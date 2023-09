Moreno promete "dar la batalla" por los intereses de Andalucía y pone a Espadas contra las cuerdas para que se posicione

El Parlamento andaluz ha iniciado el nuevo periodo de sesiones centrado en el debate territorial y en las negociaciones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene con los partidos independentistas de cara a una posible investidura. El líder del Ejecutivo regional, Juanma Moreno, ha defendido a ultranza el Estatuto de Autonomía y ha prometido "dar la batalla" para que los intereses de la comunidad no se vean mermados a favor de otros territorios, al tiempo que ha apelado al discurso de los históricos dirigentes socialistas y ha reclamado al PSOE andaluz que se posicione con claridad.

Durante sus intervenciones, en el marco del escenario político nacional, Moreno ha asegurado que su Gobierno va a "defender que Andalucía no pase a un nivel inferior", al tiempo que no consentirán que "las comunidades con más renta per cápita acumulen más privilegios". Por ello, ha aseverado, "no vamos a permitir, gobierne quien gobierne, [Alberto Núñez] Feijóo o [Pedro] Sánchez, que Andalucía no tenga el estatus que le corresponde". Y es que, ha ejemplificado, "si de la manta tiran de arriba en el norte, en el sur vamos a pasar frío".

Muy tajante, el presidente de la Junta ha reiterado que dará "la batalla en todos los campos, político, jurídico y social" y que "el Estatuto de Autonomía no se toca".

Amnistía y referéndum

Al hilo de las reclamaciones que el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha puesto sobre la mesa para dar su apoyo a Pedro Sánchez, Moreno ha manifestado que no tiene "ningún complejo" en admitir que está "más cerca" de las posiciones de los exdirigentes socialistas Felipe González y Alfonso Guerra sobre la amnistía y el referéndum en Cataluña que del propio Sánchez y el actual PSOE, "incapaz de mantener la cohesión territorial".

Es por ello que el popular ha confirmado que acudirá al acto organizado por el PP el próximo día 24 en Madrid contra la amnistía, pues su partido, ha dicho, "tiene la obligación de encauzar ante la sociedad una enorme inquietud que hay por parte de muchos ciudadanos españoles y andaluces, incluidos muchos que han votado precisamente al PSOE".

En este sentido, Moreno ha insistido en su "preocupación" por el "desarrollo territorial" que se "pretende desde las periferias independentistas", en el que "pierde Andalucía". Y se ha mostrado "sorprendido" de que el PSOE andaluz, "la principal federación" socialista, "se mantenga en silencio".

Así se lo ha hecho saber al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en su cara a cara parlamentario, en el que el presidente ha reclamado una "voz autorizada que nos dijera exactamente qué papel va a jugar el socialismo andaluz", al tiempo que ha retado al socialista a aclarar si "está de acuerdo" con los pronunciamientos de González y Guerra sobre la amnistía. Las opciones, le ha dicho, son dos: "O Sánchez o Andalucía, porque a más Sánchez, menos Andalucía, y ese es el problema".

Por su parte, Espadas ha replicado que los socialistas andaluces "hemos defendido y defenderemos siempre la Constitución, pero toda" ella, en alusión al título VIII, "el del desarrollo autonómico de nuestro país". Y ha asegurado que el PSOE-A "no va a defender ni a estar nunca en nada que atente a la igualdad de los andaluces con todos los territorios de España".

"¿Se lo digo más claro, se lo digo en inglés o en chino?", ha aseverado Espadas, que ha pedido a Moreno que explique "cuál es la posición" de Feijóo "sobre lo que él llama encaje territorial de Cataluña".

Asimismo, el socialista andaluz ha manifestado que Moreno "ha pasado a otra pantalla en la que se ve como líder nacional de su partido compitiendo" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque "el que manda" en el PP "se llama Aznar", en alusión a las últimas declaraciones del expresidente del Gobierno, en las que llamaba a la ciudadanía a la movilización contra la amnistía.