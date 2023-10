¿Qué pasa si tengo una rata con la nueva Ley de Bienestar Animal?

Tras la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal (el pasado 29 de septiembre), ya han empezado a aplicarse las nuevas normas y responsabilidades que tienen a partir de ahora tutores, tiendas y profesionales del sector mascotas.

Esta nueva legislación tiene como objetivo unificar los puntos más importantes de las leyes autonómicas en materia de protección y bienestar animal, empezando por responsabilidades básicas como la identificación de perros, gatos y hurones mediante microchip, la esterilización obligatoria de gatos antes de cumplir los seis meses de edad o la prohibición de los llamados collares de castigo.

Aunque todas estas medidas han entrado en vigor desde el primer día, la realidad es que otras muchas se han quedado paralizadas, sin poder aplicarse, por falta de un reglamento que no se ha podido aprobar aún debido a que el Gobierno se encuentra en funciones.

Entre los puntos que se han quedado pendientes de aplicación se encuentran el seguro obligatorio de responsabilidad civil para perros o el cursillo de conocimientos básicos para propietarios caninos, así como la creación del listado positivo de animales de compañía, que englobará todas las especies permitidas como mascotas en el hogar.

¿Formarán las ratas parte del listado positivo?

El listado positivo de animales de compañía es un punto que ha causado mucha controversia y preocupa a muchos tutores de especies exóticas, ya que podría significar la prohibición de algunos animales que actualmente conviven en nuestros hogares. No obstante, desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aseguran que no va a suponer grandes cambios con lo que se permite a día de hoy.

No obstante, ¿de qué va a depender que una especie entre o no en el listado positivo? Según el mismo ministerio, los criterios a tener en cuenta serán de protección animal (deberán ser fáciles de mantener en cautividad), de manejo y cría (deberán contar con un alojamiento, mantenimiento y cuidado adecuado en cada especie dentro de casa) y, además, no podrán pertencer a especies protegidas, ni de carácter invasor o que supongan riesgos para la salud o seguridad de las personas u otros animales.

No obstante, el listado positivo podría tardar años en completarse (según los periodos estipulados en la Ley, hasta cuatro años), y, aunque por ahora solo son considerados animales de compañía perros, gatos y hurones, el resto de animales seguirán bajo el amparo de las leyes autonómicas hasta su finalización.

Por lo tanto, animales como las ratas domésticas podrán seguir manteniéndose en los hogares y los tutores no tienen que preocuparse de que nadie se los vaya a quitar, tal y como se ha llegado a decir durante el verano, tras la aprobación de la ley en marzo.

En conclusión, podremos seguir conviviendo con nuestros pequeños roedores como lo hacíamos hasta antes de aprobarse y entrar en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal y, una vez que esta especie entre en el listado positivo, tendremos que aplicar las normas de identificación y tenencia correspondientes.