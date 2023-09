Felipe González asegura que le "costó" votar al PSOE el 23-J y avisa a Sánchez de que la amnistía "no cabe" en la Constitución

El expresidente del Gobierno Felipe González se ha mostrado este martes especialmente crítico con la posibilidad de que se contemple una amnistía para los líderes del procés como parte del acuerdo de investidura de PSOE y Sumar con Junts, el partido de Carles Puigdemont. "La Constitución no es un chicle, no cabe la amnistía ni la autodeterminación", ha dicho, al tiempo que ha reconocido que le "costó" votar al PSOE en las pasadas elecciones generales.

En una entrevista en Onda Cero, González ha censurado el encuentro protagonizado este lunes por la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, con Puigdemont en Bruselas. En concreto, ha reprochado que fuera a ver "con reverencia" y "como si fuera al rey Midas" al expresidente, en la sede del Parlamento Europeo, diciendo que no representa al Gobierno y sin saber si tiene algún encargo.

"Si no va como vicepresidenta, pues que deje de serlo durante un rato diciendo que ahora no me dedico a esto, que es un empleo precario, y estoy en funciones de facilitadora de Puigdemont", ha ironizado González, como lo ha hecho también al preguntarse si ha ido "en nombre de Sumar o de restar" y al señalar que si ha viajado solo por su cuenta para verse con un "prófugo de la Justicia, "que se lo pague".

Más información en breve...