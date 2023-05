Sanz apuesta por un proyecto "a largo plazo" en Sevilla para "recuperar todo lo perdido"

"Estamos empezando un nuevo ciclo político en Andalucía y España". Así de exultante se mostró este lunes el líder del PP-A y presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras los resultados de las elecciones municipales del pasado domingo, en las que los populares se habían marcado un claro objetivo: equilibrar el poder territorial en la comunidad, que hasta ahora recaía de forma holgada en manos de los socialistas. Y, a tenor de los resultados, el reto parece más que cumplido, con una clara victoria en siete de las ocho capitales de provincia –cinco con mayoría absoluta–, una de ellas la de Sevilla, hasta ahora último gran bastión socialista.

La victoria del popular José Luis Sanz, que con 14 ediles (a dos de la mayoría absoluta) podrá gobernar en solitario sin pactar con Vox, ha sido clave para el PP. Y este lunes, el alcalde electo de la capital hispalense quiso hacer una declaración de intenciones y aseguró que su proyecto de ciudad es "a largo plazo". Este, explicó, "no se resuelve en una sola legislatura" porque "recuperar ese terreno que ha perdido la ciudad en los últimos años es más difícil", aunque se mostró convencido de que en estos próximos cuatro años sí podrá conseguir que Sevilla "vuelva a funcionar", lo que significa que "empiece a estar más limpia, más verde, cuente con más aparcamientos y sea más segura".

Así, Sanz apuntó que una de sus primeras medidas será que la capital esté más limpia, para que "la ciudad más bonita del mundo ­–parafraseando al fallecido Antonio Gala– deje de ser la más sucia de España". Igualmente, el popular incidió en la necesidad de corregir el problema de los pisos turísticos, porque en el Casco Antiguo "no cabe uno más". Y apostó también por "recuperar la capitalidad cultural", con iniciativas como una Feria del Libro que se "igual o más importante que la de Madrid". Por último, y en lo que a proyectos se refiere, Sanz abogó por impulsar la ciudad para que sea la "capital aeronáutica del Sur de Europa junto a Toulouse y Hamburgo". Así, manifestó, "quiero que Sevilla se consolide como capital empresarial y tecnológica de Andalucía y que no se resigne, como ha pasado en estos ocho años, a depender solo del turismo".

Respecto al mandato, el próximo alcalde de Sevilla insistió en que el próximo 17 de junio –fecha en la que se constituyen los ayuntamientos– "saldré elegido alcalde porque soy la fuerza más votada". Después, admitió, tendrá que buscar acuerdos para sacar adelante asuntos como los Presupuestos, aunque se mostró dispuesto a negociar no solo con Vox, sino con "cualquier grupo político que anteponga los intereses de la ciudad a los propios".

En cuanto a los resultados del 28 de mayo, Sanz señaló "tres variables". La primera, el balance de la "mala gestión" del anterior equipo de Gobierno socialista en contraposición a un proyecto, el suyo, "ilusionante". En segundo lugar, admitió que el "‘efecto Juanma’ pesa mucho". Y por último, aludió a la "ola contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que decidió que [Juan] Espadas diera la 'espantá' del Ayuntamiento y que se quedara [Antonio] Muñoz".

Análisis en el PSOE-A

Por su parte, los socialistas andaluces reunirán este martes a su Ejecutiva para analizar los resultados que, señalan, no han sido buenos, a pesar de mejorar los de las autonómicas de hace casi un año. Fuentes de la formación admiten, además, que la derrota en la ciudad de Sevilla ha sido la "más dolorosa", y reconocen que perder la capital hispalense "no entraba en sus planes".

El alcalde en funciones, Antonio Muñoz, no se ha pronunciado este lunes sobre su derrota, pero sí lo hizo el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, que consideró que los resultados son "malos" y "no podemos poner ningún tipo de paño". En todo caso, estos "tienen muchas lecturas" y no se han debido a "una sola razón". En lo positivo, destacó que, a pesar del "tsunami" del PP en España, "el PSOE-A mantiene más concejales que el PP y más municipios".

Moreno pide "ejemplaridad"

El líder andaluz, Juanma Moreno, se reunión este lunes con los ocho candidatos de las capitales andaluzas durante la reunión de la Junta directiva del PP-A, donde el líder autonómico pidió a todos los alcaldes de la formación, tanto a los que repiten como a los que se estrenarán con el bastón de mando a partir del 17 de junio –fecha de la investidura en los ayuntamientos– que tengan "ejemplaridad y humildad" para no "decepcionar" a los ciudadanos.

Moreno reclamó a los regidores electos que sepan interpretar los resultados del 28-M, que calificó como "históricos", y que son "una confianza que depositan" los vecinos en la opción política que representan. Por ello, les insistió en "no defraudar nunca" esa confianza y que "se diga siempre la verdad sobre lo que se puede o no hacer". En sus manos está demostrar, continuó el presidente de la Junta, que el PP-A es el partido que "más se parece a esta tierra, trabajadora y honesta". Y es que, en su opinión, por mucha mayoría absoluta y votos que se hayan logrado, "siempre el decoro, la corrección y anteponer los intereses de los ciudadanos por encima del particular y de la formación política".

El cambio en Andalucía, abundó el líder regional, se consolidó tras su mayoría absoluta de los comicios autonómicos de 2022, pero quedó "limitado" por la acción de alcaldes de otras formaciones, "que no tenían la misma ambición y visión" que el Gobierno que él lidera. Pero el domingo, concluyó, los ciudadanos mandaron un mensaje muy "claro" en las urnas para que "desde los ayuntamientos hagamos también reformas para que el cambio en Andalucía sea más rápido y eficiente".

El PP consiguió el domingo el 38% de los votos, con cerca de un millón y medio de apoyos, 432.700 más que en los comicios locales de 2019 y 185.273 más que los obtenidos por el PSOE, cuyos apoyos han caído al 33%. También los populares han conseguido incrementar su nómina de concejales hasta los 3.373, que suponen 880 más que hace cuatro años, si bien en este caso, los socialistas les siguen sacando ventaja con 3.780 ediles, 428 menos que en las últimas municipales.