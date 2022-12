¿En qué consiste el listado positivo de animales de compañía que propone la Ley de bienestar animal?

La nueva Ley de protección, derechos y bienestar animal, que estos días es noticia por haber quedado encallada, ha abierto el debate sobre los animales de compañía más pequeños. Todavía no hay nada cerrado y ya han aparecido en redes sociales rumores de que multitud de especies catalogadas como exóticas van a estar prohibidas en nuestro país, entre ellas los conejos, las cobayas, los agapornis y los periquitos. Pero, ¿es esto cierto?

Lo que la nueva Ley de bienestar animal pretende es la creación de un listado positivo (como ya tienen otros países europeos como Bélgica, Holanda o Luxemburgo) con el que "regular la importación y exportación de animales de compañía", así como contar con una lista de mascotas cuya tenencia, venta y comercialización esté permitida, pero "priorizando criterios de seguridad para las personas, salud pública y medioambientales".

La inclusión de una especie en el listado positivo se ajustará a criterios, por un lado de protección animal, es decir "deberán ser fáciles de mantener en cautividad y los cerramientos o alojamientos donde vivan o estén albergados deberán reunir condiciones para que puedan desarrollar adecuadamente sus necesidades fisiológicas, etológicas y ecológicas básicas", expresa la normativa.

Por otro lado, en cuanto al manejo y la cría, "deberá existir documentación de referencia o información bibliográfica disponible sobre el adecuado alojamiento, mantenimiento y cuidado en cautividad de la especie en particular u otra similar".

"Solo se incluirán en el listado especies para las cuales no haya indicios o evidencias de que, en caso de escape, puedan sobrevivir en la naturaleza, suponiendo así un riesgo ecológico. Especialmente solo se incluirán animales que no son o no puedan ser vectores de organismos nocivos para la biodiversidad autóctona o no presenten carácter invasor demostrado en algún lugar del mundo", añaden.

Tampoco formarán parte del listado positivo ejemplares de especies protegidas, "especialmente las incluidas en el régimen de protección especial, tanto en el ámbito estatal como autonómico, o especies silvestres de fauna no presentes de forma natural en España protegidas por el Derecho de la Unión europea y los tratados internacionales ratificados por España", afirma la Ley.

Y, por último, solo se incluirán en el listado "especies no agresivas por naturaleza o peligrosas, o que no supongan riesgos para la salud o seguridad de las personas u otros animales, o ningún otro peligro concreto, especialmente de acuerdo a la normativa vigente sobre tenencia de animales peligrosos", concluyen.

Entonces, ¿por qué hay tantas informaciones en internet y televisión afirmando que multitud de especies que tenemos normalmente en casa quedarán prohibidas? Debido a que uno de los artículos de la nueva normativa no deja bien claro lo que ocurrirá con las especies exóticas pertenecientes a la CITES, cuya tenencia va ligada a unos permisos.

En cualquier caso, la ley todavía no se ha aplicado y no hay un listado positivo elaborado, así que, de momento, ningún animal va a quedar prohibido. De hecho, ya han sido varias las asociaciones y veterinarios de exóticos que se han pronunciado a través de redes sociales pidiéndole a la gente que no abandone a sus animales por miedo a que éstos queden prohibidos.

Por qué el Listado positivo es una buena idea

Según la Coalición por el Listado Positivo, formada por las entidades de protección animal AAP Primadomus, ANDA y FAADA, "en las últimas décadas se ha producido un gran auge en la tendencia a adquirir animales exóticos no domesticados como animales de compañía".

"A día de hoy hay más de 200 millones de animales de compañía en Europa, incluyendo mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios", expresan en su página web. "Sin embargo, muchas especies, especialmente de animales exóticos, no son aptas para vivir en cautividad".

La entrada en vigor de listados positivos en otros países ha demostrado que es el método más efectivo y eficaz

Desde la coalición destacan la falta de normativas para controlar y limitar el comercio y la tenencia de estos animales, así como el desconocimiento sobre sus cuidados. "Esto ha desembocado en graves problemas para el bienestar de los animales, la biodiversidad, la conservación de las especies, la salud y seguridad públicas, y la salud y seguridad de otros animales", defienden.

"En muchas ocasiones los propietarios de estos animales quieren deshacerse de ellos como consecuencia de una compra impulsiva y poco informada, que deriva en la elección de un animal no adecuado como animal de compañía, lo que está llevando al desbordamiento de muchos centros de rescate", lamentan.

Por este motivo, estas entidades de protección animal consideran el listado positivo una solución a esta problemática. "Las autoridades han intentado regular la tenencia y comercio de animales de compañía exóticos, en general, a través de la creación de listados negativos de las especies cuya tenencia y comercio pasan a estar prohibidos y ninguno de estos intentos ha conseguido controlar estos problemas", lamentan.

"La entrada en vigor de Listados Positivos en otros países ha demostrado que es el método más efectivo, fácilmente ejecutable, de menor coste y el único, a día de hoy, que ha resultado eficaz desde un punto de vista preventivo, a la hora de reducir el sufrimiento de estos animales, los riesgos que su tenencia y comercio conllevan para el medio ambiente, la biodiversidad, la seguridad humana y animal, la salud pública y la salud de otros animales", concluyen.