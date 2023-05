¿Qué ha pasado con Dwayne Johnson y 'Fast & Furious X'?

En el argumento de Fast & Furious X tiene una gran importancia lo ocurrido en Río de Janeiro, hace unos cuantos años. Fue entonces cuando, en Fast & Furious 5, Dom Toretto (Vin Diesel) y su inseparable camarada Bryan O’Conner (Paul Walker) le asestaron un golpe inolvidable a Hernán Reyes (Joaquim de Almeida), y arrastraron una caja fuerte por las calles de la ciudad. En la décima entrega el hijo de Reyes, Dante (Jason Momoa) quiere vengarse por lo ocurrido.

Fast & Furious X, que acaba de llegar a cines, se centra en los intentos de Dante para castigar a la familia de Dom, poniéndole efectivamente contra las cuerdas. Tanto se lo curra que Fast & Furious X termina por primera vez en la saga con un cliffhanger, citándonos para la siguiente Fast & Furious X-2, y quizá también (según dijo Diesel en la premiere) para Fast & Furious X-3. La película que nos ocupa, por otro lado, no termina únicamente con una nota inquietante sobre el destino de Dom.

También trae de vuelta a dos personajes muy especiales. Antes de los créditos Gisele (Gal Gadot) vuelve de entre los muertos y aparece subida en un submarino frente a Cipher (Charlize Theron) y Letty (Michelle Rodríguez). Pero es después de los créditos cuando Fast X entrega su principal sorpresa: Dwayne Johnson, como Luke Hobbs, también regresa. Y todo apunta a que será uno de los personajes fundamentales de la siguiente película, que dirigiría igualmente Louis Leterrier.

Tiene su lógica, puesto que Hobbs estuvo envuelto en el golpe de Río de Janeiro, y Dante le culpa igualmente de lo ocurrido con su padre. La venganza también se aplica a él, pero no deja de resultar sorprendente su vuelta tras todo el drama que ha unido a Johnson con Fast & Furious durante los últimos años. Recapitulemos brevemente.

Duelo de machos alfa

Johnson debutó como Hobbs en Fast & Furious 5. De manera similar a lo que fue O’Conner previamente, Hobbs empezó como rival de Dom, y compartieron un duro combate antes de que el personaje de Johnson decidiera unirse a la familia. Volvió en Fast & Furious 6 sin problemas, y también en Fast & Furious 7. Coincidiendo con Fast & Furious 8, donde Hobbs obtiene más protagonismo al tener que liderar a la familia mientras Dom parece haberse vuelto al lado oscuro, ocurrió algo.

Al poco de terminar el rodaje, Johnson contó en Instagram que había tenido problemas con los “coprotagonistas masculinos” del film. Era fácil achacarlo a un desencuentro con Diesel, pues además de protagonista de la saga es su principal productor (fueron sus injerencias, de hecho, lo que llevaron a que Justin Lin abandonara Fast & Furious 10 en favor de Leterrier). Las palabras de Johnson escocieron, y posteriormente tuvo que rectificar. Pero el daño ya estaba hecho.

Johnson protagonizó Hobbs & Shaw con Jason Statham, y obtuvo un éxito económico con la película que al parecer no le hizo especial ilusión a Diesel. Sea como sea, y luego de intercambiar declaraciones desafiantes, Diesel intentó mostrarse conciliador en redes sociales: “Dwayne solo tiene un hermano mayor en el mundo del cine y ese soy yo”. The Rock lo percibió como un comentario paternalista, así que todo estalló.

En las entrevistas Johnson aseguró que durante el rodaje de Fast & Furious 8 las cosas entre él y Diesel estaban tan tensas que habían tenido que rodar sus escenas por separado. Poco después se supo que Johnson, por “incompatibilidades de agenda”, no estaría en Fast & Furious 9. Parecía que no le importaba seguir interpretando a Hobbs, pero el hecho de trabajar con Diesel le daba pereza, y además este no dejaba de hacer declaraciones a los medios que le irritaban lo suyo.

Diesel, por ejemplo, admitió que a veces gestionaba los rodajes con “mano dura”, “no en plan Fellini, pero haría todo lo posible por conseguir buenas actuaciones”. Lo que solo aumentó las burlas de Johnson, y todo pintaba muy mal de cara a que pudieran reconciliarse. ¿Qué ha pasado entonces para que, de repente, Johnson vuelva a Fast & Furious X?

El hijo pródigo

Posiblemente, todo el lío de Black Adam. Johnson ha tenido sus éxitos desde que dejó Fast & Furious, como por ejemplo Alerta roja en Netflix, pero depositó unas pretensiones tremendas en su debut para el Universo DC. Black Adam llevaba años gestándose, tras desgajarse de ¡Shazam! (donde el personaje de Johnson iba a ejercer de villano) ante la creencia de The Rock y sus socios de que el antihéroe merecía una película para él solo. La rodó con Jaume Collet-Serra, el mismo que había dirigido otro vehículo para su lucimiento bastante bien recibido, Jungle Cruise.

Pero Black Adam no fue bien. No solo decepcionó entre la crítica y la taquilla, sino que fue el centro de una estrategia de Johnson para asegurar aún así la existencia de una secuela. Mientras los designios de The Rock afectaban al desarrollo de ¡Shazam! La furia de los dioses (siguiente película del calendario, que tuvo que modificar sus escenas poscréditos a voluntad de Johnson), a los socios del actor no se les ocurrió otra cosa que venderle unas cifras falsas de recaudación a los medios, y así extender la idea de que, pese a todo, Black Adam había funcionado en taquilla.

Previamente Johnson había convencido a Henry Cavill de aparecer en la poscréditos de Black Adam como Superman, prometiéndole de facto una secuela de El hombre de acero en franco aprovechamiento del vacío de poder que había en DC. Pero cuando James Gunn y Peter Safran se convirtieron en líderes de DC Studios se acabó lo que se daba: no iba a haber El hombre de acero 2, y evidentemente Warner no estaba nada contenta con las jugarretas de The Rock. La percepción pública del actor, además, había cambiado drásticamente.

Incluso se puede decir que el caso Black Adam le habría humillado. Lo siguiente que supimos es que iba a protagonizar el remake en acción real de Vaiana para Disney, luego de haber puesto voz originalmente al mismo personaje (Maui) en la versión animada. Es decir, que Johnson se ha girado hacia una compañía donde se sentía seguro tras la debacle de DC. Y, puesto a seguir en esa senda de recuperación mediática, ¿por qué no volver también a Fast & Furious, cuyo fandom le aprecia tanto?

Parece difícil no pensar que, en la reconciliación de Johnson y Diesel, Johnson ha puesto más de su parte. Porque lo necesitaba más. Quizá se ha tragado el orgullo y ha decidido volver sobre una franquicia de eficacia probada. Sea este el motivo o no lo cierto es que los fans estamos de enhorabuena, porque Hobbs ha vuelto a casa. Es lo único que importa.

