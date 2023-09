Planes para el fin de semana: 'Rabia', samba, poesía y dinosaurios de LEGO

Claudio Tolcachir protagoniza 'Rabia' en La Abadía

Juegos de iluminación en 'Rabia' basado en la novela de Sergio Bizzio Lara Ruiz

El Teatro de La Abadía ha abierto su temporada con una apuesta íntima y concentrada, interpretada en forma de monólogo pero con carácter de cuento fantástico. Una narración en la penumbra que nos traslada al interior de una mansión donde una persona se mantiene oculta en una buhardilla, desplazándose con cuidado para no ser descubierto. Casi como un cuento de tintes kafkianos, suave y misterioso.

La escenografía se limita a una estructura móvil en forma de escalera, que gira y compone secuencias, gracias a las ilusiones luminosas creadas por Juan Gómez Cornejo a través de los peldaños-¡qué sería de la escena madrileña sin su contribución!-. Silencioso y precavido para no ser descubierto por los habitantes de la casa, el protagonista realiza incursiones de madrugada para abastecerse, pero también para estar cerca de la persona a la que ama, para sentir físicamente su respiración agitada, aunque no pueda desvelar el misterio.

'Rabia' es nuestro plan teatral para este fin de semana y está protagonizado por Claudio Tolcachir Lucía Romero

Seguiremos las mínimas peripecias que surgen de una reclusión en vida, entierro en una especie de cámara funeraria donde el alma busca espacios y cualquier pequeño suceso adquiere gran valor. Un hombre refugiado en un escondite que busca los modos de comunicarse y el teléfono le permite una línea para seguir fingiendo, componiendo una existencia que, por momentos, podría parecer imaginaria.

Rabia es una función escrita por Claudio Tolcachir, Lautaro Perotti, María García de Oteyza y Mónica Acevedo, a partir de la novela de Sergio Bizzio, Premio Nacional de Cultura de Argentina en la categoría de Letras. Los autores se enfrentaron al reto de reducir la acción de la novela en un relato con un sólo intérprete. "Lo hemos probado todo, en primera persona, encarnando varios personajes, en tercera persona, pero siempre nos ha podido el compromiso de que el público pudiera ir creando las imágenes de la misma manera que un lector las descubre mientras lee", indica el director Lautaro Perotti.

El actor argentino Claudio Tolcachir tras el estreno de 'Rabia' en el Teatro de la Abadía Adolfo Ortega

Claudio Tolcachir se mueve con sigilo en un cuidado espacio sonoro y de iluminación elegante, tanto como la propia expresión del actor, siempre comedida y precisa, descubriendo una personalidad aparentemente delicada pero donde una violencia oculta es capaz de llegar donde sea necesario. A la espera de asistir a los estrenos previstos que siguen aflorando, la actuación de Claudio Tolcachir sin duda formará parte de las más destacadas de la temporada. Es un placer disfrutar de su vuelta a los escenarios, después de unos años sin pisarlos, en nuestro querido Teatro de La Abadía.

Cuándo y dónde: hasta el 8 de octubre | Teatro de La Abadía

'Jurassic World', un universo LEGO de seis millones de piezas

Entrada a 'Jurassic World' de LEGO que se puede visitar en IFEMA Anna Kucera

Más de 50 dinosaurios y actividades relacionadas con el apasionante mundo jurásico invadirán el Pabellón 5.1 del Recinto Ferial de Ifema Madrid en la exposición Jurassic World by Brickman que abre sus puertas el sábado 30 de septiembre. Se trata de la mayor exhibición LEGO mostrada en España hasta la fecha, que atraerá a niños y no tan niños. Aquellos que guardan sus cajas de LEGO en el altillo del armario quizás decidan dar vida a sus piezas tras visitar esta muestra en IFEMA.

Niños y mayores tendrán millones de piezas LEGO a su disposición en este plan para el fin de semana Anna Kucera

Esta aventura inmersiva ofrece un viaje interactivo y emocionante a través de las historias y personajes de la franquicia Jurassic World. Con más de 50 dinosaurios de gran tamaño, atrezzo, escenarios y actividades fabricadas con más de 6 millones de piezas LEGO a cargo de Brickman, dirigido por Ryan McNaught, uno de los pocos profesionales certificados por LEGO en el mundo. Solamente hay 21 personas en todo el mundo y aquí se le ve a él tan sonriente.

Los visitantes de esta atracción de LEGO comenzarán atravesando las puertas de Jurassic World, de 4 metros de altura, para conocer la isla y, a continuación, el funcionamiento interno del laboratorio de Jurassic World, donde se manipulan genéticamente los dinosaurios. A continuación, los exploradores se aventurarán en el recinto de las crías de dinosaurio, donde les espera un Brachiosaurus de tamaño real fabricado con casi 2 toneladas de piezas LEGO.

Uno de los grandes atractivos es el modelo Baryonyx, el favorito de los fans. Con un peso de 400 kg, el nuevo dinosaurio de Jurassic World by Brickman fue creado en 790 horas con 102.317 piezas LEGO. Mide 4,8 m de largo, más de 1,5 m de ancho y 2,5 m de alto.

Actividades para toda la familia en 'Jurassic World' que se ha abierto en IFEMA MADRID Anna Kucera

Además hay preparadas un buen número de actividades, desde la construcción de islas, la paleontología LEGO, el descubrimiento a través de mosaicos misteriosos, creaciones de dinosaurios híbridos. También podremos aprender a rastrear a un dinosaurio creando huellas de especies, e incluso construir vehículos de escape para huir de un T-rex. ¡2,5 millones de piezas dispuestas para jugar!

Cuándo y dónde: 30 de septiembre al 14 de enero 2024 | Recinto Ferial de IFEMA MADRID

La samba brasileña en el Festival ¡Hola Río!

Teresa Cristina es una de las propuestas musicales para el fin de semana en Madrid Cedida

El festival ¡Hola Rio! presenta esta semana a una de las grandes figuras de su programación. La cantante, compositora y sambista carioca Teresa Cristina llega el viernes 29 de septiembre con un concierto íntimo y sensible, tejido con la voz y la guitarra.

La artista ofrecerá un repertorio que forma parte de la vida de millones de corazones en su país. Clásicos de la samba que incluyen composiciones de Cartola, Zé Keti, Noel Rosa, Paulinho da Viola y otros nombres, que han marcado los más de veinticinco años de carrera de esta gran artista.

'¡Hola Río!' reúne actividades culturales centradas en Brasil Cedida

Teresa Cristina ha recorrido Brasil con su espectáculo Teresa canta Cartola y se ha afianzado internacionalmente con la gira Caetano apresenta Teresa, en la que fue la encargada de abrir los conciertos de Caetano Veloso en Europa, Asia y América.

El festival ¡Hola Rio!, que se celebra hasta el 7 de octubre, trae a Madrid la riqueza de la producción artística de Río de Janeiro: más de 30 funciones de teatro, danza y música, además de exposiciones y cine, que desembarcan en la ciudad con Casa de América como sede oficial, a la que se suman otros espacios de la capital como el Centro Cultural Casa de Vacas, la Nave de Terneras y el Faro de Moncloa.

Este fin de semana, además del concierto de Teresa Cristina, tendremos a la banda de pop rock Donna Lolla, la cantante Luisa Lacerda junto al Quarteto Geral y, por último, Mundiá Carimbó, todos ellos en la Nave Terneras, el 30 de septiembre.

Cuándo y dónde: hasta el 7 de octubre | diversos escenarios

Luis Gordillo, un joven artista de 89 años

La exposición de Luis Gordillo en Alcalá 31 reúne su producción de los últimos 20 años Adolfo Ortega

Luis Gordillo es indiscutiblemente uno de los pintores más relevantes del panorama artístico español de la segunda mitad del siglo XX, pero su asombrosa vitalidad le mantiene aún hoy en día activo y sigue penetrando con fuerza en este XXI que corre desbocado. Una actividad que parece inagotable a pesar de sus 89 años, a juzgar por las obras fechadas en los últimos tiempos, que demuestran una inagotable inquietud. "Luis Gordillo se enfrenta a la creación siempre desde la tensión, desde la pelea o el pulso. Es como un reto, pero en estas obras del siglo XXI parece cada vez más libre a la hora de crear, reconociéndose ya al mirarse en el espejo de su pintura", asegura Bea Espejo, la comisaria de esta magnífica exposición que no deben perderse.

'Martirologio cromático' (2006) abre la exposición de Luis Gordillo en Madrid VEGAP. Museo Nacional Reina Sofía

La muestra recoge su pintura de los últimos 20 años, partiendo simbólicamente de la obra que cerraba la antológica que le dedicó el Museo Reina Sofía en 2007, y vemos en el frontal de acceso al recorrido -foto anterior-. El título de la exposición es Dime quién eres Yo, inquietante cuestión en el que la identidad se pone en duda con este juego de palabras que funciona como una imagen especular. No en vano, el elemento lúdico es uno de los componentes de una pintura que resulta fascinante en su carácter fragmentario y rica en un color que está presente en su obra desde que se desligó del movimiento informalista imperante en nuestro país, teñido de tonos siempre sombríos.

En el recorrido de la exposición aparecen esos universos aparentemente microscópicos, una especie de caldo primigenio infestado de pequeños elementos celulares que otorgan vida orgánica a sus cuadros. A ello se suma la utilización cada día más acusada de fotografías en sus pinturas. Fotografías de elementos o de sus propios cuadros, que el pintor sevillano retoma, interviene y vuelve a fotografiar para componer series de variaciones en una rueda sin fin de reinterpretaciones.

La visita a exposición de Luis Gordillo es nuestro plan artístico para este fin de semana en Madrid Adolfo Ortega

La fecundidad y riqueza de su obra es apabullante y probablemente sea esa inquietud sin límites la que permite mantenerle fresco, siempre atento a nuevas tendencias y artistas jóvenes, visitando exposiciones como si fuera un joven ávido de conocimiento. Realmente lo sigue siendo. Gordillo mantiene ese espíritu siempre abierto a la sociedad y la realidad circundante que le ha caracterizado.

Cuándo y dónde: Del 27 sep. 2023 al 14 enero de 2024 | Sala Alcalá 31

Imprebís regresa con humor al Teatro Alfil

Cartel del último espectáculo de Imprebís, ahora en el Teatro Alfil Cedida

Este otoño en el que el veranillo de San Miguel va a resultar asfixiante hay que atravesarlo con humor desde el Teatro Alfil, y no hay mejor modo de hacerlo en la compañía de un grupo como Imprebís, veteranos de la improvisación que mantienen el pulso intacto y el humor fresco.

Santiago Sánchez, Carles Castillo, Carles Montoliu y Víctor Lucas regresan a Madrid con Hoy no estrenamos, donde los dos Carles nos invitan a un ejercicio de malabarismo interpretativo al encarnar, entre ambos, nada menos que 12 personajes en total, pasando de unos a otros con una rapidez asombrosa. Un festín de transformaciones en tiempo record.

Los vecinos del barrio forman un grupo de teatro para salir de sus rutinas diarias: las hermanas Conchín y Carmensín son las típicas señoras valencianas que les salen bordadas, viniendo de donde proceden los actores; un torero lleno de dudas, interpretado por Montoliu -apellido muy valenciano y taurino- reticente a emplearse frente al morlaco; el actor en horas bajas, que malvive en una pensión pero mira al mundo como Gloria Swanson en Sunset Boulevard; o la enfermera donostiarra que decide cambiar ese insoportable tiempo lluvioso por el sol de Madrid. Todos ellos van exponiendo sus problemas personales a la par que se centran en sus papeles, hasta conseguir hilvanar un Hamlet muy voluntarioso, que veremos en escena finalmente.

El grupo Imprebís saluda a su público en el Teatro Alfil Adolfo Ortega

Un ingenioso juego en el que, Carles Castillo y Carles Montoliu, se sobran y se bastan para componen una serie de diálogos frenéticos en los que crean hasta doce personajes en diferentes combinaciones. A ellos se suman Víctor Lucas, siempre atento, y Santiago Sánchez en calidad de maestro de ceremonias y director del disparatado cotarro, desde un pupitre con flexo. Así es como se compone un divertidísimo carrusel de transformaciones, ayudadas tan sólo por algunos elementos de vestuario y atrezzo, ya sea un foulard, una montera o una gorra de Capitán General.

Lo decía el año pasado y lo reitero en esta ocasión, no solo son actores magníficos, sino que además su calidad humana resulta fundamental para afrontar un espectáculo como el que nos ocupa, derrochando empatía y generosidad, palpable al mirarles a los ojos. ¡No se lo pierdan, que serán sólo cuatro representaciones!

Cuándo y dónde: últimos viernes de mes, de septiembre a diciembre | Teatro Alfil

Libros y poesía, en la Feria y el Ateneo

Cartel de la 33 Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid Cedida

Traemos aquí una propuesta literaria que se desdobla en dos, en el objeto y el espíritu, el libro y la poesía. En primer lugar, el festival POETAS cumple 17 ediciones y regresa en una fecha única este fin de semana, el viernes 29 de septiembre, estrenándose en una nueva sede: el histórico Ateneo de Madrid, lugar para el conocimiento y la rebeldía intelectual. Serán mas de ocho horas de programación ininterrumpida y de libre acceso para vivir la cultura más poética en una jornada en la que lo poético se cuela en el baile, la música y la performance.

El festival Poetas es nuestra propuesta literaria y musical para el finde en el Ateneo Cedida

POETAS se desarrolla en diferentes lugares de esta entidad centenaria: la Biblioteca, la Galería de Retratos, la Cátedra Mayor, la Cantina o la Cacharrería del Ateneo, donde tantas tardes observamos a Agustín García Calvo reflexionar a cada paso con sus camisas superpuestas.

Valgan como ejemplo tres de las actuaciones a las que podremos asistir en este Festival: Museless, que así se hace llamar Laura Llopart, es creadora y dj y trae a POETAS su nueva propuesta, Synthesis de novo III, en la que reúne sonidos, agua, pigmentos y elementos visuales que serán manejados en directo. Se presenta a las 19 horas en la Cátedra Mayor.

Artistas que van a participar en POETAS, este fin de semana en el Ateneo Cedida

Kid be kid representa a la escena musical berlinesa y este año presenta su último trabajo, Truly A Life Goal But No Ice Cream. Beatbox, soul, funky, piano y sintetizador son palabras que surgen para definir su propuesta.

Los voluble proponen una remezcla audiovisual que conecta la convulsa historia del siglo XX con la promiscuidad musical de la diáspora africana del siglo XXI. Les veremos en La Cacharrería como fin de fiesta, a partir de las 23 horas.

Esta iniciativa cultural cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española, Institut Ramon Llull, Goethe Institut, Ministerio de Cultura, Europa Creativa y Versópolis.

Cuándo y dónde: viernes 29 de septiembre a partir de las 17 h. | Ateneo de Madrid

Baraja literaria creada para esta Feria del Libro Antiguo de este mes de otoño Cedida

Por otra parte, tenemos la tradicional cita del otoño madrileño con las casetas de librerías en el Paseo de Recoletos. La feria contará con la presencia de un total de 32 librerías españolas, ofrecerá a los madrileños y visitantes la ocasión de adquirir desde libros a precios muy económicos hasta auténticas joyas bibliográficas.

Los libreros asistentes sacarán a la calle sus fondos bibliográficos y pondrán a disposición del público una gran variedad de ejemplares, con precios desde un euro hasta los más codiciados libros antiguos, sueño de bibliófilos, como primeras ediciones, incunables, manuscritos originales, grabados, ediciones raras, etc.

Una de las principales novedades de esta edición, es la producción de una baraja literaria con los escritores y escritoras españoles más importantes de todos los tiempos. Se trata de una baraja de póker de 55 cartas, está ilustrada por Fernando Vicente y producida por Naipes Heraclio Fournier. Están representadas figuras tan destacadas como Miguel de Cervantes, Antonio Machado, Emilia Pardo Bazán, Federico García Lorca, Carmen Laforet, Gloria Fuertes, o Benito Pérez Galdós, entre otras muchas. Se podrá adquirir en la caseta de información de la feria.