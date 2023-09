Puigdemont exige a Sánchez una amnistía desde el 9-N y un abandono "completo" de la vía judicial para apoyar su investidura

Carles Puigdemont ya le ha puesto a Pedro Sánchez las cartas sobre la mesa. Recibido entre aplausos en la sala de su propia 'delegación' en Bruselas, con presencia por ejemplo de Laura Borrás, el expresidente catalán tomó la palabra para un momento, dijo, "muy especial". Empezó analizando el contexto actual, con los votos decisivos de Junts. "España está enfrentándose ahora a un dilema que no siempre resuelve: bloqueo o pacto", añadió, y dijo que España no está capacitada para resolver "conflictos políticos"; además, el pacto posible, sostuvo, "no es un pacto cualquiera" porque incluye a Junts, contra quien denunció constantes ataques.

Puso asimismo como ejemplo el pacto PSC-PP para que Xavier Trías no fuera alcalde de Barcelona, y a la vez esgrimió que no hay ánimo de venganza en las filas independentistas. Así, si hay acuerdo, prosiguió, "será un compromiso histórico". Pero para ese pacto Puigdemont tiene una serie de condiciones: "La primera es identificar las claves de este conflicto", comenzó, antes de añadir que el 1-O fue "la respuesta legítima del pueblo de Cataluña". También sumó "el incumplimiento de los pactos, especialmente las inversiones" por parte del Gobierno central, a lo que sumó "la aplicación salvaje" del 155.

"Cataluña es una nación, una bella nación europea, que se ha visto atacada. Y ve en la independencia política la supervivencia como nación y todas las evidencias demuestran que no hay alternativa. Y correspondería a los representantes españoles desmentir esto, y no por la vía de las promesas, sino de los hechos", espetó el 'padre' del procés. En ese escenario, esgrimió que Junts "no renunciará a la unilateralidad", y si nadie pacta con ellos España está "abocada a nuevas elecciones". Los independentistas, terminó, están "preparados para nuevas elecciones y también para una negociación que puede llevar a un acuerdo histórico".

Para Puigdemont la pregunta es "si los dos grandes partidos están preparados para negociar" con ellos. Él expresó que ignora la respuesta, pero pide "unas condiciones" para un proceso de negociación "serio, honesto y ambicioso". Si esto no pasa, para los secesionistas, "no tendría sentido" porque "en la política española todas las precauciones son pocas".

¿Cuáles son las condiciones? El reconocimiento "de la legitimidad del independentismo catalán", y que este "se deje de considerar una amenaza y se deje de tratarnos como terroristas". Aquí habló ya del espionaje, sin una mención directa a Pegasus, con el objetivo, avisó, "de criminalizar". La segunda es "el abandono completo y efectivo de la vía judicial" contra los independentistas: "El 1-O no ha sido un delito, ni la declaración de independencia lo fue". Esto implicaría una ley de amnistía que ponga el inicio en la consulta del 9-N. "Esto es para reparar una injusticia", comentó Puigdemont.

Asimismo, pide un "seguimiento" para medir el cumplimiento de los acuerdos. "La total falta de confianza hace que este mecanismo sea imprescindible". Junts, con todo, no se fía ni del PP ni del PSOE en los tiempos que corren. En ese escenario incluye la medida de que el catalán sea lengua oficial de la UE, algo que ya está en marcha por parte del Gobierno en funciones.

Ninguna de estas condiciones es contraria a la Constitución ni a los Tratados europeos

"Ninguna de estas condiciones es contraria a la Constitución ni a los Tratados europeos. Son condiciones previas para evitar nuevas elecciones y que, si se dan, nos comprometen y nos obligan a trabajar. Solo dependen de la voluntad política", terminó, porque para él "estamos haciendo política". Solo en ese mapa, concluyó Puigdemont, "se pueden dar negociaciones" porque de momento "sería imprudente ahora hacer una lista de objetivos" que salgan de las conversaciones. El reloj empieza a girar, y en Waterloo esperan respuestas.

La situación de Cataluña, ahora negativa para Puigdemont, "no la ha resuelto ni el autonomismo ni el constitucionalismo", pero sí puede hacerlo "la autodeterminación". Sin abandonar la vía unilateral, y "solo un referéndum pactado podría sustituir el mandato del 1-O" y para él "no existen impedimentos constitucionales" para celebrarlo, como tampoco estaban presentes, a su parecer, en 2017. El expresidente se apoyó en el artículo 92 de la Constitución: "De nuevo, si se quiere, se puede".