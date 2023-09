Juanma Moreno 'arropa' a Felipe González en un acto en Sevilla: "Mi generación política le debe gratitud y respeto"

Juanma Moreno ha mostrado este jueves su apoyo al expresidente del Gobierno Felipe González no solo de palabra en el Parlamento, donde por la mañana ha afirmado sentirse "más cerca" de su discurso (y del de Alfonso Guerra) sobre la amnistía y el referéndum de Cataluña que del de Pedro Sánchez y el actual PSOE. También lo ha hecho por la tarde, al presidir la entrega del V Premio Iberoamericando Torre del Oro que González, recién llegado de Chile, ha recibido en Sevilla, un reconocimiento promovido desde 2018 por la Fundación Cajasol y la Cámara de Comercio de la ciudad.

El presidente de la Junta, que ha sido el encargado de entregarle en mano el galardón al socialista, no ha sido el único representante del PP que ha acudido al evento, celebrado en una abarrotada sede de la Fundación Cajasol, al que también han asistido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, y el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, entre otras autoridades.

Un premio que reconoce a una personalidad o entidad del máximo nivel cuya trayectoria esté estrechamente relacionada con el fomento de las relaciones políticas, comerciales, económicas y culturales entre los países iberoamericanos y, al mismo tiempo, vinculada con la ciudad de Sevilla.

De las filas socialistas, entre los invitados a la entrega del premio se encontraba Juan Espadas, secretario general del PSOE-A, uno de los barones socialistas que más abiertamente ha manifestado su apoyo a Pedro Sánchez y que no se ha pronunciado sobre las exigencias del líder de Junts, Carles Puigdemont, a Sánchez. Junto a él, el exvicepresidente Alfonso Guerra, los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Rodríguez de la Borbolla, además del presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Javier Fernández.

La expectación era máxima en el actual contexto político nacional, en plenas negociaciones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con los partidos independentistas ante una posible investidura del socialista para revalidar su cargo. Y después de que González afirmara hace unos días que la Constitución "no es un chicle, no cabe la amnistía ni la autodeterminación". Este jueves, durante su intervención tras recibir el premio, en la que ha disertado sobre sus experiencias con Iberoamérica, ha afirmado: "Me siento libre porque digo lo que pienso".

Una voz crítica a la que en los días sucesivos se han ido sumando otras, como la del exvicepresidente Alfonso Guerra, el exministro Ramón Jáuregui o el exlíder de los socialistas vascos Nicolás Redondo, a quien precisamente el PSOE ha expulsado este mismo jueves del partido por sus críticas en este sentido.

El expresidente del Gobierno Felipe González (d) saluda a simpatizantes del PSOE a su llegada a la entrega del Premio Iberoamericano Torre del Oro. RAUL CARO/EFE

A las puertas de la Fundación Cajasol, una decena de personas se han congregado con una bandera del PSOE, una foto del fundador del partido, Pablo Iglesias, y una pancarta que rezaba: "Siempre PSOE, antes con Felipe, ahora con Pedro Sánchez", y a quienes González no ha dudado en acercarse.