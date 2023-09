Sanz asegura que la subida de la tarifa del agua llevaba desde hace "año y medio" en el Consejo de Administración de Emasesa

La previsible subida de la tarifa del agua de hasta el 30% que está estudiando la empresa pública de aguas, Emasesa, como confirmaba el alcalde, José Luis Sanz, hace unos días a 20minutos en una entrevista sobre sus primeros cien días de Gobierno, ha abierto otra guerra con la oposición, que este jueves a sacado a relucir el asunto en el Pleno municipal, tras ser cuestionado al respecto por el grupo municipal de Vox.

De ahí que el primer edil se haya defendido esgrimiendo que "el porcentaje no me lo invento, sino que se lleva hablando en el Consejo de Administración de Emasesa aproximadamente año y medio", al tiempo que ha aludido al hecho de que estemos en la sequía "más larga registrada hasta la fecha", al "alto grado de incertidumbre" derivado del cambio climático, y a que no se hayan producido cortes de agua "gracias al esfuerzo ahorrador que está haciendo la ciudadanía y a las mejoras en infraestructuras y tecnologías que está llevando a cabo la empresa".

En este sentido, Sanz ha tachado de "irresponsabilidad", la postura mantenida por el anterior gobierno municipal, presidido por el PSOE, de "no ser capaz de explicar a los sevillanos que hacía falta subir la tarifa de Emasesa para no perder calidad de servicio y no poner en riesgo los planes de inversiones". "A mí me sería más fácil decir que no la subimos" ha apostillado, señalando además que "con esa congelación de tarifas desde el año 2013 es imposible que la empresa mantenga un buen servicio y mantenga el plan de inversiones que tenía previsto".

Así lo ha expresado durante la sesión plenaria en respuesta a una pregunta formulada por el grupo municipal de Vox, formación que ha criticado el incremento planteado de hasta un 30%, y que ha calificado de "atraco a mano armada a los sevillanos", que "no vamos a aceptar", y para lo que proponen otra vías alternativas como "la ampliación de capital", fórmula descartada por el alcalde.

Cabe recordar que el regidor confirmó a este medio que la subida "sería gradual y seguramente la acometeríamos en dos fases, una primera del 20% y otra segunda del 10%, para amortiguar un poco el incremento" e insistió que, aún con esa subida, "seguiríamos teniendo el metro cúbico de agua más barato de la provincia, porque Aljarafesa -empresa de agua que abastece a municipios del área metropolitana-, también va a subir el agua".

En todo caso, según el alcalde, habría que "aprobarlo en un Consejo de Emasesa" que ha avanzado que será en octubre. Precisamente este jueves la empresa de aguas ha continuado con su ronda de reuniones que comenzó hace semanas para definir la nueva estructura tarifaria. La citada propuesta persigue "obtener ingresos" para recuperar el equilibrio y compensar las pérdidas por la sequía, así como "afrontar las necesidades de gasto" derivadas del incremento general de precios o por actuaciones que estaban siendo pospuestas por falta de presupuesto", ha explicado el delegado del ramo, Juan de la Rosa.

Bonificación para los colectivos vulnerables

El concejal ha añadido que los nuevos ingresos también se destinarán y abordarán las "nuevas inversiones previstas para el periodo 2024-2028", cuyo objetivo es el "mantenimiento y renovación" de infraestructuras generales de servicio, redes municipales, digitalización y proyectos singulares, entre los cuales "destacan los destinados a asegurar el suministro pese a la persistente sequía".

A este respecto, ha concretado que "la actualización de tarifas que se plantea no supera, de media, el 30% situándose la mayoría de los usuarios en una subida del 22%, contempla, además, la bonificación de los consumos más eficientes, sin olvidarnos, por supuesto, de la tarifa social para garantizar el derecho humano al agua entre los colectivos más vulnerables".

Así, el delegado del ramo, Juan de la Rosa, ha explicado que "la propuesta es un borrador que aún está siendo analizado y que pretende recoger las distintas realidades y sensibilidades tanto de los ayuntamientos a los que abastece Emasesa, como de la comunidad usuaria". Según De la Rosa, "ya ha sido compartida con los consistorios y con varios grupos de interés" para recabar opiniones y sugerencias y "seguirá tratándose con más de medio centenar de entidades" a través del Observatorio del Agua antes de su elevación al Consejo de Administración y la Junta General de Emasesa.

Tras la ronda de reuniones, se presentará la citada propuesta en el marco del Observatorio del Agua de Emasesa el próximo 4 de octubre, donde se dará cuenta a todas las entidades sociales participantes. Tras esta puesta en común, la propuesta se elevará a la Comisión Ejecutiva, Consejo de Administración y Junta General, propuestos para el mes de octubre, donde se someterá a su posible aprobación. Posteriormente el resultado de esta votación será llevado al Pleno del Ayuntamiento.