Sanz regulará el turismo de despedidas de soltero y es partidario de implantar una tasa turística si es el sector la pide

Ya solo quedan diez días para que el alcalde electo del PP, José Luis Sanz, tome posesión del bastón de mando y el popular continúa avanzando las primeras medidas que llevará a cabo cuando releve a su antecesor, el socialista Antonio Muñoz, que será el próximo 17 de junio, día de constitución de la nueva corporación municipal y en el que tomará posesión de su cargo como alcalde de Sevilla.

Este miércoles, Sanz ha anunciado diferentes propuestas en materia de turismo, entre las que destacan un "cambio de la ordenanza municipal" para regular el turismo de despedidas de soltero en la capital andaluza; se ha mostrado partidario de implantar un tasa turística finalista siempre y cuando sea el sector quien la pida; y de retomar las conversaciones con la Junta para regular los pisos turísticos. Así lo ha puesto de manifiesto en una entrevista en Canal Sur.

Con respecto a las despedidas de soltero, Sanz ha señalado que "será una de las primeras cosas que haré porque ese turismo no interesa nada a Sevilla". El alcalde electo ha confirmado que regulará este tipo de turismo emulando a Consistorios como el de Málaga, en manos del también 'popular' Francisco de la Torre, que ha endurecido la ordenanza de forma que se multa a las personas que vayan por la calle sin ropa o en ropa interior o con muñecos o "elementos de carácter sexual", entre otras medidas.

Sobre turismo también, José Luis Sanz se ha mostrado partidario de la implantación de una tasa turística "siempre y cuando sea el sector la que la pida, no como imposición de la administración y siempre que sea finalista". También ha confirmado que una de las primeras reuniones que mantendrá cuando tome posesión como alcalde, será con el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Arturo Bernal, para "ponernos de acuerdo" en materia de regulación de pisos turísticos.

"En el casco histórico de Sevilla no cabe ni un piso turístico más", ha reconocido Sanz, para el que esta proliferación de establecimientos hoteleros está provocando "muchos problemas" en forma de alteración de la vida cotidiana y de convivencia de los sevillanos.

Igualmente, el alcalde electo ha insistido una vez más, como ya avanzó este medio el lunes, en que una de sus primeras medidas será desplegar un plan de choque de limpieza porque la falta de ella es el "primer síntoma del abandono" que ha tenido, a su juicio, la ciudad en los últimos años. En este sentido ha recordado que "estamos buscando buenos gerentes profesionales para poner al frente de las empresas municipales" y para conseguir que Sevilla que es hoy una de las ciudades más bonita del mundo, sea también una de las más limpias de España. Cabe recordar que Sevilla es la tercera ciudad de España más sucia, según una encuesta de satisfacción de limpieza realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicada en abril.

"Despilfarro" en la política de Memoria Democrática

El alcalde electo también ha adelantado este miércoles su intención de "reorganizar la política" de Memoria Democrática en el Ayuntamiento hispalense porque, a su juicio, existe "un poco de despilfarro" en una materia que, ha recordado, es de competencia autonómica, y se ha comprometido a "no dar ni un paso atrás" en las cuestiones relacionadas con igualdad.

Sanz ha prometido también impulsar en los barrios más pobres de la ciudad "muchos planes de empleo y educativos" y "una transformación urbanística", porque "hemos convertido esos barrios en islas y guetos que están desconectados de la ciudad, donde no llega ni el transporte público" por lo que "hacen falta también planes de vivienda y cuidados de los espacios públicos comunes", para "resolver" esta situación sostenida en el tiempo. "Si no lo resolvemos, se extenderá como una mancha de aceite y Sevilla no será nada dentro de 20 años", ha argumentado.

Sanz reclamará la SE-40 al Gobierno central

Sobre infraestructuras, ha asegurado que será "el alcalde que vaya a Moncloa y que, a partir del 23 de julio [fecha de las elecciones generales], reclame a Feijóo dos asuntos fundamentales: la SE-40 y la conexión de Santa Justa con el aeropuerto".

José Luis Sanz ha apuntado a cuatro factores que explican, a su entender, los resultados electorales en Sevilla capital, donde el PP ha pasado de ocho a catorce concejales y el PSOE se ha quedado en doce frente a los trece del mandato que ahora expira. En primer lugar, ha señalado a "una ola contra Sánchez, no contra el PSOE", seguido del "efecto Juanma" porque "Sevilla se ha beneficiado mucho" de la presidente de Juanma Moreno en San Telmo.

Además, ha defendido que con su campaña ha quedado "en evidencia la gestión" socialista en los últimos años, "que no ha sido buena" y ha sostenido que los proyectos presentados "han entrado muy bien" entre el electorado. Por último, se ha referido al adelanto de las generales como una "irresponsabilidad" que, no obstante, "bienvenida sea si sirve para quitarnos cuanto antes a Pedro Sánchez".