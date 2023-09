Díaz rompe la estrategia del PSOE y se convierte en el primer miembro del Gobierno que se reúne con Puigdemont desde su fuga

Siempre hay una primera vez para todo, y la de Carles Puigdemont con un miembro del Gobierno central se ha producido este lunes en Bruselas. Y es que el expresidente de la Generalitat ha recibido a la vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Yolanda Díaz, en una sala del Parlamento Europeo para tratar de buscar camino al apoyo de Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Eso sí, el PSOE asegura no saber nada de este encuentro y, además, ve rota su estrategia de mantener la distancia con uno de los 'padres' del procés. Con Junts sí, con Puigdemont no tanto, pensaban en Ferraz. Pero Díaz no piensa igual.

Así, la de Yolanda Díaz es la primera visita que recibe Puigdemont de un miembro del Gobierno desde que se fugó a Bélgica en el año 2017. "Es una reunión importante para ambas partes", repitieron antes de que empezase el cónclave, al que Díaz y Puigdemont acudieron escoltados por Jaume Asens y por Toni Comín. En ese contexto, la dirigente gallega ha insistido en que ha viajado a Bruselas en calidad de líder de Sumar, y no a partir de su cargo en el Gobierno.

Puigdemont sí se vio por ejemplo con Sánchez, pero fue en Barcelona y cuando el segundo todavía no era presidente del Gobierno. Desde 2017 especialmente el PSOE ha querido guardar las distancias con Waterloo, independientemente de las negociaciones a nivel nacional y de medidas como la mesa de diálogo o la reforma de la sedición, que ha afectado directamente al caso del expresidente catalán.

Así, los socialistas sí se han pronunciado sobre el encuentro pero precisamente para desmarcarse de él. "Actúa como representante y dirigente de Sumar, pero evidentemente nada que ver su actuación con el PSOE", sostuvo al respecto el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, para referirse al papel de Díaz. Al mismo tiempo, Marlaska ha pedido "no olvidar nunca la Constitución" a la hora de sentarse a hablar con los independentistas.

"Creo que no hay duda alguna de un cambio sustancial y que la convivencia ha vuelto a formar parte del paisaje en Cataluña. Eso es consecuencia de nunca olvidar el marco constitucional y nunca olvidar el diálogo como método más eficaz para conseguir una convivencia que sea digna de ese nombre", añadió, al tiempo que reivindicaba que el PSOE siempre se ha apoyado "en el marco constitucional y en el diálogo" cuando de la cuestión catalana se ha tratado.

Es una izquierda que se va a ver con un prófugo de la Justicia rindiendo al Gobierno de España

Mucho más crítico ha sido sobre el encuentro el presidente de Vox, Santiago Abascal, pues la considera un acto "de extrema gravedad" para los intereses de España. "Es una izquierda que se va a ver con un prófugo de la Justicia rindiendo al Gobierno de España ante un auténtico criminal", expresó sobre la función de Sumar en estas semanas de negociaciones. Apuntó asimismo que esto no ocurre "en ningún país serio en el que se respete la legalidad y la dignidad de sus ciudadanos".

Desde Sumar, con todo, han defendido el movimiento de Díaz. "Es tiempo de abrir una nueva etapa de diálogo. En Sumar negociamos con transparencia y respeto a la ciudadanía", escribió en redes sociales el portavoz de la formación y también eurodiputado, Ernest Urtasun. Para el líder de Más País, Iñigo Errejón, este es un paso, dice, "del que sentirse orgulloso" de cara al futuro. "Que los conflictos políticos vuelvan a los cauces exclusivos de la política, el diálogo y la democracia", expresó.