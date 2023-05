El PP arrebata Sevilla al PSOE y José Luis Sanz será el próximo alcalde en solitario

Vuelco en la Alcaldía de Sevilla, que esta noche del 28 de mayo se ha teñido de azul con la victoria del candidato del PP, José Luis Sanz, que ha conseguido arrebatarle el bastón de mando al socialista Antonio Muñoz y recuperar así para los suyos una de las plazas más significativas de España, la cuarta ciudad del país y el último gran bastión del PSOE. La batalla por la capital de Andalucía se preveía de lo más ajustada, pero la victoria de Sanz, con 14 concejales, a tan solo dos de la mayoría absoluta, despeja por completo el camino al popular, que no necesitará cogobernar con Vox para ser el próximo alcalde de Sevilla, al no haber conseguido el bloque de izquierdas conformar una mayoría suficiente.

Los resultados del 28-M confirman que el efecto de la mayoría absoluta de Juanma Moreno en las elecciones autonómicas de 2022 sigue muy latente en la ciudad. No en vano, el presidente de la Junta se ha volcado en la campaña electoral y lo ha hecho, de forma muy especial, con su candidato en Sevilla. Estas elecciones municipales confirman también en la capital hispalense la desaparición de Cs, que ha sido completamente fagocitado por el PP. Y también que la división de la izquierda a la izquierda del PSOE, con dos fuerzas que han concurrido por separado, les ha terminado pasando factura en las urnas.

El bloque de las derechas, con un ligero crecimiento de Vox, ha superado en cerca de 30.000 votos al de la izquierda. El PP de Sanz consiguió 14 ediles de los 31 en liza, frente a los ocho que obtuvo en 2019, con el 41,17%% de los apoyos (al 100% escrutado), lo que supone cerca de 60.000 sufragios más que hace cuatro años. Por su parte, Vox consiguió tres concejales, uno más que los que tiene ahora, con el 8,9% de los votos.

Mientras, el socialista Antonio Muñoz, que se enfrentaba por primera vez a las urnas tras llegar a la Alcaldía en sustitución de Juan Espadas en enero de 2022, solo consiguió 12 concejales, uno menos que ahora, con el 34,19% de los votos, lo que supone para el PSOE haberse dejado por el camino en estos cuatro años cerca de 13.700 apoyos en Sevilla. A su izquierda, la confluencia Con Andalucía, impulsada por Podemos e IU, junto con otras seis fuerzas y liderada por Susana Hornillo, solo obtuvo dos asientos con el 7% de votos.

Adelante Andalucía, con Sandra Heredia a la cabeza, y Cs, con Miguel Ángel Aumesquet, se quedan sin representación municipal al no alcanzar el 5% de los votos que dan entrada al Consistorio. La andalucista se quedó cerca del 4%, y la formación naranja, con apenas un 1,5%.

Hay que tener en cuenta que en los ayuntamientos, se elige en primera instancia como alcalde a aquel que obtiene el apoyo del resto de concejales con mayoría absoluta. Si ningún candidato lo consigue, se proclama como regidor al aspirante de la lista más votada. Por tanto, al sumar solo 14 ediles el PSOE y Con Andalucía, bastará el apoyo de Vox en la primera vuelta para que Sanz sea alcalde y, de no obtenerlo, será proclamado regidor con mayoría simple el 17 de junio, lo que le permitirá gobernar en solitario los próximos cuatro años.

"Quiero ser alcalde de todos los sevillanos, me hayan votado o no, porque nuestro proyecto de cambio es para todos y para que esta ciudad vuelva a funcionar y sea más segura", ha afirmado Sanz, que asegura que "me voy a dejar la piel". Para ello, abundó, va a contar con un "aliado perfecto", un "gran presidente de la Junta, que ha conseguido que Andalucía sea una de las grandes locomotoras del país" y ahora va a tener también a Sevilla a "velocidad de crucero".

El PP se hace con siete distritos de once

Todos los partidos se han volcado durante la campaña electoral en los barrios, que han situado en el eje de sus principales propuestas y promesas. Lo hizo el socialista Antonio Muñoz, que aseguraba que ningún Gobierno había invertido tanto en los barrios como el suyo. Y lo hizo Sanz, que ha desarrollado una campaña de 600 días muy crítica, precisamente, con la gestión municipal en este aspecto. "Los barrios están completamente abandonados", insistía una y otra vez.

Y ahora, con los resultados definitivos ya sobre la mesa, las elecciones municipales han dejado un mapa político de la ciudad muy diferente al que se conformó en los comicios de hace cuatro años. No en vano, de los once distritos en los que se divide la capital hispalense, el PP se hizo con la victoria en siete de ellos, lo que supone haber recuperado cuatro con respecto a 2019. Los mismos cuatro que ha perdido el PSOE, que pasa de liderar ocho distritos a solo cuatro.

Así, el PSOE retiene únicamente los distritos Cerro-Amate, Este-Alcosa-Torreblanca, Macarena y Macarena Norte; mientras que el resto quedan en manos del PP.

La movilización, además, ha sido mayor que en las elecciones locales de 2019, cuando la participación se quedó en un 58,76%, frente al 61,29% del 28-M, con un nivel de abstención del 38,7% (más del 41% hace cuatro años).

Siete de ocho capitales

La victoria del PP en Sevilla se replicó en prácticamente todas las capitales de provincia andaluzas. El PP ganó los comicios en todas ellas, excepto en Jaén, y lo hizo con mayoría absoluta en Málaga, Almería, Córdoba, Cádiz y Granada. También se alzó con la victoria en Huelva, donde quedó a solo un edil de la mayoría absoluta. Y únicamente perdió en Jaén, por tan solo 300 votos de diferencia con el PSOE. Allí, todo dependerá de la formación Jaén Merece Más.