Preparando el gran clímax: expliquemos el final de 'Fast & Furious X'

Ya está en cines Fast & Furious X: una nueva ración de acrobacias imposibles, set pièces que desafían cualquier regla de la física y frases lapidarias de Vin Diesel como Dom Toretto. Con respecto a la décima entrega (o décimo primera, si contamos el spin-off Hobbs & Shaw que protagonizaron Jason Statham y Dwayne Johnson) hay un aura de evento aún más intensa que la costumbre, pues se supone que esta precede una última película que concluya con la historia de la familia rápida y furiosa.

O, al menos, la precedía, antes de que Diesel durante la premiere dejara caer que lo mismo hacen dos películas más para concluir la saga. Con lo que tras Fast & Furious X tendríamos Fast & Furious X-2 y, ya que estamos, Fast & Furious X-3, estando confirmado que la segunda volvería a ser dirigida por Louis Leterrier: el cineasta que ha debutado con Fast & Furious X sustituyendo a Justin Lin. Es importante tenerlo en cuenta, porque si no es posible que el cliffhanger con el que concluye la décima entrega te haya dejado muy desconcertado.

En ese sentido Fast & Furious X es como Vengadores: Infinity War, y la película termina de forma, digamos, incompleta: con Dom y los suyos en una tesitura muy precaria por culpa de la venganza de Dante (Jason Momoa). Expliquemos cuál es esta, y cómo podrían salir del apuro deteniéndonos en otras pistas que nos brindan los minutos finales.

¿La última carrera de Dom?

[A partir de aquí spoilers de Fast & Furious X]

Fast & Furious X culmina, obviamente, con una gran secuencia de acción. Dante lanza todo lo que tiene sobre Dom, y da una revelación impactante: Aimes (el recién llegado Alan Ritchson) en realidad trabaja con él. Lo que significa que el líder de la Agencia ahora que Mr. Nobody (Kurt Russell) está desaparecido, y que hasta ahora había perseguido a la familia de Dom con el amparo de la ley (hasta un momentáneo cambio de idea) en realidad es un villano. Y tiene todo un ejército de su parte.

El enfrentamiento mueve a que Jakob (John Cena), hermano de Dom que fue el villano de Fast & Furious 9 (ya sabemos cómo funcionan las cosas en la saga), se sacrifique por salvar a su hermano y a su hijo Bryan. Las cosas se ponen peor: Dom queda acorralado, y es testigo de cómo Dante derriba el avión en el que viajaban otros miembros de su familia: Roman (Tyrese Gibson), Tej (Ludacris), Ramsey (Nathalie Emmanuel) y Han (Sung Kang). Su destino es incierto cuando Fast X toca a créditos.

Nunca habíamos visto a Dom teniendo tantas cosas en contra. Prácticamente está solo junto a su hijo y en clara desventaja contra Dante, pero entonces la acción salta a la Antártida. Ahí habíamos dejado a Letty (Michelle Rodríguez) tras huir de prisión con su antigua enemiga Cipher (Charlize Theron). Cipher, enemiga a su vez de Dante, le ha dicho a Letty que tiene un plan, aunque Letty no parece confiar mucho en ella.

Es entonces cuando, mientras atraviesan la nieve, se topan con un gran submarino nuclear emergiendo de las aguas. El submarino tiene un notable parecido con el que focalizaba el clímax de Fast & Furious 8 (los caminos del fanservice son inescrutables), y aún así no es lo más sorprendente de la aparición. A bordo de la nave está Gisele, interpretada por Gal Gadot. Al encontrarse Letty frente a ella, muy sorprendida, Cipher dice arrogantemente “¿te sigue pareciendo tan malo mi plan?”.

Fotograma de 'Fast & Furious 10' Universal

Gisele fue un personaje presentado en Fast & Furious 4, que se unió a la Familia y tuvo una relación romántica con Han. Al final de Fast & Furious 6, sin embargo, asistíamos a su heroico sacrificio para salvar a su amado: el mismo que poco después resultaba haber muerto según los acontecimientos de Tokyo Race (la tercera película según orden de estreno, pero mejor no toquemos ese tema ahora). Han resultó estar vivo en Fast & Furious 9, así que por qué no iba a estarlo su pareja. Gisele ha sobrevivido. Tenemos a Wonder Woman de vuelta a la saga.

¿Cómo lo ha hecho? Pues para qué darle vueltas: seguramente haya tenido algo que ver Cipher, y por eso ahora mismo resultan ser aliadas. Lo que importa es que Gisele, uniéndose a Cipher y Letty a bordo del submarino, bien puede tener la clave para salvar a Dom de la venganza de Dante. Y si su resurrección no es suficiente, también contamos con otro milagroso regreso del que se hace eco más tarde la escena poscréditos.

Dwayne Johnson también vuelve como Hobbs. Estuvo ausente en Fast & Furious 9 tras sus publicitados desencuentros con Diesel, pero deben haber hecho las paces porque la escena poscréditos le pertenece a él, y promete que le tendremos de vuelta a pleno rendimiento en Fast & Furious X-2. Su reaparición tiene más sentido que la de Gisele: no solo porque este no estaba muerto, sino también porque él estuvo presente en el incidente de la caja fuerte que mató al padre de Dante y motivó su venganza. Él también es un objetivo del villano de Jason Momoa.

Así que es inevitable que vuelva a cruzar su camino con el de Dom. Habiendo sumado al redil a Cipher, a Gisele y a Hobbs, Dante no parece tener muchas opciones contra la Familia, pero está por ver si este enfrentamiento no tiene que alargarse hasta dos películas más. Tampoco podemos descartar que Dante termine haciéndose bueno, a decir verdad. Nadie se resiste al poder de la Familia.

