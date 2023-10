Cambia el patrón de la covid tras el verano y los contagios se mantienen todo septiembre: "Hay más de lo que dicen los informes"

En años anteriores, tras el incremento de los contagios de covid durante el verano, la curva comenzaba a descender para volver a repuntar en la segunda quincena de septiembre. Esto responde a que el virus, por lo visto hasta el momento, más que estacional, se comporta de acuerdo a nuestro volumen de interacciones sociales. De esta forma, en verano se beneficia de la movilidad, y lo mismo ocurre a la vuelta al cole y a la oficina tras las vacaciones, cuando de nuevo cambiamos de entornos sociales. Sin embargo, este 2023 el comportamiento ha sido distinto: el nivel de transmisión se ha mantenido hasta finales de septiembre. De ahí la sensación de las últimas semanas de que volvía a haber "mucho covid".

"Este año apenas ha habido repunte, se puede hablar de una tendencia mantenida hasta finales de septiembre, cuando parece que empieza a bajar", explica a 20minutos el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Óscar Zurriaga. Según el último informe semanal del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira), publicado este jueves por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) con datos del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2023, la tasa de covid-19 en Atención Primaria se sitúa en 134,9 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 147 de la semana previa. Por grupos de edad, las mayores tasas se observan entre los menores de 5 años (218,7 casos por cada 100.000 habitantes).

Las gráficas dibujan un ascenso continuado de los contagios de coronavirus desde la última semana de junio hasta la última de agosto, cuando se alcanzó el pico y comenzó a registrar "fluctuaciones" a la baja y al alta durante el mes de septiembre. Habrá que esperar a las próximas semanas para comprobar si la bajada de la última semana se consolida.

Para el especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública e investigador de Fisabio, Salvador Peiró, la foto actual muestra un escenario de "mucha estabilidad" respecto a las últimas semanas, si bien recalca que es imposible saber el número real de contagios desde que ya no se exige prueba diagnóstica ni declarar la enfermedad. "Hay bastante covid, mucho más de lo que dicen los informes porque se detecta poco".

Peiró augura una "temporada tranquila" dado que "mucha gente se ha contagiado ya" y la infección natural refuerza el sistema inmunitario. Cabe recordar que los anticuerpos neutralizantes decaen a los cuatro o seis meses de la última infección o vacuna y por eso se producen las reinfecciones, si bien la inmunidad celular persiste y nos protege durante mucho tiempo (años) de los efectos más graves de la enfermedad. Además, ya está en marcha la campaña de vacunación de refuerzo: el pinchazo se administrará junto al de la gripe a los grupos de población más vulnerables (mayores de 60 años, a partir de cinco años con patologías de riesgo y embarazadas) y a trabajadores esenciales.

El especialista apunta que es difícil saber qué pasará este invierno porque no se conocen las tasas reales de transmisión actual, pero prevé una temporada tranquila "si la gente se ha contagiado ahora se forma masiva" y "salvo que aparezca una variante muy diferente", algo que ve "muy improbable". "La situación está bastante controlada, pero con las personas vulnerables seguimos teniendo problemas", resume.

Respecto a las hospitalizaciones con o por covid (la mayoría son con covid, de personas que ingresas por otras patologías pero al realizársele una prueba al ingreso, dan positivo), la tasa desciende en la última semana de 3,2 a 2,5 casos por cada 100.000 habitantes, concentrándose la mayor parte entre los mayores de 79 años, franja de edad en la que se multiplica hasta los 20,8 casos por casa 100.000 habitantes.

La actual situación epidémica "empieza a ser, con muchas comillas, a ser prepandémica", señala Zurriaga. "Las comillas las pongo porque tenemos un virus más que no teníamos antes y porque este todavía no se ha asentado, no sabemos si jugará un papel más como otros virus respiratorios entre octubre y mayo en el hemisferio norte o si jugará un papel diferente porque, como estamos viendo hasta ahora, la covid no se está comportando como una enfermedad típica estacional. Creo que este año nos va a marcar la tendencia que va a seguir este virus", expone el presidente de la SEE.

¿Empezamos a conocer al bicho del SARS-CoV-2? "Lamentablemente no todo lo que pudiéramos. Lo que vamos conociendo lo va acercando a un virus menos tremendo, cuyas oleadas ya no provocan los efectos vistos en el pasado. Empieza a no dar problemas (salvo los habituales) y eso suele pasar con casi todos los virus: ahora uno de los virus de la gripe más predominante es el que causó la pandemia de 2009 y ahora convivimos con él", responde Zurriaga.

Otros virus respiratorios

En cuanto a los otros dos virus respiratorios que se controlan mediante el sistema centinela, se observa un "aumento continuado" desde las últimas tres semanas y "se sugiere una tendencia al alza" de la gripe y el virus respiratorio sincitial (VRS), causante de las bronquiolitis. Según el informe del ISCIII, el porcentaje de positividad a SARS-CoV-2, gripe y VRS es de 20,7%, 0,9% y 0,2%, respectivamente.

De momento, "no hay gripe y no hay virus respiratorio sincitial. Supongo que se están retrasando por el calor dado que estos virus sí tienen un componente estacional", explica Peiró.

Su colega Zurriaga agrega que estos virus suelen empezar a aparecer en la presente época del año y avista "una temporada interesante" por el hecho de que por primera vez se vacune a los niños de la gripe, un factor que los especialistas vigilarán para observar cómo influye en la competencia entre los virus. Otra variante a tener en cuenta es que también los bebés están recibiendo ya por primera vez y de forma gratuita la nueva vacuna contra la bronquiolitis. Todas estas novedades "son interesantes para ver lo que va a pasar. Creo que va a ser una temporada de impasse: una vuelta a la normalidad, pero con muchas variantes que espero que nos hagan mejorar", concluye Zurriaga.