Evelia Rincón dirigirá Limpieza, Pimentel asume el área económica y Bueno, Hacienda: así es el nuevo Gobierno de Sanz en Sevilla

Un equipo "preparado, con ilusión y vocación de servicio público". Así ha definido el alcalde electo de Sevilla, José Luis Sanz, a los 13 concejales que le van a acompañar al frente del Ayuntamiento a partir del sábado, cuando se constituya el nuevo Consistorio surgido de las urnas el pasado 28 de mayo y el popular tome el bastón de mando, hasta ahora en manos del socialista Antonio Muñoz.

Antes del acto de investidura, Sanz ha querido presentar públicamente este jueves su nuevo organigrama de Gobierno, que estará formado por ocho grandes áreas, que se corresponden a su vez con ocho tenencias del Alcaldía, y por cinco delegaciones específicas, que dependerán de algunas de las mencionadas áreas. Un modelo que presenta muchas novedades respecto al del anterior equipo socialista, que ha estado formado por 13 delegaciones.

Al frente de las nuevas áreas estarán ocho hombres y seis mujeres, que empezarán a "trabajar por Sevilla" desde el mismo lunes en un Ayuntamiento que, ha reconocido el propio Sanz, tiene una situación económica que "no es mala", mérito que, no obstante, ha atribuido al exalcalde del PP Juan Ignacio Zoido, que "consiguió sanear la deuda de [Alfredo Sánchez] Monteseirín".

Tras la investidura del sábado, ese mismo día, el ya nuevo regidor de la capital hispalense firmará el decreto de delegación de competencias de sus concejales electos y, a partir de ese momento, "quiero que se note el nuevo equipo de Gobierno municipal y el talante", ha asegurado Sanz, que también ha confirmado que ya ha mantenido contactos con el resto de los grupos municipales de cara a la investidura, en la que, recordemos, el popular no necesitará el apoyo de ningún grupo al haber sido la lista más votada (14 ediles frente a los 12 del PSOE), lo que le permitirá gobernar en solitario y en minoría.

Ya se conocen también las primeras medidas que adoptará el nuevo Gobierno local y que este jueves ha vuelto a reiterar Sanz. Sus prioridades, ha dicho, son la limpieza y los parques y jardines, con una "auditoría" del arbolado de la ciudad, ya que "algunos ejemplares suponen un potencial riesgo". Y también los barrios de atención preferente, con el objetivo de "reducir brechas sociales" a través de medidas de atención social urbanísticas, planes de empleo y políticas educativas, ha añadido.

Así pues, este es el nuevo organigrama del Gobierno que, desde este 17 de junio, liderará José Luis Sanz.

1. Cultura y Deporte

La primera tenencia de Alcaldía estará en manos de Minerva Salas, que será también portavoz del Gobierno y directora del distrito Nervión. Entre sus cometidos estará el de "recuperar la capitalidad cultural" y que Sevilla "siga siendo experta en la organización de grandes eventos deportivos, pero también la mejora de instalaciones para que los ciudadanos puedan practicar deporte y dotar a la ciudad de nuevos equipamientos en ese ámbito", ha explicado Sanz.

2. Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital

Esta potente área estará dirigida por el concejal Juan Bueno, que también asumirá la Portavocía del grupo municipal y la del Pleno. De ella dependerá la delegación específica de Turismo, que asumirá Ángela Moreno, responsable también del distrito San Pablo-Santa Justa.

3. Cartuja y Parques Innovadores, Economía y Empleo, Comercio y Consumo

Será Álvaro Pimentel, portavoz de Cs en la anterior legislatura, quien dirija esta área. Será también presidente del Pleno municipal y delegado del distrito Palmera-Bellavista. En esta cartera se integra la delegación de Salud y Consumo, Cementerio y Zoosanitario, en manos de Silvia Pozo, responsable también del distrito Macarena.

4. Urbanismo, Patrimonio, Vivienda, Identidad Urbana y Edificios Municipales

El hasta ahora portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, Juan de la Rosa, se hará cargo de la cuarta tenencia de Alcaldía, además del distrito Norte. Entre sus retos destaca la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según explicó Sanz, y que la Gerencia de Urbanismo "recupere el espíritu transformador" y "cuide el paisaje urbano, la imagen corporativa de Sevilla". Cuenta también esta área con delegación propia, la de Patrimonio y Edificios Municipales, liderada por Amidea Navarro, que asume igualmente el distrito Casco Antiguo.

5. Fiestas Mayores

La quinta tenencia de Alcaldía va a recaer en el concejal Manuel Alés, que será también delegado de los distritos Triana y Los Remedios. Una de sus más inminentes tareas será la de organizar la próxima Velá de Santa Ana, a finales de julio.

6. Seguridad Ciudadana, Movilidad y Recursos Humanos

Ignacio Flores será el encargado de asumir la sexta área y tenencia de Alcaldía, además del distrito Este-Alcosa-Torreblanca, del que forma parte uno de los barrios en los que más incidió Sanz durante la campaña electoral, Sevilla Este. Dentro de esta área se encuadra la delegación de Movilidad, que dirigirá José Lugo, junto al distrito Cerro-Amate.

7. Limpieza, Arbolado y Parques y Jardines

Sin duda, una de las áreas más destacadas del Gobierno de Sanz, que durante los 600 días de precampaña no dejó de denunciar la "falta de limpieza" tan acuciante que sufre la ciudad. Será Evelia Rincón la concejal encargada de poner en marcha ese primer plan de choque y de evitar que Sevilla repita como la tercera ciudad más sucia de España, según la OCU.

8. Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales

Es otra de las prioridades del futuro alcalde, que se muestra convencido de que si Sevilla no deja de tener los barrios más pobres de España, "no será nada en 20 años", tal y como declaró a este medio. Esta última tenencia de Alcaldía la dirigirá José Luis García, que asume también el distrito Sur. De ella dependerá la delegación de Educación, Familia, Igualdad, Juventus y Asociaciones, que queda en manos de Blanca Gastalver.

Empresas municipales

Queda poco por conocer del futuro equipo de Gobierno de José Luis Sanz. Tan solo, aunque no menos importante, el nombre de los gerentes de las empresas municipales (Tussam, Lipasam, Emvisesa y Emasesa), cargos que el regidor electo espera designar a lo largo de la primera quincena de julio o "antes del 31 de julio, como muy tarde".

El popular ha querido también explicar las razones por las que ha asegurado, en una entrevista con 7TV, que subirá el sueldo a los nuevos gerentes, que "cobrarán más que el propio alcalde", cuyo salario, según los últimos datos oficiales, supera los 86.000 euros.

Los elegidos serán, como ha dicho Sanz en muchas ocasiones, "profesionales" y no políticos. Y, tal y como ha explicado este jueves, "prefiero primar ese aspecto a no tocar el sueldo que perciban y no sepan qué es una empresa pública". Y es que, ha concluido el alcalde electo, "Encontrar un buen profesional que conozca el funcionamiento del sector público es complicado".