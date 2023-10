Las discotecas de Murcia estaban obligadas a crear una "franja cortafuegos" entre ellas: "No se ejecutaría"

El incendio de tres discotecas en la madrugada del domingo que mantiene en vilo a la ciudad de Murcia no deja de arrojar dudas sobre el origen de las llamas y la depuración de responsabilidades. La empresa Teatre S.L. no disponía de la licencia necesaria para dividir el establecimiento en dos locales distintos -Teatre y Fonda Milagros-, tal y como estaba organizado ilegalmente en la noche del incendio, motivo por el cual el Ayuntamiento le impuso una "orden cierre" en 2022, cuyo "incumplimiento" llevará al consistorio a denunciar a la compañía.

El fuego nació en la parte superior de la discoteca Fonda Milagros y se extendió por los dos locales contiguos, Teatre y Golden. La rápida propagación de las llamas entre locales distintos abre la incógnita del aislamiento que deberían tener los establecimientos para que el incendio de un local no desencadene en la quema de un edificio entero. "La compartimentación entre locales es de obligado cumplimiento en las instalaciones para que no propague el incendio en la parte superior", explica a 20minutos Antonio Tortosa, vicepresidente de la Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios Tecnifuego' que resalta la importancia de cumplir con una "franja cortafuegos".

Estos establecimientos de pública concurrencia deben garantizar una seguridad entre espacios contiguos delimitados mediante el uso de "elementos constructivos en la parte superior de los parámetros verticales para que en caso de incendio no se propague hacia espacios colindantes", y justamente en las inmediaciones más altas fue donde se originó la tragedia en Atalayas. Tortosa apunta que se debe favorecer la "resistencia" del local ante las llamas, a través de "cortafuegos, conductos de ventilación, protección de paredes...".

Juan Muñiz, CEO y cofundador de Ingeseg, empresa dedicada a la consultoría e ingeniería de protección contra incendios, concuerda con la obligatoriedad de una "medianera" que tenga unas "propiedades de resistencia al fuego de 120 minutos" y que se lograría con "materiales tradicionales como ladrillos, elementos de pladur especiales, bloques de hormigón..." para así lograr una "independencia del riesgo". Partiendo de lo que 'se debe' hacer y en vista del increíble impacto del incendio de Murcia, el director supone que "esa medianera no se ejecutaría".

"Muy cautos"

Ambos expertos se muestran unánimes a la hora de apuntar las causas que suelen dar pie a la rápida propagación y la alta letalidad incendios como el de Murcia: los materiales utilizados. "Últimamente vemos que los elementos empleados en algunos locales no se comportan bien al fuego y con la decoración debemos ser muy cautos", avanza Tortosa, que además especifica que "materiales de plástico o plantas secas" favorecen la propagación, especialmente si se encuentran cerca de "las puertas cortafuegos", en las que el fuego podría bloquear la salida.

"Cuando hay un incendio que mata personas en un lugar tan pequeño es porque hay material muy inflamable"

Muñiz concreta que en el incendio de Murcia se incorporaron "materiales inflamables" que aceleraron la expansión de las llamas de forma "tan grande" que los ocupantes no pudieron salir. "Fallecieron los de arriba, los que más cerca estaban de estos elementos. Cuando hay un incendio que mata personas en un lugar tan pequeño es porque hay material muy inflamable", concluye.

El uso de objetos decorativos inflamables no solo desencadenan una veloz dispersión del incendio, también una mayor letalidad por la toxicidad del humo que se desprende, el monóxido de carbono. "El 80% de las muertes por incendio son por inhalación de humo", cita el miembro de 'Tecnifuego', que señala que "si estos materiales tuvieran certificado de reacción al fuego no emitiría tantos gases".

¿Quién controla estos materiales?

La respuesta es nadie. Los propietarios de los locales pueden disponer de materiales inflamables para decorar su local porque no existe regulación que obligue a dar parte de su uso. Por un lado, ocurre que una vez otorgada la licencia para un establecimiento de pública concurrencia, "el usuario hace lo que considere", dice Juan Muñiz, lo cual implica que los cambios en la decoración no suelen notificarse. A este hecho suma que no hay "inspecciones periódicas" por parte de las administraciones cuando se realizan modificaciones en los objetos del local: "El Ayuntamiento no tiene estipulado controlar los materiales".

Esta misma falta de control la denuncia Antonio Tortosa, que sostiene que "la decoración normalmente se evalúa a posteriori y cuando se hacen las inspecciones no está", y llama a un cambio en la regulación para que "los locales, cuando hagan un cambio importante, notifiquen a los ayuntamientos".

"Los usuarios utilizan materiales inadecuados por desconocimiento, no tienen por qué saberlo, pero es un uso indebido", agrega Muñiz. En definitiva, con la legislación actual, la pelota está en el tejado de los propietarios del local y se apela a su responsabilidad a la hora de incorporar un decoro seguro a su establecimiento para evitar tragedias como las sufridas en las tres discotecas de Murcia.