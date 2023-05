'Fast X': Vin Diesel explica los dos regresos más sorprendentes de la saga

Contiene SPOILERS de 'Fast X'.

Fast X no es solo la décima película de la saga Fast & Furious. También es la prueba de que Vin Diesel y compañía están dispuestos a lo que sea para hacer que aquello que empezó como una humilde producción de serie B pase a la historia como la franquicia de acción más over the top de la historia. Aunque eso signifique volver a mirar a los ojos (y a la calva) a viejos rivales. Contiene SPOILERS de 'Fast X'.

Nos referimos, claro, a Dwayne Johnson, que vuelve a interpretar a Luke Hobbs en la película tras su sonado enfrentamiento con Diesel. Pero también a Gal Gadot, a cuyo personaje (Gisele) se daba por muerto desde Fast & Furious 6, pero que sin embargo reaparece aquí para enfrentarse a Dante (Jason Momoa) junto al resto de la 'familia' motorizada.

Diesel ha ofrecido su visión de la historia en un evento de la Africa Outreach Foundation, la ONG creada por Charlize Theron. Para apoyar a su compañera, que no pudo asistir por haber dado positivo en covid, el actor acudió junto a otros compañeros de la saga como Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Alan Ritchson y Sung Kang. Y, una vez allí se permitió explicar las circunstancias de la tregua.

"La cuestión fue: ¿cómo hacer que la película sea mejor? ¿Qué es lo correcto de cara a la franquicia? ¿Cómo haces que la gente en este mundo se quede contenta? Y esas dos cosas hacen feliz a la gente", explicó el intérprete de Dom Toretto (vía The Hollywood Reporter). "Súmale eso al tema de la unidad, que subyace en la saga Fast & Furious, y tienes la mejor combinación posible".

Aunque Vin Diesel no dio más detalles, queda claro que decidió olvidar sus diferencias con Dwayne Johnson por el bien de la saga (y de sus millones en taquilla). Michelle Rodríguez, por su parte, habló de su reacción ante ambas reapariciones: "Me partí la caja. Era como '¡Ja ja ja! ¡Intenta salirte con la tuya poniendo eso en tu franquicia!'. Es una locura que lo hayamos conseguido", señaló la actriz".

Por otra parte, añadió Rodríguez, el regreso de Gadot como Gisele era algo que venía gestándose desde bastante antes de lo que imaginamos: "La historia de Gal llevaba bastante tiempo en preparación, desde hacía un par de películas, y ya había metraje rodado, así que no me sorprendió tanto como el regreso de Dwayne. Eso estuvo muy guay".

