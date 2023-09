El plan de choque de Sanz alcanza las 30.000 actuaciones de limpieza para sanear la ciudad

A solo una semana para que se cumplan los primeros cien días de mandato del Gobierno municipal, el Ayuntamiento ya ha llevado a cabo cerca de 30.000 actuaciones de limpieza para poner a punto la ciudad. Y los vecinos le han hecho la 'prueba del algodón' a la ciudad, con resultados dispares, que van desde la plena satisfacción de algunos al descontento de otros, tal y como ha comprobado este medio y como se refleja a diario en las redes sociales, convertidas en termómetros del sentir de la ciudadanía.

Antes de iniciar el mandato, el alcalde, José Luis Sanz, ya alertaba del "grave problema de insalubridad" que generaba la suciedad en las calles y que se extendía a "todos los barrios". Dio testimonio de ello con fotos y videos de suelos llenos de manchas, mugre incrustada, fachadas con pintadas, basura arrojada fuera de los contenedores y cera de Semana Santa varios meses después de la celebración de la misma.

Y barriendo para el de enfrente, culpó a su antecesor en el cargo, a la "situación heredada", a "ocho años de mala gestión de Lipasam", a la "falta de organización y planificación de recursos humanos y de inversión" en maquinaria, y a la "falta de baldeos y papeleras", entre otras causas, como recuerdan fuentes municipales. Había dado con el talón de Aquiles de su adversario político y también, cabe resaltar, con uno de los principales problemas de la ciudad y de los sevillanos. Entonces Sanz era candidato y se mostraba como un revulsivo para revertir la situación.

">

Si bien el regidor reconoce que "queda mucho trabajo", desde que tomó posesión del cargo la limpieza ha sido una "prioridad" para el regidor, que nada más aterrizar en la Plaza Nueva ha puesto en marcha más de 27.000 actuaciones, entre las que destacan medidas como zafarranchos para eliminar la suciedad más incrustada o las pintadas en fachadas; operativos especiales para los grandes eventos; incremento de la limpieza diaria; adecentamiento del entorno de los colegios; renovación de contenedores de restos y aumento de los de aceite usado doméstico; alquiler de camiones de basura, debido a que el 84% de la flota municipal estaba estropeada; y aumento de efectivos en el taller para agilizar la reparación de la maquinaria.

Además, el Ayuntamiento ha iniciado una ronda de contactos con diferentes colectivos, que ha comenzado con el sector de viviendas y alojamientos turísticos con el que va a crear una mesa de trabajo permanente para mejorar la limpieza e impulsar campañas de concienciación cívica, tras las denuncia de los residentes del centro por la falta de limpieza en algunas calles del entorno monumental y en la zona antigua de Triana. Reuniones que proseguirán con "hosteleros y vecinos", además de otros afectados, según fuentes consistoriales.

Eliminación de pintadas en la calle Vascongadas de Sevilla Ayuntamiento de Sevilla

Medidas pendientes del plan de choque

Todo ello, en el marco de un plan de choque del que aún quedan por materializar otras iniciativas, como más inversión en maquinaria y en el aumento de la plantilla; un servicio de limpieza de grafitis por el que los ciudadanos podrán solicitar la eliminación de las pintadas; también equipos de limpieza urbana integral dependiente de los distritos, aumentar los ecopuntos y concretar campañas de concienciación. Medidas en las que ya está trabajando este equipo de Gobierno.

Pero lo cierto es que, pese a los esfuerzos del primer edil para que la ciudad vuelva a brillar, el problema de la suciedad sigue enquistado y la opinión de los sevillanos se divide en torno a este asunto. Frente a los que observan una gran mejoría en sus barrios con "un antes y un después" y avalan la nueva gestión, con un aumento notorio de la frecuencia e intensidad de la limpieza -que algunos incluso ven "exagerado"-, están los que consideran que la "acumulación de basura" persiste pese a la labor de los operarios. Eso sí, tanto Ayuntamiento como residentes coinciden en que la causa del problema no tiene que ver con la profesionalidad de los trabajadores de Lipasam. Y muchos apuntan a la falta de civismo. Así lo han explicado sevillanos de diferentes distritos a 20minutos.

"Ya han entrado las mangueras"

El presidente de la asociación de vecinos Tres Barrios (Pajaritos, Madre de Dios y Candelaria), Salvador Muñiz, da testimonio de las mejoras: "Hemos visto que se está limpiando y los trabajadores están cumpliendo perfectamente", con la esperanza, añade, de que se incorpore "más personal". "Ya han entrado las mangueras por la zona, que hacía mucha falta, y están cambiando contenedores", enumera Muñiz algunas de las iniciativas que ha observado en su distrito. "El compromiso que adquirió el alcalde se está cumpliendo", destaca, aunque puntualiza que tampoco se puede quejar del anterior del equipo de Gobierno socialista, que "siempre me atendían perfectamente".

Muñiz también hace alusión a la falta de civismo como una de las principales causas de la suciedad. "Hay una serie de personas y espacios que, por mucho que limpies, al día siguiente aparecen con la misma cantidad de basura", comenta, exculpando a los trabajadores de Lipasam que acuden cada día a trabajar.

El problema "no es porque no se haya limpiado, sino porque hay muchas personas que no levantan la tapa del contenedor", sostiene con agravio. Precisamente, los nuevos contenedores que el Ayuntamiento ha empezado a instalar en el barrio de Santa Clara, y que se extenderán por toda la ciudad, no tienen ni tapa ni pedal y cuentan con un único orificio amplio para introducir los residuos, facilitando así la labor a los ciudadanos.

Antes y después de una de las calles de la ciudad en las que ha actuado Lipasam. AYTO. SEVILLA

"Había mucha dejadez"

El problema de la educación cívica no entiende de barrios. Al otro lado de la ciudad, la presidenta de la asociación de vecinos Bermejales 2000, Concha Rivas, también alude a esta problemática y reclama "campañas de concienciación cívica". "La gente está acostumbrada a dejar la basura fuera de los contenedores", lamenta, y "lo que no puede ser es que se arroje basura a los alcorques o que no se recojan los excrementos de los perros". Pero desde que José Luis Sanz llegó a la alcaldía ha percibido mejoras en la limpieza. "Ya es exagerado", asegura.

Cuenta cómo una noche se despertó "con el ruido de los camiones, que limpiaban con agua a presión y detrás iba un operario. ¡Es la primera vez que lo veo!", exclama sorprendida de manera positiva. Hacía años que esta vecina no recordaba este nivel de baldeo. Su memoria le retrotrae a la época de la primera alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril, a la que "le dieron la Escoba de Oro". Fue en el año 1998.

Desde entonces lleva viviendo Concha Rivas en Sevilla y ha sido testigo en los últimos años del "abandono" progresivo de la ciudad en materia de limpieza. "Había mucha dejadez y conseguir que todo retorne a normalidad, que es lo que debe ser, será poco a poco". Pero esa "dejadez es también por parte de los vecinos", reitera.

Acumulación de basura en la Alameda de Hércules de Sevilla José Ortega

"Quiero vivir en una ciudad limpia"

"No es más limpio el que más barre sino el que menos ensucia", reflexiona un vecino al otro lado del río. Es José Ortega Montaño, profesor jubilado que vive en Triana y lector de 20minutos, con quien ha contactado indignado para denunciar una situación que califica de "deplorable". "Las calles de Triana están sucísimas y las bolsas de basura se acumulan en las papeleras. Es penoso", lamenta y asegura que no le gusta "vivir entre la suciedad que tiene Sevilla".

Desde el año pasado, ha interpuesto tres quejas en el distrito, dirigidas a Lipasam, para comunicar el problema en determinadas zonas. Pero no ha recibido respuesta ni del anterior gobierno municipal ni del actual. La última denuncia la intentó realizar hace solo unos días, llamó al 010 pero no recibió respuesta asegura. Comenta que la situación ha empeorado en las últimas semanas. "Solo quiero una ciudad limpia, ya que pago mis impuestos", concluye este vecino.

Cartones dejados en el suelo junto a cubos de basura J.Ortega

"Hace falta más personal y más asistencia"

Por su parte, el secretario y anterior presidente de la asociación de vecinos El Despertar, de Valdezorras, Francisco Rencoret, constata el problema de aglomeración de residuos. El problema para él es que "se acumula mucho cartón", y como solución para evitar este atolladero propone una mayor periodicidad de los operativos. "Los zafarranchos están bien hechos, pero deberían ser más a menudo, no es suficiente que vengan cada mes o dos meses", señala en referencia a la actuación de la empresa municipal de limpieza el día anterior a la llamada de este periódico.

Reclama "más personal y más asistencia" porque "lo necesita el barrio", así como adentrarse en todas las calles, no solo en las principales, ya que asegura que se ha "limpiado en Oso Panda y Liebre y las demás calles no existen". "Hemos reivindicado en el distrito y en los plenos que debe haber dos operarios, la gente está indignada", comenta con enfado.

Trabajos de limpieza en un parque de Sevilla. AYTO. SEVILLA

"Es un antes y un después"

Son más los residentes que sí han percibido "un antes y un después" en sus calles, como explica Diego, que no quiere dar su apellido por temor a represalias. Vive en el barrio de Contadores, en Cerro-Amate, donde además de la falta de limpieza arrastran desde hace años otros problemas de vandalismo y ruido con motivo de los barrios colindantes. "Estábamos bastante abandonados. Lipasam venía y hacía su trabajo, pero no era suficiente, no había comunicación para poder decir las necesidades. Desde que José Luis Sanz estuvo viniendo en precampaña al barrio la situación ha cambiado", afirma este vecino, gracias en parte a una comunicación "más fluida" con el distrito. "Antes teníamos que llamar al 010 y los problemas no se resolvían al momento". Ahora "tenemos el contacto de la subdirectora del distrito para contarle todos los problemas que hay".

Precisamente, impulsar un nuevo canal de comunicación para favorecer una relación más directa y cercana con los vecinos a través de los distritos, así como la colaboración entre las diferentes áreas para mejorar la efectividad en la resolución de problemas son iniciativas que ha impulsado Sanz desde que llegó a la alcaldía, como informan desde el Consistorio. "Se nota la limpieza, hay una planificación, vienen a baldear. Se nota que es otra forma de trabajar. Como cualquier vecino de una ciudad pagamos los impuestos, pedíamos un barrio limpio y unos árboles en condiciones", continúa Diego, que elogia el "esfuerzo" de Lipasam. "Es un primer paso", concluye, con la esperanza de vivir en un barrio "próspero, habitable, limpio y seguro".

"Estamos incrementando todos los refuerzos posibles"

"Nos hemos encontrado con una situación desorganizada, con mucha suciedad y sin escuchar a la ciudadanía, y ahora estamos incrementando todos los refuerzos posibles para que todo esté limpio y se actúe de la manera más coordinada posible gracias también al gran esfuerzo de los trabajadores de Lipasam", ha asegurado la delegada del ramo, Evelia Rincón, quién, cabe destacar, se mantiene muy activa en las redes sociales respondiendo las demandas de los vecinos en referencia a la limpieza y el arbolado y parques y jardines, áreas que también dirige la edil.