José Luis Sanz: "Todos los servicios municipales estarán a pleno rendimiento de aquí a final de año"

José Luis Sanz cumple este lunes sus primeros cien días al frente del Ayuntamiento de Sevilla. Para él, ser alcalde de la capital hispalense, a la que considera "la mejor ciudad del mundo", siempre ha sido "el reto político y personal más importante" de su vida. Es consciente de que "queda mucho por hacer" tras lo que define como ocho años de gobiernos socialistas que han dejado la ciudad "inundada por la dejadez". Pero está convencido de que en estos primeros tres meses su equipo está consiguiendo "sentar las bases para que la ciudad vuelva a funcionar".

José Luis Sanz Sevilla, 1968 El primer edil de la capital hispalense ha llegado a la Plaza Nueva con una amplia experiencia en gestión municipal, tras gobernar durante 14 años el municipio de Tomares. Casado y con dos hijos, es licenciado en Económicas y Empresariales. Se afilió al PP en el año 1990 y ha sido presidente del PP de Sevilla, secretario general del PP andaluz, diputado en el Parlamento y senador.

¿Qué valoración hace de sus primeros cien días al frente del Ayuntamiento?Muy positiva. Tenía dos objetivos fundamentales, que la ciudad empiece a funcionar y que recupere el mucho espacio que ha perdido en los últimos años con respecto a otras capitales españolas. En estos cien días, evidentemente no se arregla lo que se ha destrozado o abandonado en ocho años. Pero creo que hemos puesto las bases para conseguir que la ciudad empiece a funcionar. Creo que de aquí a final de año todos los servicios municipales van a estar a pleno rendimiento.

El balance que hace su antecesor es muy diferente, habla de improvisación, rectificación, falta de ambición...Ni el PP ni yo ganamos las elecciones para mantener lo mismo que hacía Antonio Muñoz. Si piensa que voy a ser el alcalde que va a respetar su política cultural, social, urbanística y del medio ambiente, se ha equivocado. Voy a intentar cambiar todo lo que no me gustó, que son muchísimas cosas, de la gestión del PSOE y de Antonio Muñoz. Y claro que voy a rectificar muchas cosas. Todas las decisiones que vaya tomando y que vea clarísimamente que me he equivocado. Por ejemplo, estoy convencido de que si Muñoz hubiera vuelto a ser alcalde de Sevilla no hubiera mantenido a los gerentes de Lipasam ni de Emvisesa porque sabía que no valían. ¿Por qué los mantuvo? Con esa actitud, nos hizo perder un año a todos los sevillanos y a la ciudad. Tengo cuatro años para conseguir que esta ciudad empiece a funcionar y para que recupere un proyecto de futuro, tengo que conseguir planificar esta legislatura en seis meses.

Todos los nuevos gobiernos hablan de la herencia recibida. ¿Cuál le ha dejado Antonio Muñoz?No me he encontrado pufos económicos. Me he encontrado una administración y una ciudad inundadas por la dejadez. El ficus de la Encarnación: tener informes técnicos encima de la mesa, leerlos y no hacer nada. Tener 18 camiones de basura que noche tras noche no salen porque el taller municipal no tiene capacidad para arreglarlo. Hablarnos de la Agencia Espacial Española sin que estuviera firmado un convenio con el Ministerio. Hablarnos de los Grammy Latinos cuando no habían firmado todavía el contrato ni habían pagado la partida presupuestaria que la organización exige. Decirnos que el proyecto de Altadis era una realidad y que la obra iba a empezar era una auténtica mentira. Solo limpiaron los márgenes del río cuando no habían dado siquiera la licencia de obra, que la dimos nosotros hace un mes. Todo eso es dejadez.

¿Cuáles serán sus principales retos para los próximos meses?En este momento, la prioridad es la limpieza. Creo que se están poniendo las bases para que Lipasam empiece a funcionar y la ciudad vuelva a ser una de las capitales más limpias de España, es el objetivo que nos hemos marcado. Hay que resolver muchos problemas de movilidad. En Tussam, planificar nuevas rutas, reorganizar algunas líneas e incrementar los servicios en otras, mejorar la velocidad comercial, seguir dando prioridad a las lanzaderas para los partidos del Betis y del Sevilla o para eventos musicales. Las zonas verdes de la ciudad dan pena. En seguridad, decían que no se podían sacar nuevas plazas de policías locales y una de las primeras cosas que hice fue firmar 71 nuevas, y todavía faltan 400. Planteamos que cada año vamos a sacar un mínimo de 100 plazas de policía, porque tenemos un problema de seguridad. Limpieza, movilidad, zonas verdes, seguridad, todo eso es que la ciudad funcione. Y, evidentemente, estamos haciendo otras muchas cosas para intentar recuperar ese espacio que Sevilla ha perdido en los últimos años.

Para ello hacen falta Presupuestos y ahora Vox le exige entrar en el Gobierno a cambio de su apoyo para los Presupuestos. ¿Está dispuesto a aceptarlo?Yo he conseguido lo que quería en las elecciones, una mayoría suficiente que me permita gobernar en solitario para aplicar el proyecto político que tenemos para Sevilla. A finales de mes o principios de octubre vamos a presentar un Presupuesto que va a ser votable por cualquier fuerza política, también Vox, que son una opción bastante cercana a nosotros, no lo niego. No creo que Vox sea un partido de ultraderecha ni muchísimo menos, todo lo contrario. Es un partido que nunca ha cuestionado el régimen del 78 ni nuestra monarquía, mientras que hay otros partidos de izquierda que sí lo han hecho. Pero es que creo que vamos a presentar unos Presupuestos que los pueden votar Vox, el PSOE o, incluso, Podemos, porque están pensados en los intereses de los sevillanos, en incrementar la partida de limpieza, seguridad, movilidad, incrementar los contratos de mantenimiento de la ciudad, las partidas de servicios sociales.

Pero si Vox insiste y es la única alternativa, ¿qué hará?Es que yo no estoy aquí para negociar ningún nuevo acuerdo de Gobierno en este momento, estoy para negociar unos Presupuestos para este 2024 que Sevilla tiene que encarar, con muchos y grandes retos, como la conmemoración del 29. Y espero sentarme a negociar con Vox, con el PSOE y con Podemos para poner encima de la mesa lo que cada uno de nosotros creemos que puede mejorar esta ciudad. Así que como creo que tenemos capacidad para negociar muchas partidas presupuestarias, en este momento no me planteo la posibilidad de negociar un nuevo Gobierno.

¿Cuándo empezarán esas negociaciones?Como decía, a finales de este mes o la primera semana de octubre tendremos ya un borrador y nos sentaremos con todas las fuerzas políticas. Abriremos una ronda de negociaciones con todas para conseguir un acuerdo importante, aceptando por supuesto cualquier sugerencia que venga de otro grupo.

¿Qué supondría para la ciudad y para usted como alcalde no sacarlos adelante?No voy a decir que me parezca una tragedia, sería un poco exagerado. Pero creo que Sevilla ha perdido en los últimos años tanto tiempo, tanto espacio, tantas oportunidades y tantos millones de euros de inversión con respecto a otras capitales. Insisto, no creo que sea una tragedia que tengamos que prorrogar el Presupuesto, pero evidentemente creo que Sevilla necesita uno nuevo, consensuado con una mayoría importante de la corporación municipal.

José Luis Sanz, en uno de los salones del Ayuntamiento de Sevilla. FERNANDO RUSO

¿Cuándo se va a recuperar del todo la normalidad tras el 'hackeo'?Estamos esperando que el Centro Criptológico Nacional nos autorice a la utilización de la firma digital. Y esta semana tenemos prevista una reunión con las empresas que han colaborado para sacarnos de este entuerto para que nos digan qué inversiones tiene que acometer este Ayuntamiento, que evidentemente acometeremos por vía de urgencia para que esto no vuelva a pasar.

¿Cree que Sevilla está hoy más limpia que hace tres meses?Solo un poquito. Hay muchos vecinos que me dicen por la calle que ya se nota, pero no me lo creo. Sí quiero agradecer profundamente la gran plantilla que tiene Lipasam, el gran trabajo que han venido haciendo este verano con unas temperaturas complicadas, cuando en la empresa aún no había cambiado nada. Gracias a su trabajo, se ha empezado a notar un cambio en la ciudad, Sevilla está un poquito más limpia, pero todavía queda mucho.

De hecho, hay vecinos que siguen quejándose de la suciedad. ¿Qué tiene que decirles?Un poquito de paciencia. Porque lo que otros han estropeado o han dejado abandonado en ocho años, no lo podemos arreglar en cien días, es imposible. Yo llego muchas noches deprimido a mi casa, pensando en cuántos años vamos a tardar en poner esta ciudad al día. Pero me consuelo pensando que hay tanto margen de mejora que nos va a ir bien. En cien días se pueden empezar a poner las bases, pero no se arregla.

Tras lo ocurrido con el ficus de la Encarnación, que ha abierto otra guerra con el PSOE, ¿en qué estado se han encontrado el arbolado de la ciudad?En el estado que veníamos denunciando en la oposición en estos últimos dos años. Llevábamos más de 600 días diciendo que hacía falta hacer una auditoría del arbolado de Sevilla, y cuál es nuestra sorpresa al ver que no hacía falta porque prácticamente ya estaba hecha. Hay unos grandes profesionales en Parques y Jardines que tenían catalogado, inventariado y diagnosticado el tratamiento para cada uno de esos árboles, e identificados algunos puntos negros y peligrosos de la ciudad donde no se había actuado.

¿Habrá más sombra en Sevilla el próximo verano?Eso espero. Nosotros ya hemos anunciado que en cualquier proyecto que hagamos, nuestra prioridad serán los árboles, la sombra, el agua, las fuentes, incluso pavimento frío… Va a ser una norma básica. Ya estamos trabajando en la nueva reordenación de la Avenida de la Constitución, que pasará no solo por reordenar los espacios, pues se supone que es una avenida peatonal donde si no te atropella una bici te comes un patinete, te atropella el tranvía, te tropiezas con un velador o te comes un soporte publicitario. Muy peatonal no parece que sea. Esos espacios hay que reordenarlos dándole prioridad absoluta al peatón y, por supuesto, tendrá toldos, arboleda, sombra y agua.

Acaba de anunciar una subida de las tarifas del agua. ¿Por qué ahora teniendo en cuenta la situación que atraviesan muchas familias?Siento mucho tener que tomar esta decisión en este momento, pero creo que es una decisión responsable. La irresponsabilidad la han cometido los que desde 2013 no han actualizado las tarifas de Emasesa, que ahora tiene el metro cúbico de agua más barato de la provincia de Sevilla, poniendo en riesgo la solvencia financiera de la empresa y las inversiones que está realizando de forma permanente para mejorar el saneamiento y la red. Además, desgraciadamente estamos en un periodo de sequía y el tratamiento que recibe el agua es mucho más caro.

¿Puede confirmar de cuánto va a ser la subida?De hasta el 30%, pero sería gradual y seguramente la acometeríamos en dos fases, una primera del 20% y otra segunda del 10%, para amortiguar un poco el incremento. Pero insisto, aún con esa subida, seguiríamos teniendo el metro cúbico de agua más barato de la provincia, porque Aljarafesa también va a subir el agua. En todo caso, todo esto hay que aprobarlo en un Consejo de Emasesa, es una propuesta que se está estudiando.

Hablemos de movilidad. En campaña prometió construir hasta 32 microparkings repartidos por toda la ciudad. ¿En qué fase se encuentra esta medida?La Gerencia de Urbanismo está ya trabajando en ello en cada distrito, viendo cuáles son los más fáciles, entre comillas, y rápidos de hacer. Estamos hablando también con Aussa, que tiene mucho que decir y que hacer. La prioridad en este momento es no solo hacer parkings rotatorios en el entorno del casco histórico, sino en los barrios, porque Sevilla tiene un déficit de plazas de aparcamiento brutal. Y en uno o dos meses podremos ya anunciar dos próximos parkings en Sevilla.

Antes ha hablado de los cambios que hay que hacer en Tussam, ¿qué medidas se tomarán a corto plazo?Tussam tiene dos grandes retos por delante. Uno, la modernización de la flota. Parece mentira que una ciudad en la que tanto golpe de pecho se ha dado la izquierda por la sostenibilidad, las zonas verdes, las bajas emisiones de CO2, cerrar el casco histórico… Y solo tiene unos cuatro autobuses eléctricos, una cosa surrealista y ridícula. Así que nuestro reto es incrementar muchísimo esa cifra. Y después, los medios de pago. ¿Cómo es posible que en Tussam tengamos que subir todavía con el bonobús o con el euro en la mano?, ¿que no podamos pagar con la tarjeta ni con el móvil?

Respecto a las infraestructuras que dependen del Gobierno central, ¿teme que si Pedro Sánchez vuelve a ser presidente se ralenticen esas obras?Lo que temo es que si sigue Pedro Sánchez esas obras sigan tan paradas como siempre. Nunca la SE-40 ha estado tan parada como ahora, tras darle una patada al debate sobre el paso del río Guadalquivir; la conexión ferroviaria Santa Justa-aeropuerto está en un limbo; el cierre del anillo de Cercanías, que sería también una obra fundamental para mejorar la movilidad de Sevilla en muchos barrios, también está en un limbo. Así que lo que temo es que si Sánchez vuelve a ser presidente del Gobierno no arranquen las infraestructuras que están pendientes.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. FERNANDO RUSO

El Festival de Cine de Sevilla, la Feria del Libro, el Lope de Vega… Ha tenido en tres meses varias polémicas culturales muy sonadas. ¿Qué tiene que decir al sector?Que esté muy tranquilo. También le digo que nosotros no hemos ganado las elecciones para hacer la misma política cultural que Antonio Muñoz, porque no creo en ella. No creo en el Festival de Cine ni en la Feria del Libro de Antonio Muñoz. Creo que Sevilla tiene que tener un Festival de Cine e implicarse mucho más en él, y el festival implicarse mucho más en Sevilla. Hay que darle una vuelta. Yo nunca me lo he querido cargar. El que se lo cargó fue el alcalde al que le dimitió un mes antes de las elecciones el director del festival, quien no había previsto la reserva de espacios viniendo los Grammy, a quien se le pasó el plazo previsto para solicitar las ayudas. Ese alcalde que tanto defiende la cultura es el que se ha cargado el Festival de Cine. Afortunadamente, lo vamos a salvar con una edición especial en noviembre y lo retomaremos con mucha fuerza en 2024, pero insisto, le vamos a dar una vuelta.

También definió la Feria del Libro como de "tercera división".Lo que yo digo es que Sevilla no se merece una Feria del Libro como esta, pero la culpa no la tienen los libreros ni la asociación, la tiene un alcalde que nunca ha apoyado de forma contundente a la Feria del Libro y que nunca ha creído en ella como marca y producto Sevilla. Yo quiero la mejor Feria del Libro después de la de Madrid y la tendremos.

Afirma que en Sevilla faltan policías locales y nacionales. Hasta que lleguen, ¿qué plantea a corto plazo para incrementar la seguridad? Usted prometió más vídeo vigilancia.La vídeo vigilancia llegará cuando incluyamos en el Presupuesto nuevas partidas de inversión. Ahora mismo, lo que estamos haciendo es pedir mayor colaboración a la Delegación del Gobierno, a la Policía Nacional y organizar de forma mucho más eficiente la plantilla de la Policía Local, porque uno de los problemas es que estaba mal gestionada, mal organizada, con un jefe que ni estaba ni se le esperaba. Ahora hemos puesto a uno que conoce perfectamente la plantilla porque lleva mucho tiempo de jefe de la Policía Local de Sevilla, conoce la problemática de la ciudad y de la plantilla y creo que va a ordenar los recursos que tenemos disponibles en este momento de la forma más eficiente posible y eso va a redundar en una mayor seguridad.

También prometió una revolución en la Gerencia de Urbanismo para acelerar la concesión de licencias. ¿Qué se han encontrado?Dejadez, licencias que tardaban años en darse cuando eran proyectos fundamentales para la ciudad. Sevilla ha perdido millones de euros de inversión en los últimos diez años y cientos de oportunidades por culpa de Antonio Muñoz, que también fue delegado de Urbanismo, y Juan Espadas, que nunca fueron capaces de reorganizar la Gerencia. La que yo quiero es la que se creó en 1983 para transformar Sevilla de cara al 92; la que se creó para elaborar el PGOU de 1986 y que después hizo otro para 2006. Esa gerencia de espíritu transformador es la que yo quiero recuperar y en eso estamos. Hay que trabajar mucho en eliminar trabas burocráticas, administrativas y urbanísticas. Hemos creado también la oficina Sevilla Open for Business para captar inversiones para la ciudad. Y está a punto de crearse también la oficina Sevilla Acelera, para que, una vez que captemos esas inversiones, se facilite y agilice todo para que ese proyecto sea prioritario. Hay que romper muchas inercias.

Ayer se echaron a la calle diez asociaciones para protestar contra los veladores y los pisos turísticos. Respecto a los veladores, ¿por qué una prórroga hasta febrero con la saturación de algunas calles que usted mismo admitió?Totalmente. Hay zonas de Sevilla que no aguantan ni un velador más, incluso habría que quitar algunos. El problema es que no lo hemos podido hacer porque, cuando acabó el estado de emergencia, Sevilla no tenía ordenanza. El anterior Gobierno llevaba ocho años diciéndome que estaban a punto de aprobar la ordenanza de veladores. Yo no me voy a llevar ni cuatro ni ocho años sin ella, por eso me he puesto un plazo y espero que en febrero la tengamos. Entonces podremos regular muchas cosas, pero sin ordenanza hay un vacío legal que no hemos creado nosotros, lo han creado los que durante ocho años han sido incapaces de negociar y consensuar una ordenanza de veladores.

¿Me dice entonces que el Ayuntamiento no tiene competencia ahora para retirar veladores que se instalaron en una situación excepcional que ya ha concluido?El Ayuntamiento en este momento está obsesionado con que se cumpla la normativa actual y los horarios, que es fundamental, y en eso estamos. Pero para regular determinadas zonas, que insisto que efectivamente son complicadas y sobran veladores, nos hace falta una ordenanza, que es en lo que estamos trabajando.

Y sobre los pisos turísticos, usted ha mantenido siempre que "ni uno más en el centro", pero se siguen dando licencias. ¿Por qué?Lo sigo pensando y lo repito. En el casco histórico de Sevilla no cabe ni un apartamento turístico más. El problema es que la competencia no es municipal. Lo que estamos haciendo ahora es negociar con la Junta, que está a punto de aprobar un nuevo decreto, para que permita regular a los ayuntamientos los apartamentos turísticos en zonas muy concretas de la ciudad. Y creo que lo vamos a conseguir. En el momento que tengamos ese instrumento, evidentemente habrá zonas de Sevilla donde no aprobemos ni una licencia de apartamento turístico.

¿Cuándo tiene previsto regular el turismo de despedidas de soltero?Creo que esta semana tendremos ya un borrador de ordenanza para regular muchos aspectos de la convivencia de esta ciudad, entre otros, esas despedidas de soltero que recorren nuestras calles los sábados al mediodía con grupos de personas disfrazadas de monjas con una charanga y una cámara detrás. A mí me parece estupendo que venga mucha gente a celebrar su despedida, pero Sevilla tiene unos establecimientos de hostelería magníficos y no hay por qué dedicarse a recorrer las calles molestando a los vecinos con un micrófono. Esto lo han hecho ya otras capitales, no hay que inventarse nada, se trata de copiar lo que han hecho otros. Lo raro es que aquí, con el grave problema que tenemos sábado tras sábado, no se haya reaccionado.

¿Cuándo entrará entonces en vigor esa ordenanza?Una vez que tengamos el borrador lo verán el resto de grupos políticos y supongo que en uno o dos meses ya lo podremos llevar a Pleno.

¿Por qué ha decidido esperar un año a realizar la consulta popular sobre el modelo de Feria?Ya había contratos hechos, era complicado intentar cambiar casi nada de la Feria de 2024. Y si queríamos cumplir la promesa de hacer una consulta, se tendría que haber hecho a finales de agosto, lo cual no me parecía muy estético.

Hace unos días dijo que no sería vinculante, ¿quiero eso decir que lo que decidan los sevillanos al final podrá no llevarse a cabo?Evidentemente, lo que decidan los sevillanos se llevará a cabo.

En Semana Santa, ¿ley seca sí o ley seca no?Sí y no. Soy partidario de tomar algunas medidas en la madrugada y en toda la Semana Santa, pero no llegar al extremo en el que estábamos, porque no le veo ningún sentido a que yo no me pueda tomar un café o una cerveza en un establecimiento en la madrugada. La culpa de las carreritas no la tiene el que se toma un café o una cerveza ni tampoco la hostelería. La culpa la tendrá el que está gobernando en ese momento y no es capaz de controlar la posible botellona incontrolada que se pueda formar en determinadas zonas. Eso es lo que hay que controlar fundamentalmente, y lo que no podemos es criminalizar a la hostería.

Se va a enfrentar por primera vez a las fiestas mayores de esta ciudad. ¿Le impone respeto?La verdad que sí, es una responsabilidad brutal. Lo más importante en esas fiestas es mantener la seguridad de los sevillanos, en ese sentido la responsabilidad es muy grande.

Sanz, bajo uno de los estandartes del Ayuntamiento de Sevilla. FERNANDO RUSO

"Espero que haya un presidente como Feijóo"

Mañana se presenta Feijóo a la investidura. ¿Cree que hay alguna posibilidad de que tenga éxito?Creo que sí, porque como veo que la situación en este momento es tan surrealista y tan esperpéntica, creo que puede pasar de todo. Es verdad que parece que el PNV no va a cambiar su voto. Pero insisto, como esto ya ha cogido un cariz tan surrealista y esperpéntico, no me extrañaría que ese mismo día 27 pueda pasar cualquier cosa. Yo espero que salga un presidente como Alberto Núñez Feijóo, que apueste por la ciudad de Sevilla y no nos castigue.

¿Usted está de acuerdo con que Feijóo se presente a la investidura?Sí. Creo que ya hay otros precedentes a nivel nacional que no se presentaron a la investidura y la opinión pública no lo entendería. Creo que es bueno que Alberto Núñez Feijóo exponga su proyecto político el día 26. E insisto, la situación está adquiriendo un cariz tan surrealista que a mí no me extrañaría que ese día pase cualquier cosa.

De no salir adelante, cuál es su apuesta para España, ¿Pedro Sánchez presidente o repetición de elecciones?Suponiendo que no fuera Alberto Núñez Feijóo, prefiero que se repitan las elecciones. Cualquier cosa antes que un presidente del Gobierno que es capaz de llegar a acuerdos con quien sea con tal de mantenerse él en el Gobierno hipotecando el futuro de nuestro país.

¿Cuál es su valoración sobre las condiciones que ha puesto sobre la mesa Puigdemont y Junqueras?Hay tan poca transparencia... Con tanta que pedían al principio cuando llegaron las nuevas fuerzas políticas a la hora de negociar, ahora no nos enteramos de nada. Pero lo poco que sabemos es todo surrealista. Que se esté en este momento poniendo encima de la mesa la posibilidad de la amnistía me parece una cosa esperpéntica que va a romper incluso al propio Partido Socialista. Pero eso será más a medio plazo.