a temer por su participación en el filme de Diesel: "Me volvió a llamar Jeff Kirschenbaum, que produce Fast, y hablaba muy bajito. Le dije: 'Oh, dios. lo que sea que tengas que decir, dilo. Puedo con ello. Soy mayorcito'. Me respondió: 'No vas a trabajar con Justin [Lin] en esta'. Y dije: 'Vale... ¿Sigo en la película?'. Me contestó: 'Sí, por supuesto. Estamos deseando trabajar contigo".

Recordemos que esta no es la primera vez que Reeves suena para unirse a la 'familia' Fast. El guionista de la saga Chris Morgan afirmó, tal y como recuerda EW, que el actor de John Wick había estado en conversaciones para unirse al spin-off Hobbs & Shaw en la piel del villano.

Esta vez, el personaje que habían pensado para él era el de Aimes, el mandamás de la Agencia tras la salida del Sr. Don Nadie. Ahora la pregunta es: ¿Conseguirán contar con Reeves en la Fast & Furious 11? Diesel ya ha demostrado que es capaz de lograr lo que se proponga en esta franquicia.

