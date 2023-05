La de José Luis Sanz, candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, ha sido sin duda la campaña electoral más larga, que comenzó hace más de un año y medio por decisión propia para poder vivir como alcaldable "dos ciclos completos de la ciudad". Su conclusión, después de este tiempo, es clara: en la ciudad se respira "abandono" y "ganas de cambio".

El popular está convencido de que su formación ganará las elecciones y de que él será investido como alcalde el próximo 17 de junio. Hasta ese momento, afirma, el "mejor alcalde de Sevilla habrá sido Juanma Moreno". Su victoria, además, será "el principio del fin de Pedro Sánchez".

José Luis Sanz Ruiz Sevilla, 1968 Licenciado en Económicas y Empresariales, el candidato del PP ha sido alcalde de Tomares durante 14 años y es senador elector por Sevilla desde diciembre de 2019. Está casado y tiene dos hijos.

Lleva casi 600 días de precampaña. ¿Qué sensaciones tenía cuando empezó y cuáles tiene ahora?Fui yo el que se empeñó en empezar tan pronto porque creía que tenía que estar de candidato durante dos ciclos de la ciudad: dos Navidades, dos Semanas Santas y dos Ferias. Sevilla es una ciudad muy grande y sabía que tenía muchos problemas, necesitaba esos 600 días. Y ahora estoy un poco abrumado porque, aunque te esperas los problemas, no esperas una ciudad tan dejada y unos barrios tan ignorados. Vayas donde vayas, en cualquier rincón de Sevilla respiras una dejadez y un abandono que hace muchos años que no se recuerda. Y ganas de cambio político.

Las encuestas apuntan a un resultado muy ajustado. ¿Cuál es su pronóstico?Las encuestas las lees y sigues trabajando, son una foto fija de un momento. Lo que hay es que quedarse con una secuencia. Yo vengo analizando las encuestas del último año y todas dicen lo mismo, que la tendencia es que el PP sube siempre un poquito y que el PSOE siempre baja un poquito. A eso le unimos el abandono de los barrios de Sevilla y que se respira perfectamente en la calle que en esta ciudad hay ganas de cambio. Si sumas todo eso, estoy convencido de que el 28 de mayo por la noche el PP será la primera fuerza política.

¿Pesa mucho la responsabilidad de arrebatar al PSOE su último gran bastión?Es una responsabilidad añadida, la de coger muchos toros por los cuernos y afrontar muchos problemas para conseguir que esta ciudad funcione y recupere el mucho espacio que ha perdido respecto a otras capitales. Y a nadie se nos escapa que Sevilla es un símbolo para el PSOE a nivel nacional y andaluz. El PSOE de Sevilla siempre ha tenido mucha fuerza, es la capital con mayor número de habitantes que gobiernan, por lo que van a poner toda la carne en el asador. Y eso, entre comillas, me mete a mí más presión. Pero yo voy a seguir en la calle y en los barrios, independientemente de las variables nacionales que pueden influir y que influyen.

¿Cree posible replicar la hazaña de Juan Ignacio Zoido de 2011 y conseguir mayoría absoluta?Ahora mismo no veo ese escenario. Aquellos 20 concejales venían de la peor época del Ayuntamiento de Sevilla, la de mayor corrupción, con casos que salían todas las semanas, como Mercasevilla y los ERE, de un pacto nefasto para la ciudad, el del PSOE con IU, un Ayuntamiento súper endeudado. Y en la calle había un clima de crispación social contra ese Gobierno de coalición que hoy en día no hay. Pero igual que le digo una cosa, le digo que la sensación de abandono que tienen los sevillanos en cualquier barrio me llama mucho la atención y hacía tiempo que no lo veía.

¿Está dispuesto a pactar con Vox si los necesita para ser alcalde?Es que estoy convencido de que voy a ser la primera fuerza política. Voy viendo encuestas, sensaciones de la calle, variables nacionales que pueden incidir. Y, con la ley electoral del Ayuntamiento, si Dios quiere el próximo 17 de junio seré investido alcalde, no tendré que pactar con nadie. Mi intención es ilusionar y convencer al mayor número posible de sevillanos que me permitan una mayoría de Gobierno en solitario, una mayoría suficiente.

¿Confía en que el efecto Moreno se prolongue hasta el 28-M?El efecto Moreno es brutal en toda Andalucía y en la ciudad de Sevilla muy especialmente. Porque el cambio político en Andalucía le ha venido muy bien a Sevilla. Ahí está la línea 3 del metro, el Hospital Militar, que ya es una realidad, la Ciudad de la Justicia, cuya primera fase empezará ya en junio. Y todo lo que viene: la actualización de la línea 2, el hospital Maternal de Cartuja, nuevos centros de salud… El efecto Juanma en Sevilla tiene muchísimo peso y evidentemente hay mucho votante socialista que en las últimas elecciones autonómicas por primera vez cogió una papeleta del PP para votarle. Yo aspiro a que ese votante socialista vuelva a coger la papeleta para el candidato de Juanma Moreno en estas elecciones municipales en Sevilla.

Feijóo lo ha arropado en varias ocasiones. ¿Cree que el resultado de Sevilla será determinante para el PP de cara a las generales?Por el valor simbólico que tiene Sevilla, es importante arrebatarle al PSOE esta Alcaldía. Insisto, esta es la ciudad con mayor número de habitantes que gobiernan los socialistas y no van a tener otra, ni Madrid, ni Barcelona, ni Valencia. Solo les quedaría Sevilla como gran capital española. Y yo creo que en Sevilla va a empezar el principio del fin de Pedro Sánchez.

José Luis Sanz, candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla. ANÍBAL GONZÁLEZ

Usted dice que Sevilla no funciona, ¿qué significa eso?Que los servicios públicos municipales no funcionan. No funciona la empresa de limpieza, la ciudad está hecha una porquería como nunca ha estado y la OCU ya nos sitúa entre las tres ciudades más sucias de España. El tráfico es un caos porque las grandes obras no se han planificado y convierten la ciudad en una ratonera. No se puede aparcar en casi ningún barrio de Sevilla a las 20.30 de la tarde. El transporte público funciona regular. Las zonas verdes están mal cuidadas y la seguridad va cada vez peor, con nueve puntos de tasa de criminalidad en este último año, porque faltan policías locales y nacionales. Policías nacionales que, por cierto, el alcalde socialista no les reclama al Gobierno de Pedro Sánchez. Eso es que la ciudad no funcione.

El alcalde acusa a la oposición de presentar Sevilla como una ciudad tercermundista. ¿Cree que hay algo que se esté haciendo bien o que sí funcione?[Largo silencio] Lo más básico funciona cada día peor. No tenemos un proyecto de futuro y hemos perdido mucho espacio con respecto a otras capitales españolas. Sí es verdad que en Sevilla hay una calidad de vida brutal, pero también creo que esta podría ser mucho mayor si funcionaran los servicios básicos, si esta capital arrancara y recortara todos esos espacios que hemos perdido. Todo lo que funciona bien parece que depende de la Junta de Andalucía. Yo digo mucho que Juanma Moreno se ha convertido en el mejor alcalde de Sevilla por el esfuerzo inversor que desde hace mucho tiempo está haciendo la Junta en la ciudad, que hacía tiempo no recordábamos.

¿Cómo es la Sevilla que sueña José Luis Sanz?Es una Sevilla que siga siendo una potencia turística, pero en la que se resuelvan muchos problemas que el turismo está empezando a generar; que recupere la capitalidad cultural de Andalucía; que sea capital empresarial y tecnológica de la comunidad; y que sigamos siendo, junto con Toulouse y Hamburgo, la capital aeronáutica del sur de Europa, potenciando y defendiendo mucho nuestra industria de defensa, que tiene un peso muy importante en el PIB de la ciudad y del área metropolitana. Esa es la ciudad que yo quiero dentro de 15 o 20 años.

¿Y cree posible conseguirlo?Es imposible si antes no resolvemos una serie de cosas. Esa ciudad dentro de 20 años no va a existir si antes no la ponemos a funcionar y si no resolvemos un gran problema, el de los barrios más pobres de España. Si Sevilla no afronta esa realidad con la que convivimos desde hace mucho tiempo, la ciudad dentro de 20 años ni va a ser una potencia turística ni va a recuperar ninguna capitalidad cultural, ni va a ser capital empresarial, ni tecnológica, ni mucho menos va a ser capital aeronáutica. No será nada, porque esos barrios, lejos de reducirse, se van extendiendo como una mancha de aceite, porque ha faltado un alcalde exigente, inconformista, capaz de reclamarle a las otras administraciones competentes, la central y la autonómica, los esfuerzos inversores que hacían falta.

¿Cuál es su propuesta entonces para solucionar el problema definitivamente?Primero, un alcalde que coordine todos esos esfuerzos, porque es verdad que se hacen, pero muchas veces de forma muy desorganizada. Aplicar medidas de transformación social y urbanística, porque, según los criterios que se han seguido, hemos convertido muchas veces esos barrios en islas o guetos, que ni siquiera han estado unidos a la ciudad por transporte público. Hay que hacer políticas de vivienda, remodelar espacios comunes y públicos y, por supuesto, muchos planes de empleo, muchas políticas educativas, muchos planes de formación, pero sobre todo planes de empleo y políticas de vivienda.

José Luis Sanz, candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, durante la entrevista. ANÍBAL GONZÁLEZ

Ha comparado muchas veces Sevilla con otras ciudades españolas, como Málaga, Valencia... ¿Qué han hecho ellas bien y nosotros mal?Han tenido la suerte de tener grandes alcaldes con un proyecto de ciudad en la cabeza, lo han sabido desarrollar y han reinventado sus ciudades. Valencia tuvo una grandísima alcaldesa, Rita Barberá, que transformó la ciudad. Málaga ha tenido desde 1999 a un grandísimo alcalde, Francisco de la Torre, que ha convertido Málaga en la ciudad de los museos, mientras que aquí tenemos la segunda pinacoteca de España y no la ponemos en valor. Zaragoza, que nos ha adelantado en el ranking de las ciudades con más habitantes, ha tenido también un alcalde con un proyecto de ciudad. Y aquí nos ha faltado ese alcalde con un proyecto capaz de desarrollarlo. Ni el señor [Juan] Espadas fue ese alcalde y del señor Muñoz, creo que todo lo bueno que teníamos que ver ya lo hemos visto.

Si es el próximo alcalde, ¿cuál será la primera medida que tome?El síntoma más evidente del abandono y la dejadez de la ciudad es la falta de limpieza. Es necesario un plan de choque urgente para limpiar la ciudad. Y organizar la empresa. Lipasam tiene una gran plantilla de trabajadores, pero el problema es que está mal organizada, mal dirigida y mal gestionada. En estos ocho años, no se ha planificado el incremento de plantilla, las inversiones y la maquinaria que hacían falta, con lo cual la empresa no funciona. La ciudad está hecha una porquería y lo primero es organizar esa empresa y poner en marcha un plan de choque.

Y al contrario, ¿hay alguna ordenanza o proyecto actual que mandará al cajón?Hay ordenanzas actuales que hay que endurecer, como la de los patinetes. También se me vienen otras cosas a la cabeza. Por ejemplo, a mí me da mucha pena salir un sábado al mediodía y encontrarte que todo el centro es el paraíso de las despedidas de soltero o de soltera, con charangas y megáfonos. Creo que ese turismo no le aporta absolutamente nada a Sevilla, hay muchos vecinos del centro que están ya hartos de ruido. Eso se arregla con ordenanzas y el cumplimiento de la normativa. Porque muchas veces ni siquiera hay que endurecer las ordenanzas, están, pero no se cumplen. Y eso es por la desidia municipal.

Me habla del turismo de despedidas de soltero ¿Cuál es su postura sobre los pisos turísticos?El gran responsable de que se nos hayan ido de las manos los apartamentos con fines turísticos es el que fuera delegado de Turismo en el Ayuntamiento durante siete años, hoy alcalde, Antonio Muñoz. En esos años se dieron licencias que incrementaron las plazas en 45.000 y ahora la situación se ha desbordado. En Sevilla no cabe ni un apartamento turístico más. El turismo genera muchos problemas de convivencia porque está muy concentrado en un solo triángulo, Alcázar, Catedral y barrio de Santa Cruz, por lo que hay que intentar descongestionarlo poniendo en valor nuevas rutas. Con todos mis respetos, Sevilla lo tiene todo frente a otras ciudades, un poder de atracción brutal, unas posibilidades infinitas: la ruta judía, la de Triana, la de la Macarena, la mudéjar, la almohade, la de las Casas Palacios, la de los conventos... Pero hay muchísimo patrimonio de Sevilla que está todavía sin rehabilitar y están al margen de esa oferta cultural y turística de la ciudad.

¿Corre Sevilla el peligro de perder su idiosincrasia?Evidentemente, sí. Y hay que tener mucho cuidado, porque a Sevilla vienen muchos turistas no solo para visitarla, sino también para vivirla, porque aquí tenemos una forma de ser que forma parte de nuestro ADN, de nuestra idiosincrasia, vivimos mucho en la calle, en los bares. Y si empezamos a cambiar mucho para adaptarnos al turismo, convertiremos a Sevilla en un parque temático que no tendrá ningún atractivo para el que viene de fuera, que, insisto, no solo viene a visitar ese inmenso patrimonio y el casco histórico más importante de Europa, sino también a vivir la ciudad y a vivir como el sevillano.

¿Qué hay que hacer para que el turismo no sea el principal o único motor económico de la ciudad?Ese es uno de los grandes errores del PSOE. Es verdad que es nuestra principal industria, y hay que cuidarla y mimarla, pero el gran fallo de los dos alcaldes socialistas que hemos tenido es que lo han basado todo en ello y se han resignado a que Sevilla solo era turismo; y Sevilla no puede depender única y exclusivamente de este sector. Su futuro está en el turismo, por supuesto, pero también en conseguir que vuelva a ser una ciudad atractiva para la inversión y competitiva, porque cuando eso pase vendrá empresa, industria y se generará empleo de calidad.

José Luis Sanz, candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla. ANÍBAL GONZÁLEZ

Presentó hace poco una propuesta de peatonalización del Paseo Colón que ha levantado mucho revuelo. ¿Puede explicarla?Causó el mismo revuelo que cuando Alberto Ruiz Gallardón dijo en Madrid que había que soterrar la M-30, que le dijeron que estaba loco. Evidentemente, soterrar el Paseo de Colón no es una prioridad para pasado mañana, la prioridad son los barrios. Pero la ciudad tiene que tener proyectos de futuro ambiciosos, que sean sueños para Sevilla, porque los sueños muchas veces, cuando se trabajan, se convierten en realidades. ¿Por qué me parece a mí este proyecto un sueño? Eliminas el tráfico en superficie, dejando solo un carril por encima para el transporte público eléctrico; y eliminas esa barrera entre el Arenal y el río. Desgraciadamente, la ciudad lleva muchos años sin disfrutar del río como podríamos hacerlo. Por eso, para mí, convertir esa avenida de tráfico en una ribera verde, en una orilla del Guadalquivir, me parece un sueño.

¿Qué otras mejoras en movilidad creen que hacen falta en la ciudad?Como alcalde de Sevilla, le exigiré a la Junta su compromiso, que sé que lo tiene, para la ampliación de la red de metro, fundamental para la movilidad en la ciudad. Fundamental también la conexión ferroviaria entre el aeropuerto y Santa Justa. Y la SE-40, obra fundamental para la movilidad del área metropolitana y de Andalucía occidental, que está llamada a ser un motor económico de la ciudad porque creará nuevas áreas de actividad económica a su alrededor. Así que espero ser el alcalde que, de la mano del presidente de la Junta, acudamos a Moncloa en diciembre a ver al presidente [Alberto Núñez] Feijóo a sacarle su compromiso de terminar la SE-40 y retomar el proyecto de los túneles, porque el puente es una mentira. Un puente que está en pleno pre Coto de Doñana no va a tener nunca el informe medioambiental favorable; un puente encima de una base aérea militar, El Copero, que tiene muchísima más actividad de la que nos creemos, no va a tener nunca el informe favorable del Ministerio de Defensa. Y un puente que puede condicionar la entrada a uno de los principales motores económicos de la ciudad como es el Puerto, no por la altura de los barcos, sino de las cargas.

Me habla de infraestructuras que no competen al Ayuntamiento. ¿Tiene previsto algo a nivel municipal?Tengo que insistir en que lo fundamental es seguir ampliando la red de metro, terminar el tramo Norte y empezar el tramo Sur, que para mí será tan prioritario como la línea 2, que dará solución a un barrio que hoy es una isla, Sevilla Este, en el que viven 98.000 personas con solo tres líneas de Tussam. Respecto a la empresa municipal, hay que incrementar líneas, mejorar la velocidad comercial, las conexiones con los barrios y los motores económicos de la ciudad, el Puerto, la Cartuja y los parques empresariales. Todo eso hay que mejorarlo pensando en la movilidad de la ciudad, pero fundamentalmente ampliar la red de metro. Línea 3 y línea 2, sí o sí.

¿Cree que Sevilla es una ciudad insegura?Sí, cada día lo pone más de manifiesto la tasa de criminalidad, que ha subido nueve puntos en este último año. Faltan 500 efectivos de la Policía Local, que está mal organizada, mal dirigida, desmotivada, con instalaciones muchas veces indignas, malos equipamientos, el turno de noche es un desastre, hay grupos, como el Diana (violencia de género), que hay días que tienen 23 efectivos para toda la ciudad, el grupo contra el absentismo escolar es un chiste, la unidad de drones es una mentira... Pero es que faltan también 500 efectivos de la Policía Nacional. Como alcalde, exigiré a Pedro Sánchez o al ministro Marlaska que a qué esperamos para mandar esos 500 policías. Luego hay otras capitales que sí han invertido mucho en zonas de videovigilancia, donde en casi cualquier esquina de una calle hay una cámara. Pues en Sevilla, busque usted una cámara. Solo las han instalado ahora en todo el centro para multar, para implantar presuntamente el Plan Respira. Pero como no van a ganar las elecciones, ese plan no se va a implantar y esas cámaras se utilizarán para otra cosa.