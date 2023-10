La tendencia de temperaturas superiores a las normales continúa y la situación de "sequía meteorológica de larga duración" se prolonga cada vez más -se inició en diciembre de 2022-. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado este lunes que "se espera, con mucha probabilidad, que noviembre, diciembre y enero sean meses cálidos", confirmando además que las precipitaciones serán "más abundantes de lo normal", aunque no revertirán la sequía.

En un balance anual sobre la situación meteorológica, el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha asegurado que el próximo trimestre seguirá la tendencia vista en octubre. A pesar de que solo hemos vivido la primera quincena de este décimo mes del año, las temperaturas han sido "extremadamente anómalas, con 4,8 ºC por encima de lo normal". Esto supone el "episodio cálido más extraordinario" desde al menos 1950, según ha comentado en una rueda de prensa.

Esto ha provocado que desde el 28 de septiembre hasta el 9 de octubre se hayan sucedido 11 récords por días consecutivos de altas temperaturas. Por ende, 2023 es, hasta el momento, el año más cálido desde que se tienen registros -año 1961-. De igual manera, si se tienen en cuenta las precipitaciones registradas hasta esta misma fecha, este año es el "duodécimo año más seco" de esta serie histórica y el sexto del siglo XXI.

Una sequía meteorológica de larga duración

La situación vivida durante este mes de octubre también es producto de como ha sido el clima a lo largo de todo el año. Teniendo en cuenta las cifras del año hidrológico -desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023-, las lluvias han acumulado 560,7 litros por metro cuadrado, por debajo de los 640 considerados como "normales". Como consecuencia, España sufre actualmente un déficit del 12% de las precipitaciones, lo que cataloga este 2023 como "año seco".

En este periodo las mayores lluvias se han visto en Galicia. En algunos puntos del noroeste se superaron los 2.500 litros por metro cuadrado, así como en la cornisa cantábrica o los Pirineos. Contrariamente, las islas Canarias orientales son el lugar más seco del país, pues en algunos casos concretos ni siquiera han caído 50 litros por metro cuadrado.

En cuanto a la distribución de las precipitaciones, esta ha sido "muy desigual" respecto a lo normal. Ha sido un año hidrológico muy seco en el suroeste y en el noroeste, especialmente en Cataluña. Por su parte, en zonas del noroeste, como Galicia, Castilla y León, Navarra o La Rioja han tenido un registro de lluvias que se sitúa por encima de lo normal.

Teniendo en cuenta estos datos, España se encuentra en una sequía meteorológica de larga duración, pues acumula tres años seguidos con precipitaciones por debajo de lo "normal". No obstante, esta sequía no es tan importante como las que se vivieron en los años 80 o 90, pues no es tan larga. Sin embargo, "va alcanzando cierta intensidad".

Si se toman como referencia las cuencas hidrográficas de los ríos, todas se sitúan "en valor negativo". Las zonas más afectadas son el Pirineo oriental, especialmente Cataluña, además del Ebro. Como consecuencia, del Campo afirma que el nordeste peninsular está atravesando la sequía más intensa -escasez de precipitaciones-.

¿Cómo van a ser los próximos meses?

Teniendo en cuenta esta tendencia, los modelos de predicción apuntan a que el próximo trimestre "no ofrecerá muchos cambios". Con un 70% de probabilidad, la Aemet "espera que, con mucha probabilidad, que noviembre, diciembre y enero sean meses cálidos".

Respecto a las precipitaciones, los modelos apuntan a que, con un 40%-50% de probabilidad, este trimestre será "más lluvioso de lo normal". No obstante, del Campo asegura que son predicciones de gran incertidumbre.

Dada la situación, y teniendo en cuenta las precipitaciones que se vaticinan para los próximos meses, surge una pregunta. ¿Seremos capaces de salir de esta sequía con las lluvias que se esperan? El portavoz de la Aemet asegura que para superar este episodio seco tendría que darse "uno de los trimestres más lluviosos de los últimos tiempos", lo que parece poco probable, aunque tampoco se puede descartar.