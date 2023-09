Calviño, sobre la visita de Díaz a Bruselas: "No está representando ni al PSOE ni al Gobierno"

La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, ha reiterado que el viaje de la líder de Sumar y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, a Bruselas para reunirse con el expresidente catalán, Carles Puigdemont, huido de la justicia española, no ha sido "por encargo" del presidente en funciones, Pedro Sánchez, y "no está representando en absoluto al partido socialista o al Gobierno".

"Ella habrá ido como líder de Sumar, evidentemente, porque no va con un encargo del presidente del Gobierno y no reflejan y no está representando en absoluto al partido socialista o al Gobierno", ha matizado Calviño este lunes en una entrevista en Onda Cero, en la que no ha querido ahondar sobre su opinión personal al respecto. "No debo en este momento comentarlo teniendo en cuanta la fase en la que estamos y que se trata de una de una acción que claramente realiza como líder de su agrupación y de su partido político", ha añadido.

En este sentido, Calviño ha cotejado la situación en Cataluña en la actualidad con la que existía en el año 2017, "esos momentos tan dramáticos a los que no queremos volver", ha apuntado.

Así, ha abogado por el diálogo y la concordia para la convivencia como la "línea adecuada" por la que continuar. "Seguiremos en esa línea y no daremos pasos atrás. No solo en los derechos de las mujeres, no solo en los derechos LGTBI o en tantos otros aspectos, sino también en la en la convivencia en Cataluña y en el conjunto de España", ha señalado.