El primer mandato de Sanz en Sevilla será el de la limpieza y el de "los barrios y distritos"

El alcalde electo de Sevilla, José Luis Sanz, comenzará su andadura al frente del Ayuntamiento hispalense a partir del próximo 17 de junio, fecha en la que se constituirán los consistorios surgidos de las elecciones municipales del 28 de mayo. Los 14 concejales obtenidos por el popular en las urnas, a solo dos de la mayoría absoluta, le permitirán gobernar en solitario, toda vez que suma más que la izquierda junta y que la del PP ha sido la lista más votada.

Sin tiempo que perder, el próximo alcalde de la capital hispalense tiene claras cuáles son sus prioridades, tanto a corto como a medio y largo plazo. Tan solo un día después de los comicios, el propio Sanz explicó que el suyo es un proyecto de largo recorrido porque "recuperar el terreno que ha perdido la ciudad en los últimos años es más difícil". Pero al mismo tiempo, se mostró convencido de que en su primer mandato conseguirá que Sevilla "vuelva a funcionar".

Es por ello que, más allá de algunos de los proyectos que el popular presentó durante la campaña electoral, esta primera legislatura será "la de los distritos y los barrios", de forma que todos los delegados y los directores de distrito "sean como un alcalde" en su zona de actuación, explica a 20minutos el equipo de Sanz.

En el muy corto plazo, la primera actuación está clara desde hace tiempo: un plan de choque para limpiar la ciudad, que "ya está desarrollado" y que, según los cálculos del alcalde electo, hará que los resultados se noten en unos seis u ocho meses, con una inversión cercana a los 47 millones de euros.

El decálogo de medidas para conseguir que Sevilla "no sea la ciudad más sucia de España" pasa, en primera instancia, por poner al frente de Lipasam a un nuevo gerente, "un profesional y no un político". Y después, por una serie de iniciativas como la contratación de entre 160 y 200 trabajadores; incrementar la frecuencia del barrido manual y mecanizado y del baldeo mixto; crear un equipo de limpieza urbana integral por distrito; potenciar el servicio de limpieza de fachadas; renovar la mitad del parque total de contenedores –que, según los últimos datos de la empresa municipal correspondientes a 2022, ascienden a 19.543, de los que 7.971 son para la recogida selectiva de residuos–, así como ampliar los equipos para su lavado interior; aumentar la flota de vehículos y su renovación, toda vez que, por ejemplo, de 53 equipos de baldeo, 38 tienen más de 18 años, cuando su vida útil es de entre diez y doce; instalar ecopuntos en todos los barrios; mejorar el servicio de atención de incidencias de Lipasam; y elaborar un plan de recogida de naranjas.

Nuevas delegaciones

A la espera de que Sanz conforme el que será su equipo de Gobierno, el futuro alcalde ha empezado ya a dar forma al nuevo organigrama, que incluirá cuatro nuevas delegaciones muy específicas. Una, precisamente, será la de Limpieza, Parques y Jardines y Arbolado, a la que se sumarán una de Patrimonio; Cartuja y Parques Innovadores; y Barrios de Atención Preferente.

Esta última pondrá el foco en los barrios más desfavorecidos de la ciudad, que cada año encabezan la lista de los más pobres de España y que aglutinan al 15% de la población de Sevilla. "Si la ciudad no resuelve el problema de los barrios más pobres, en veinte años no será nada", afirmaba Sanz en una reciente entrevista con este medio, en la que lamentaba la ausencia de un "alcalde exigente" y proponía medidas de transformación social y urbanística.

Algunas de esas medidas pasan por el "reequipamiento" de los barrios, la construcción de nuevas viviendas y la rehabilitación de las ya existentes; políticas de formación e inserción sociolaboral; medidas que ayuden a la conciliación de la vida familiar y laboral; planes específicos de empleo; o el incremento de la plantilla de las Unidades de Transformación Social (UTS).

No al Plan Respira y sí a una Feria más corta

La Sevilla que el alcalde electo ha dibujado durante la pasada campaña electoral gira en torno a una veintena de proyectos concretos, que abarcan desde cuestiones de movilidad, con la construcción de más aparcamientos o la construcción de dos nuevos pasos subterráneos, a la construcción de 8.000 viviendas en ocho años mediante la colaboración público-privada; la intervención en barrios específicos, como Sevilla Este; la mejora de los accesos a la ciudad; la transformación del río; actuaciones en los parques empresariales; medidas contra las altas temperaturas con más sombras y zonas verdes; la unificación del paisaje urbano; o el impulso de los conventos.

Pero hay algunas medidas en concreto que José Luis Sanz tiene previsto llevar a la práctica más pronto que tarde. Una de ellas tiene que ver con la movilidad y el Plan Respira que el anterior equipo de Gobierno socialista iba a implantar en esta legislatura, y que supone la restricción del tráfico privado, salvo excepciones, al centro y Triana. El popular, en cambio, tiene claro que ese plan, de momento, no se va a poner en marcha. Sanz se ha declarado partidario de continuar con las peatonalizaciones y considera que la limitación del tráfico es positiva, pero siempre y cuando se den dos condiciones indispensables: más aparcamientos y más transporte público, que permitan que las zonas afectadas estén bien conectadas con el resto de la ciudad. Mientras "no haya alternativas", reitera, no será una realidad.

En otro orden de cosas, el alcalde electo también se ha declarado partidario de revisar el actual modelo de la Feria de Abril, más largo que el anterior, al considerar que este "empieza a dar síntomas de agotamiento". Su propuesta, eso sí, será sometida a una nueva consulta entre los sevillanos, como sucediera con el anterior cambio. Respecto a esta fiesta mayor, Sanz propone también "optimizar" el espacio para que haya 300 casetas más e incrementar el transporte público.